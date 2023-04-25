Губерниев о Слуцком: «Очень талантлив как шоумен, стендапер, участник КВН, но как ведущий не справляется, слаб, ему еще работать и работать»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев соцсети Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев сомневается в способностях Леонида Слуцкого в качестве ведущего.

Леонид Слуцкий начал вести программу «Коммент.Тренер». Как можете оценить его в качестве интервьюера? Справляется?

– Я немного посмотрел, было слабо. Он не справляется.

– Почему? Какие у него ошибки?

– Откуда я знаю, почему? Да просто он слабо работает, какие ошибки могут быть? А какие ошибки бывают у футболиста, если он плохо играет в футбол? Он просто не умеет играть в футбол.

Леонид Викторович – человек очень талантливый в качестве шоумена, стендапера, участника КВН. Периодически делает неплохо, но в качестве ведущего надо ему работать и работать, – сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ».

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19 комментариев

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Evgeny Trifonov
Ты тоже слаб как ведущий, но почему то тебя это не останавливает
+28
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АРТУР АЛИЕВ
"А у меня просто проблема с желчным пузырем" - подытожил Губерниев
+15
0
+15
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Dizzod
Слуцкий ещё в биатлоне очень плох, особенно в стрельбе лежа. Забыл добавить Губер.
+12
0
+12
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гилберт
Так ты тоже не айс.
+7
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Tun
Губерниев сам-то кроме как на роль шута, хоть и весьма элитного, нигде не годен
+4
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МОСКВА
Господи, чья бы корова мычала. самый омерзительный персонаж, даже Черданцев не такой
+4
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Aleksey Yashin
Дмитрий Губерниев – человек очень талантливый в качестве шоумена, ведущего провластных митингов. Периодически делает неплохо, но в качестве телевизионного ведущего ему надо работать и работать
+3
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master_of_dzen
Выпуск с Романцевым душевный очень получился. А что там у Губерниева подобное есть посмотреть?
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Полуэктов Пётр
"А какие ошибки бывают у футболиста, если он плохо играет в футбол? Он просто не умеет играть в футбол."
У него низкий уровень техники обработки мяча (очень много времени тратит на "укрощение" прилетающих передач), у него низкая точность пасов, долгое принятие решений, плохой выбор позиции, низкий уровень физ. подготовки, низкая стартовая скорость рывка, низкая максимальная скорость бега, не поставленный удар, не достаточно высокий прыжок, плохая игра головой, низкий уровень видения поля, низкий уровень чтения действий противника, что приводит к потери позиций и большому кол-ву фолов.
Вывод: можно конкретно сказать, что за ошибки.
А если он говорит "Да просто он слабо работает", то это значит, что он сам не знает в чем именно ошибки. И это понятно, ибо Дмитрий отвратительный ведущий - глупый, шумный, не воспитанный.
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Игорь Пичугин
Ответ master_of_dzen
Выпуск с Романцевым душевный очень получился. А что там у Губерниева подобное есть посмотреть?
Ну с Бузовой, с Бубновым у него нормально получилось.
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Полуэктов Пётр
Ответ Aleksey Yashin
Дмитрий Губерниев – человек очень талантливый в качестве шоумена, ведущего провластных митингов. Периодически делает неплохо, но в качестве телевизионного ведущего ему надо работать и работать
Я бы сказал, что в качестве телевизионного ведущего ему не надо работать и работать. Желательно никогда
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Glyb Aleksey
Смотрю, Губерниеву его незримая корона все больше на мозг давит - сначала про Валиеву высказался, теперь в Слуцкого словами плюнул. Этот болельщик с микрофоном в руках себя, похоже, уже давно себя великим комментатором возомнил. Надеюсь, когда-нибудь архивы с Озеровым, например, он случайно увидит - может, после этого станет чуть адекватней. Хотя, это вряд ли.
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Pok_Toholo
Ну так нельзя ###
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Феоктист
Кстати, очень хорошие интервью. Слуцкий разговаривает с тренерами на одном языке, получается очень профессиональный разбор. Прекрасные интервью с Романцевым, Семиным, Карпиным и прочими. Много узнаешь интересного.
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Tigo_Volchara93
Какой же он 🤢🤢🤢
Смотри на его лицо и хочу дать ботинком
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Яков Фридман
Помню как ржачно Димон нашего датского вратаря припечатал.
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МОСКВА
губер завистливый, пытается похайпить, но никуда не зовут, потому что никто ему не симпатизирует.
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Алар
Дмитрий Губерниев молодец как ведущий, а как человеку, который умеет разбираться в футболе, ему ещё работать и работать)))
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