Дмитрий Губерниев: «Дзюба отвратительно работает ведущим. Хуже только Слуцкий. Просто ужас! Пусть Артем лучше в футбол играет»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Губерниев раскритиковал работу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого в кадре.

Напомним, в апреле ютуб-канал «Коммент.Шоу» запустил новый проект «Ну, так нельзя, ###!». Его ведущими стали форвард «Локомотива» и бывший тренер сборной России.

«Во-первых, с Дзюбой «Локомотив» выглядит совсем иначе. Я вижу, насколько Дзюба отвратительно работает ведущим. Просто ужас один! Поэтому я ему желаю сконцентрироваться на футболе.

Мне кажется, что хуже Дзюбы только Слуцкий. Они делят друг с другом подвал турнирной таблицы среди ведущих. Это ужаснейшая работа.

Пусть Дзюба лучше уж в футбол играет: у него значительно лучше получается, и он прекрасный футболист. Я с интересом жду этого матча [ЦСКА – «Локомотив»]», — сказал комментатор и телеведущий.

####, ####, ### и ####. Рецензия на новое шоу Слуцкого и Дзюбы

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56 комментариев

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Мистер Громов
Губерниев самый отвратительный ведущий как раз.. Никогда кроме негатива ничего не вызывает🐩
+104
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Tun
Хуже ведущего, чем Губерниев, мой мозг даже вообразить не смог
+59
-2
+57
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SD_RM_VC
Они как бы и не ведущие. Сидят байки травят, да шутят друг над другом. В принципе смотрибельно было с Березуцким. Для такого формата самое то
+54
-7
+47
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Ganibale
То ли дело Димон в образе Алладина на ЧМ
+14
-1
+13
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U
А что он так распереживался? С его дна его все равно никто не вытеснит.
+9
0
+9
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Andrew Kolevatykh
Ответ SLEVIN
Комментарий удален модератором
То ли дело твои комменты, местный интеллектуал)
+9
-1
+8
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1футбол1
Ответ Teodrakis
Проведите специально для Губерниева опрос "кто лучший ведущий, Дзюба или Губерниев? ". Ему будет полезно
Дзюба лучше Губерниева
+7
0
+7
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инок
Отвратительный тип это как раз - Губерниев. Приходится переключать Матч, если в программе этот "ведущий".
+8
-2
+6
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Teodrakis
Проведите специально для Губерниева опрос "кто лучший ведущий, Дзюба или Губерниев? ". Ему будет полезно
+7
-1
+6
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An Kr
Человек, который перебивает гостей на кпждой фразе рассказывает кто хороший ведущий, а кто нет?🤣
+5
-1
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SD_RM_VC
Ответ SLEVIN
Комментарий удален модератором
Вас же никто не заставляет смотреть. Смотрите то, что вам нравится, высокоинтеллектуальное
+6
-2
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Очки Дани Алвеса
Вот ж взъерошился павлин! Они, в отличие от тебя, Дима, занимаются этим не на всю страну напоказ. Это у вас там на матче принято перекрикивать искусственно, чтобы интерес подогревать.
А эти двое хоть и делают спорный контент, но за спонсорское бабло и с азартом.
+5
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Rjbson
Губерний не будь ханжой.
+3
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SLEVIN
Ответ Алексей Сигаев
Слуцкий работает ведущим гораздо лучше, чем тренирует
клоуном стал
+3
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Мистер Громов
Ответ heache
последнее предложение что означает, мистер?
Означает, что ни разу не вызвал у меня никаких положительных эмоций.
+2
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prus_3
Блогеры и журналисты прикидываются профессиональными медиа-туды-ее-футболистами, футболисты с таким же успехом прикидываются профессиональными шоу-туды-их-менами. Это вам такая медиа-ответочка.
+2
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Павел павел
помню как ему биатлонисты обьясняли что во время стрельбы молчать надо а не языком молоть
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Блин, вот честно. Я бы был больше видеть Дзюбу чем Губерниева. Ну или Слуцкого
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Доктор Верховцев
Ответ Vladco
Это означает следующее: человек поставил Губерниева ,высококлассного специалиста (не обсуждается человеческие качества), ниже Слуцкого и Дзюбы в проф смысле, а значит у него логика пятилетнего ребёнка и он уже никогда не повзрослеет:))
Губерниев, перелогинься!
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Влад Кокорин
Губер ты первый среди самых конченных и худших ведущих всей страны….
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юрий зайцев
гребной специалист о Дзюбе
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Игорь Пичугин
А интересно, если бы со Слуцкером не Дзюбы а Серёга Овчинников бы находился, Губер бы потом захотел в лоб отхватить?
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Илана Аникина
по мне так Слуцкий как комментатор гораздо лучше чем тренер,а уж по сравнению с Губошлепом так вообще на несколько порядков лучще
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Alexandr Sokolov
Когда Слуцкий приходил комментировать - это было очень интересно слушать в отличие наверно от 90% комментаторов на матч тв
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Юрий Кечко
Провансаль разбушевался
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