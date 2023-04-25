Губерниев о Слуцком: «Очень талантлив как шоумен, стендапер, участник КВН, но как ведущий не справляется, слаб, ему еще работать и работать»

Дмитрий Губерниев сомневается в способностях Леонида Слуцкого в качестве ведущего.

– начал вести программу «Коммент.Тренер». Как можете оценить его в качестве интервьюера? Справляется?

– Я немного посмотрел, было слабо. Он не справляется.

– Почему? Какие у него ошибки?

– Откуда я знаю, почему? Да просто он слабо работает, какие ошибки могут быть? А какие ошибки бывают у футболиста, если он плохо играет в футбол? Он просто не умеет играть в футбол.

Леонид Викторович – человек очень талантливый в качестве шоумена, стендапера, участника КВН. Периодически делает неплохо, но в качестве ведущего надо ему работать и работать, – сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ».

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?

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