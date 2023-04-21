Дмитрий Губерниев: «Джикия помог ребенку из Донецка – и все начали про это трубить. Ну помогли и помогли, зачем рассказывать? Пиарщики, не ведите себя как говно»

Дмитрий Губерниев считает, что добрые дела лучше не афишировать.

– Как часто люди из регионов обращаются к вам за помощью?

– Постоянно.

– Приходится отказывать?

– Что значит отказывать? Я работаю спортивным комментатором, а не кем-то еще. По мере сил пытаюсь помогать. Я видел, что футболист «Спартака» Джикия вместе с кем-то еще помог ребенку из Донецка – и все начали про это трубить.

Ну помогли и помогли, зачем об этом рассказывать? Давайте каждый будет рассказывать, кому он помогает. Что за бред? Делай добро – бросай его в воду. Пиарщики, не ведите себя как говно, – сказал комментатор и телеведущий.

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