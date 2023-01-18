Микаил Антонио о призывах уволить Клоппа: «Бред, просто глупость. Он выиграл с «Ливерпулем» АПЛ, в отличие от многих других»
Нападающего «Вест Хэма» Микаила Антонио удивляют призывы уволить Юргена Клоппа.
«Ого, это просто смешно! Нельзя этого делать. Это бред. Избавиться от него – просто глупость.
Он выиграл АПЛ с «Ливерпулем». Многие тренеры работали в этом клубе и не смогли этого добиться», – сказал Антонио в эфире The Footballer’s Football Podcast.
Мерсисайдцы на данный момент занимают в чемпионате Англии 9-е место, на 10 очков отставая от зоны Лиги чемпионов.
Я думал, что переррым на мир как то поможет клоппу, но походу нет, нужен полноценный отдах.
Говорить об увольнении Клоппа - надо быть неадекватом или школьником, что не помнит времена до Клоппа
Кроме одного сезона при Роджерсе(и то вытащил Суарес и прочие ) , остальные при Далглише, Ходжсоне были мутью той еще
Сейчас все команды толком найти никого в тренеры не могут и сезоны ждут пока норм чел появится, а кто-то об увольнении стабильного топового Клоппа думает, лол))
Проблема в угасании мотивации после напряжённого прошлого сезона со вторыми местами в ЛЧ и АПЛ, уходе Мане, адаптации новичков и вообще старой полузащите, которой хватает только на основу(Фаб, Хендо и Тьяго), а замен равноценных нет
Ну и травмы еще поверх
Все ок будет во второй половине, попасть в 4ку более чем достаточно будет, а там уже прикупить кого-нибудь + второй сезон новичков будет в разы лучше
Про количество финалов еврокубков при Клоппе и борьбу за 1 место в АПЛ молчу вообще, такой стабильности едва ли какой тренер даст