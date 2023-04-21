Дмитрий Губерниев: «Джикия помог ребенку из Донецка – и все начали про это трубить. Ну помогли и помогли, зачем рассказывать? Пиарщики, не ведите себя как говно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Георгий Джикия брань контент Футбол

Дмитрий Губерниев считает, что добрые дела лучше не афишировать.

– Как часто люди из регионов обращаются к вам за помощью?

– Постоянно.

– Приходится отказывать?

– Что значит отказывать? Я работаю спортивным комментатором, а не кем-то еще. По мере сил пытаюсь помогать. Я видел, что футболист «Спартака» Джикия вместе с кем-то еще помог ребенку из Донецка – и все начали про это трубить.

Ну помогли и помогли, зачем об этом рассказывать? Давайте каждый будет рассказывать, кому он помогает. Что за бред? Делай добро – бросай его в воду. Пиарщики, не ведите себя как говно, – сказал комментатор и телеведущий.

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51 комментарий

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Дмитрий9779
Джикии уважение за поступок.
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Михо
Я так понял Губер никому не помог и его бесит что другие помогают
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Назар Игорь
Губер рад обосрать любое благое дело. А Джикии большое уважение и низкий поклон.
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Виталий
Он помог не для пиара , а от чистого сердца . Ты что сделал полезного , а ? Губошлёпище
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Black Phoenix
Губер, не завидуй, и не веди себя как токсичное быдло. Лучше сделать доброе дело и заявить об этом во всеуслышанье, чем не делать вообще ничего хорошего и хейтить всех подряд.
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Красная стрела
Простой человек так и должен. Цель публичного человека не просто помочь, но и подать пример, объединить людей. Ребятам, которые помогли- респект.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Губер! ты #овно!
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Фут.Боль
Слишком сложно для Губера. То ли дело Бузову потроллить,Загитову, на всю страну про погибшую жену Малафеева ляпнуть,обозвав голкипера. Вот это "достойно". Это ##### должны кушать. Мерзкий тип.
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Дмитрий9779
Ответ jonnysilverhand01
Ты наверное из тех, у кого вместо иконы портрет миллера над кроватью ?
А ты из тех,которые готовы обосрать хороший поступок и это не вопрос.
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Дмитрий9779
Ответ jonnysilverhand01
Обновляй почаще госуслуги !
Не забудь бендере цветы на могилку отнести.
+6
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Доктор Верховцев
А я вот не знал. Спасибо, губастый пиарщик!
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Елизавета Веведенкова
Губер,гниль,а не человек
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Rustam Guseynoff
"Пиарщики, не ведите себя как говно" - сказало говно
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Cruel Snake
Пиарщики не видите себя как Губерниев
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xa-xa
У него все гоуно, что пиарщики , что вратари сборной Дании...
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Afbank
Губерниев это позор и, увы, действительность Российской журналитстики
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Древний спартач
Губерниев , - "Вот я не делаю никому добро и стараюсь не трубить об этом" .
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Тигран Амбарцумов
Да пусть хоть всему свету трубят о своих поступках. Тем, кому помогают люди, вообще без разницы. Самое главное - это реальная помощь, которая оказывается тем, кто нуждается
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Олег Щёголев
Джикия помогает и людям с проблемами, и животным в приютах. И нигде никогда сам об этом не рассказывал. Губер - неприятнейшее существо.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ jonnysilverhand01
У тебя друг проблемы с причинно следственной связью. Не нужно было делать, чтобы потом кому то там помогать, подумай об этом на досуге
ты ещё что за чепуха тут?))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Губер! ты #овно!
Причем которое сильно воняет и не смывается. Ершика хорошего на него нет.
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AERN
Насколько знаю футболисты сами такое не афишируют, кто-то наверное растрепал, а если кто и г***о то это ты.
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TheSportNik
Губерниев обнаглел совсем, футболист Джикия помог ребенку и про это написали не для того, чтобы похвалить спортсмена за благородный поступок, вернее наверно похвалили, но главный посыл, чтоб другие помогали также, если есть возможность.
Мерзкий тип этот бывший гребец, давно пора выгнать его с МАТЧ ТВ, реально уже народ злит.
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Вадим Васильевич
А я считаю, что надо трубить и хвастать такими поступками, чтобы других цепляло и они тоже стремились помогать нуждающимся. А если бы главы стран не оружием и захваченными территориями мерились, а кто больше голодных стран из нищеты вытащил, было бы офигенно
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Дед Щукарь порожняк не гонит
наблюдаю единодушное мнение на счёт Губера. он прочитает. это радует.
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