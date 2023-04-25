Юрген Клопп: «Если «Вест Хэм» уволит Мойеса, я стану самым старым тренером в АПЛ. Так что я скрестил пальцы, Дэвид должен остаться! Он топовый тренер»

Теги Ливерпуль Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп не хочет, чтобы «Вест Хэм» увольнеял Дэвида Мойеса.

«Ливерпуль» сыграет с лондонской командой на выезде в 33-м туре АПЛ. Матч состоится завтра, 26 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени. 

«Если «Вест Хэм» уволит Дэвида Мойеса, я стану самым старым тренером в Премьер-лиге. Так что я скрестил пальцы, Дэвид должен остаться! Он – топовый коллега. У них хорошая команда, и они снова показали свое качество. Это будет трудная игра для нас.

Он [Мойес] всегда найдет способ! Он очень хороший человек. Мне нравится, что он всегда находит выход. Это делает человека топ-тренером.

Возможно, однажды у него не получилось в «Манчестер Юнайтед». Он стал преемником Алекса Фергюсона, а это нелегкая работа. Долгие годы он работал в «Эвертоне», а теперь в «Вест Хэме», он сделал их своим клубом. Это всегда трудно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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18 комментариев

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21Savage
Рой Ходжсон: я что, для тебя какая-то шутка?
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mArty-.-
Юрген Ходжсону в дети годится, не стоит забывать о легендах.
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DolJun
дэвид должен был остаться у руля мю, все остальное - лишь последствия действий неблагодарных сочувствующих мю, которые так и нашли в себе силы прислушаться к словам сафа.
+16
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+6
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Peter Parker
А ведь Юргену всего 55
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Veni-Vidi-Vici
А как же дедушка Рой Ходжсон?
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Ян Константинопольский
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Мойес с нормальными игроками показывает посредственный футбол, к сожалению Надеюсь, руководство найдет ему адекватную замену этим летом
Уже лет так 20 Вест Хэм это рандомные покупки игроков, отсутствие системы и целей. Такой младший брат Тоттенхема, но более бедовый)
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Иван Иванов
Странно, Вест Хем только что вышел в полуфинал лиги конференций пускай третьесортный , но тем не менее европейский кубок, зачем же убирать Мойеса?
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Илья Храбров
Дайте Мойесу поработать)
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DonaldBrashear 2.0
не понял, с чего вдруг такие новости пошли и Клопп их комментирует?

Да, у ВХ были сложности в этом году, но Дэвиду дали в какой-то момент 3 игры, чтобы выправил ситуацию, он справился. Сейчас хороший футбол показывают, последнюю игру вообще 4:0 в гостях выиграли. Уверен, что и Ливерпуль потрепают, должны остаться в апл. Есть шанс на какой-никакой евротитул.

Мойес молодец, летом Райса продадут за большие деньги, купят замену, и в след сезоне (если оставят, конечно), могут еще пошуметь, Пакета разыграется окончательно, Скамакка начнет забивать. Хорошую работу проделывает Мойес вполне.
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Rotick
Ответ 21Savage
Рой Ходжсон: я что, для тебя какая-то шутка?
Там перерыв на Виера был
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Иван Иванов
Ответ Granero-24
После Фергюсона у кого в МЮ получилось ?
Фергюсон должен был подготовить себе преемника, его помощниками были Майкл филан и Рене меленстеен, почему бы тогда кому-то из них не дать шанс поработать главным?
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Granero-24
После Фергюсона у кого в МЮ получилось ?
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llolishe
Ты летом уйдешь из Ливерпуля
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skreamer
Какой же Клопп старый!!!
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Lavinka
Какой же Клопп старый !
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