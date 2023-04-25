Александр Мостовой: «Если бы я возглавил судейский корпус РФС, было бы меньше ошибок»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой считает, что смог бы улучшить ситуацию в российском судействе.

«Мы постоянно говорим о судейских ошибках. Другое дело, что это накапливается и вылезает уже в такие чудо-скандалы. Судейства на высоком уровне никогда не было.

Раньше было по три или четыре ошибки за тур, а сейчас в одной игре столько. Основная проблема в том, что судьи никогда не играли в футбол, поэтому им трудно разобраться. Они смотрят ВАР с пятью телевизорами и тремя помощниками – все равно допускается ошибка.

Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС. По крайней мере, было бы меньше ошибок.

Кто-то будет возникать, а я скажу: «Ребята, извините, но по-футбольному это не пенальти». Когда в мизинец руки мяч попадает в момент, когда игрок вообще мимо бежит, то какой это пенальти?» – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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63 комментария

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buFFon
Талантливый человек талантлив во всём ☝🏻
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Расстрою, но там тоже нужна бумажка
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Ебздрогыч
Это нормальное желание царя. Ведь в царское время царь обладал всей полнотой власти: законодательной. исполнительной и судебной.
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-3
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Vovker
"Было бы неплохо, если бы я стал ещё и президентом мира. Да что там мира, России!" - добавил Александр.
+13
-1
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ПростоДругЖеныИкарди
Ответ buFFon
Талантливый человек талантлив во всём ☝🏻
Александр Мостовой-Невский
+8
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Tpy6kaMerlina
Мостовой - самый компетентный человек в нашем футболе. Куда бы не направил свой карьерный путь, везде он будет лучшим, несомненно. Жаль, что кто-то или что-то постоянно ставит ему палки в колеса, но и как эксперт, он, безусловно, блистателен и незаменим.
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Granero-24
Ему прямо во время матчей будут звонить и спрашивать ?
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HRYNDEL
Санёк ты зачем с самогона на водяру перешёл???
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Jaxongir Shodiev
Ооо, Мостовой умеет разбавить бренную скукоту будних дней
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Aleksey Yashin
Можно уже к новостям с Мостовым устраивать бинго-игру:
-никогда не играл в футбол ✅
-меня надо взять на работу ✅
-мне лицензия не нужна ❌
-сколько раз пожонглировать мячом ❌
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Tigo_Volchara93
Ахахах такой наивный
Там такие зубры сидят, бабло рубят и никого не подпустят на расстояния выстрела к кормушке
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Vatikan
"Кабы я была царица..."
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Last avenger
позвони Пригожину Е.В., думаю он не откажет в трудоустройстве
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no_one_perfect
Мне кажется, что вот так появляются таксисты)
Во всяком случае, очень живо представляю Мостового на киа рио, который рассказывает пассажирам: «вообще я не таксист…»
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savik-A.M.
Давайте ему скинемся на "футбольный менеджер" , пусть хоть делом займётся )
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Granero-24
Мостовой зато никому не будет ...опу целовать
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Нургалиев Разрешил
Удивляюсь как Мостовой умудряется каждый раз сказануть что-то новое и очень смешное, в то же время в своем стиле
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Евгений Цыбулин
Если,без чаепитий,кое с кем-хуже не будет!)))
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TushcanRash
Было не плохо мне возглавить и нашу страну , принцепи добавил Мостовой , опыт работы лицом в телевизоре у меня есть , и ерунду я тоже могу говорить , закончил Мостовой
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igls54
Готов предоставить Саше место директора овощного ларька на Лиговке, можно без лицензии и санкнижки
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Arturitto
Опять царёк проснулся после будуна
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Iamliam
Согласен, не царское это дело тренером быть.
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RLVedter
Все, Александра тренером надо и руководителем в судейский корпус. Другое дело, что бумажек нужных у него нет сейчас.
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гилберт
Я за.
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dimitrii36
Ответ DenJD
Не дадут навести порядок. Он никому не нужен
на sports ряду не дать, хочешь где-то ещё навести порядок, наше общество атрафировано
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