Микаил Антонио о призывах уволить Клоппа: «Бред, просто глупость. Он выиграл с «Ливерпулем» АПЛ, в отличие от многих других»

Нападающего « » удивляют призывы уволить .

«Ого, это просто смешно! Нельзя этого делать. Это бред. Избавиться от него – просто глупость.

Он выиграл с « ». Многие тренеры работали в этом клубе и не смогли этого добиться», – сказал Антонио в эфире The Footballer’s Football Podcast.

Мерсисайдцы на данный момент занимают в чемпионате Англии 9-е место, на 10 очков отставая от зоны Лиги чемпионов.