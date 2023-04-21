Дмитрий Губерниев раскритиковал работу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого в кадре.

Напомним, в апреле ютуб-канал «Коммент.Шоу» запустил новый проект «Ну, так нельзя, ###!». Его ведущими стали форвард «Локомотива» и бывший тренер сборной России.

«Во-первых, с Дзюбой «Локомотив» выглядит совсем иначе. Я вижу, насколько Дзюба отвратительно работает ведущим. Просто ужас один! Поэтому я ему желаю сконцентрироваться на футболе.

Мне кажется, что хуже Дзюбы только Слуцкий. Они делят друг с другом подвал турнирной таблицы среди ведущих. Это ужаснейшая работа.

Пусть Дзюба лучше уж в футбол играет: у него значительно лучше получается, и он прекрасный футболист. Я с интересом жду этого матча [ЦСКА – «Локомотив»]», — сказал комментатор и телеведущий.

####, ####, ### и ####. Рецензия на новое шоу Слуцкого и Дзюбы

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