Ахметов о судействе в РПЛ: «Низкий уровень или предвзятость. С ВАР ошибок стало еще больше, в каждом туре скандалы – удивительно»

Ильзат Ахметов раскритиковал судейство в Мир РПЛ.

По мнению полузащитника « », с введением системы видеоповторов, вопреки ожиданиям, количество судейских ошибок только увеличилось.

«В нынешнем сезоне уже какая-то тенденция на судейские ошибки. Люди, которые занимаются судейством, должны над этим работать и улучшать свою же работу. Либо это низкий уровень судейства, либо какая-то предвзятость.

По моему мнению, с ВАР ошибок стало еще больше. Когда люди смотрят повтор, у них есть дополнительная помощь, должно быть минимум ошибок.

Удивительно, почему мы допускаем столько скандалов в каждом туре», – сказал .

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