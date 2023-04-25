Юрген Клопп не хочет, чтобы «Вест Хэм» увольнеял Дэвида Мойеса.

« » сыграет с лондонской командой на выезде в 33-м туре . Матч состоится завтра, 26 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Если « » уволит , я стану самым старым тренером в Премьер-лиге. Так что я скрестил пальцы, Дэвид должен остаться! Он – топовый коллега. У них хорошая команда, и они снова показали свое качество. Это будет трудная игра для нас.

Он [Мойес] всегда найдет способ! Он очень хороший человек. Мне нравится, что он всегда находит выход. Это делает человека топ-тренером.

Возможно, однажды у него не получилось в «Манчестер Юнайтед». Он стал преемником Алекса Фергюсона, а это нелегкая работа. Долгие годы он работал в «Эвертоне», а теперь в «Вест Хэме», он сделал их своим клубом. Это всегда трудно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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