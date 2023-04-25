Юрген Клопп: «Если «Вест Хэм» уволит Мойеса, я стану самым старым тренером в АПЛ. Так что я скрестил пальцы, Дэвид должен остаться! Он топовый тренер»
Юрген Клопп не хочет, чтобы «Вест Хэм» увольнеял Дэвида Мойеса.
«Ливерпуль» сыграет с лондонской командой на выезде в 33-м туре АПЛ. Матч состоится завтра, 26 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Если «Вест Хэм» уволит Дэвида Мойеса, я стану самым старым тренером в Премьер-лиге. Так что я скрестил пальцы, Дэвид должен остаться! Он – топовый коллега. У них хорошая команда, и они снова показали свое качество. Это будет трудная игра для нас.
Он [Мойес] всегда найдет способ! Он очень хороший человек. Мне нравится, что он всегда находит выход. Это делает человека топ-тренером.
Возможно, однажды у него не получилось в «Манчестер Юнайтед». Он стал преемником Алекса Фергюсона, а это нелегкая работа. Долгие годы он работал в «Эвертоне», а теперь в «Вест Хэме», он сделал их своим клубом. Это всегда трудно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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Да, у ВХ были сложности в этом году, но Дэвиду дали в какой-то момент 3 игры, чтобы выправил ситуацию, он справился. Сейчас хороший футбол показывают, последнюю игру вообще 4:0 в гостях выиграли. Уверен, что и Ливерпуль потрепают, должны остаться в апл. Есть шанс на какой-никакой евротитул.
Мойес молодец, летом Райса продадут за большие деньги, купят замену, и в след сезоне (если оставят, конечно), могут еще пошуметь, Пакета разыграется окончательно, Скамакка начнет забивать. Хорошую работу проделывает Мойес вполне.