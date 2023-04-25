Губерниев о Слуцком: «Очень талантлив как шоумен, стендапер, участник КВН, но как ведущий не справляется, слаб, ему еще работать и работать»
Дмитрий Губерниев сомневается в способностях Леонида Слуцкого в качестве ведущего.
– Леонид Слуцкий начал вести программу «Коммент.Тренер». Как можете оценить его в качестве интервьюера? Справляется?
– Я немного посмотрел, было слабо. Он не справляется.
– Почему? Какие у него ошибки?
– Откуда я знаю, почему? Да просто он слабо работает, какие ошибки могут быть? А какие ошибки бывают у футболиста, если он плохо играет в футбол? Он просто не умеет играть в футбол.
Леонид Викторович – человек очень талантливый в качестве шоумена, стендапера, участника КВН. Периодически делает неплохо, но в качестве ведущего надо ему работать и работать, – сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ».
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У него низкий уровень техники обработки мяча (очень много времени тратит на "укрощение" прилетающих передач), у него низкая точность пасов, долгое принятие решений, плохой выбор позиции, низкий уровень физ. подготовки, низкая стартовая скорость рывка, низкая максимальная скорость бега, не поставленный удар, не достаточно высокий прыжок, плохая игра головой, низкий уровень видения поля, низкий уровень чтения действий противника, что приводит к потери позиций и большому кол-ву фолов.
Вывод: можно конкретно сказать, что за ошибки.
А если он говорит "Да просто он слабо работает", то это значит, что он сам не знает в чем именно ошибки. И это понятно, ибо Дмитрий отвратительный ведущий - глупый, шумный, не воспитанный.
Смотри на его лицо и хочу дать ботинком