Александр Мостовой: «Если бы я возглавил судейский корпус РФС, было бы меньше ошибок»
Александр Мостовой считает, что смог бы улучшить ситуацию в российском судействе.
«Мы постоянно говорим о судейских ошибках. Другое дело, что это накапливается и вылезает уже в такие чудо-скандалы. Судейства на высоком уровне никогда не было.
Раньше было по три или четыре ошибки за тур, а сейчас в одной игре столько. Основная проблема в том, что судьи никогда не играли в футбол, поэтому им трудно разобраться. Они смотрят ВАР с пятью телевизорами и тремя помощниками – все равно допускается ошибка.
Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС. По крайней мере, было бы меньше ошибок.
Кто-то будет возникать, а я скажу: «Ребята, извините, но по-футбольному это не пенальти». Когда в мизинец руки мяч попадает в момент, когда игрок вообще мимо бежит, то какой это пенальти?» – сказал бывший полузащитник сборной России.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
-никогда не играл в футбол ✅
-меня надо взять на работу ✅
-мне лицензия не нужна ❌
-сколько раз пожонглировать мячом ❌
Там такие зубры сидят, бабло рубят и никого не подпустят на расстояния выстрела к кормушке
Во всяком случае, очень живо представляю Мостового на киа рио, который рассказывает пассажирам: «вообще я не таксист…»