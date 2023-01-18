Микаил Антонио о призывах уволить Клоппа: «Бред, просто глупость. Он выиграл с «Ливерпулем» АПЛ, в отличие от многих других»

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Микаил Антонио Футбол

Нападающего «Вест Хэма» Микаила Антонио удивляют призывы уволить Юргена Клоппа.

«Ого, это просто смешно! Нельзя этого делать. Это бред. Избавиться от него – просто глупость.

Он выиграл АПЛ с «Ливерпулем». Многие тренеры работали в этом клубе и не смогли этого добиться», – сказал Антонио в эфире The Footballer’s Football Podcast.

Мерсисайдцы на данный момент занимают в чемпионате Англии 9-е место, на 10 очков отставая от зоны Лиги чемпионов.

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23 комментария

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Дима Берин
Ответ corazón blanco
Клопп это тот человек, кто вернул Ливерпуль в когорту топ-клубов, легенда клуба, проделал невероятную работу Уверен, что абсолютно все болельщики благодарны Юргену за период его пребывания в команде. А тяжёлые времена наступают рано или поздно у всех, возможно Клопп сможет качественно провести перестройку команды и они снова будут бороться за все трофеи.
Если что у Ливерпуля за последние 20 лет столько же титулов апл, сколько и у Лестера
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113k
Ответ ZamoRano
Какой мутью? В 2009 тоже боролись за чемпионство, в 2014 боролись, спустя полтора года пришел клоп
Валя тоже боролось за ЛЧ, дважды, и где она сейчас?
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ corazón blanco
Клопп это тот человек, кто вернул Ливерпуль в когорту топ-клубов, легенда клуба, проделал невероятную работу Уверен, что абсолютно все болельщики благодарны Юргену за период его пребывания в команде. А тяжёлые времена наступают рано или поздно у всех, возможно Клопп сможет качественно провести перестройку команды и они снова будут бороться за все трофеи.
Все адекватные болельщики Ливерпуля думают аналогично
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113k
Ответ В поисках смысла
Ну не знаю. До сих пор считаю Юргена одним из лучших тренеров современности. У всех бывают взлёты и падения. Не он же виноват, что много матчей провели без полузащиты, и что Нуньес бьёт с метра в небеса тоже не он виноват. Кого тогда назначать? Джеррарда? Он точно не готов.
У Ливера не было отдыха. когда закончился чемп, где ливер пытался все 4 титула взять, т осразу поши игры сборной, и уже через пару недель началась подготовка к чемпу. В итоге все мертвые, не было полноценного отдыха у команды.
Я думал, что переррым на мир как то поможет клоппу, но походу нет, нужен полноценный отдах.
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Alexander Baskakov
Ответ No Name
Самого Антонио надо уволить .
Еще раз подтверждается что " комментаторы" на спорт либо не умеют читать либо все принимают с плохой стороны !!!
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В поисках смысла
Ну не знаю. До сих пор считаю Юргена одним из лучших тренеров современности. У всех бывают взлёты и падения. Не он же виноват, что много матчей провели без полузащиты, и что Нуньес бьёт с метра в небеса тоже не он виноват. Кого тогда назначать? Джеррарда? Он точно не готов.
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kostylb
клопп тянул чистые траты фсг на уровне фулэма и вулверхэмптона и вытащил команду в лч в сезоне 20/21, чтобы диванные аналити его сейчас выбрали крайним? он уже напрямую чуть не ноет на прессухах "я лоялен, но не очень", у него просто нет игроков в полузащиту, топ уровень тянет только маэстро
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No Name
Ответ Владимир Долгополов
Это ты к чему?
Это я к тому , чем ему помешал Клопп ?! И он хочет его уволить ?
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Владимир Долгополов
Ответ Moran Guy
🖕
Мало ему.😁😁😁
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No Name
Клопп , ещё в этом году возьмёт своё , второе лигу чемпионов. Апл может нет, но лигу чемпионов точно однозначно надо брать. Лигу Европы не обязательно .
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Владимир Долгополов
Ответ No Name
Самого Антонио надо уволить .
Это ты к чему?
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No Name
Клопп взял с Ливерпуль сезон 2019/2020 лигу чемпионов. Сезон 2020/2021 завоевал вторую строчку в апл . Не хватило не много очков 108 . А 106 было.
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No Name
Самого Антонио надо уволить .
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ZamoRano
Ответ King_X
Даже если не пройдут в ЛЧ далее Говорить об увольнении Клоппа - надо быть неадекватом или школьником, что не помнит времена до Клоппа Кроме одного сезона при Роджерсе(и то вытащил Суарес и прочие ) , остальные при Далглише, Ходжсоне были мутью той еще Сейчас все команды толком найти никого в тренеры не могут и сезоны ждут пока норм чел появится, а кто-то об увольнении стабильного топового Клоппа думает, лол)) Проблема в угасании мотивации после напряжённого прошлого сезона со вторыми местами в ЛЧ и АПЛ, уходе Мане, адаптации новичков и вообще старой полузащите, которой хватает только на основу(Фаб, Хендо и Тьяго), а замен равноценных нет Ну и травмы еще поверх Все ок будет во второй половине, попасть в 4ку более чем достаточно будет, а там уже прикупить кого-нибудь + второй сезон новичков будет в разы лучше Про количество финалов еврокубков при Клоппе и борьбу за 1 место в АПЛ молчу вообще, такой стабильности едва ли какой тренер даст
Какой мутью? В 2009 тоже боролись за чемпионство, в 2014 боролись, спустя полтора года пришел клоп
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King_X
Даже если не пройдут в ЛЧ далее
Говорить об увольнении Клоппа - надо быть неадекватом или школьником, что не помнит времена до Клоппа
Кроме одного сезона при Роджерсе(и то вытащил Суарес и прочие ) , остальные при Далглише, Ходжсоне были мутью той еще
Сейчас все команды толком найти никого в тренеры не могут и сезоны ждут пока норм чел появится, а кто-то об увольнении стабильного топового Клоппа думает, лол))

Проблема в угасании мотивации после напряжённого прошлого сезона со вторыми местами в ЛЧ и АПЛ, уходе Мане, адаптации новичков и вообще старой полузащите, которой хватает только на основу(Фаб, Хендо и Тьяго), а замен равноценных нет
Ну и травмы еще поверх

Все ок будет во второй половине, попасть в 4ку более чем достаточно будет, а там уже прикупить кого-нибудь + второй сезон новичков будет в разы лучше

Про количество финалов еврокубков при Клоппе и борьбу за 1 место в АПЛ молчу вообще, такой стабильности едва ли какой тренер даст
+2
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+2
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Moran Guy
Ответ А.В.Бубнов
Судьи и ковидный сезон незаконно отдали бестрофейнику пулю липовые медальки АПЛ. Точно не клоп, умеющий только прыгать и ныть
🖕
+10
-2
+8
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А.В.Бубнов
Судьи и ковидный сезон незаконно отдали бестрофейнику пулю липовые медальки АПЛ. Точно не клоп, умеющий только прыгать и ныть
+3
-8
-5
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Милан.Тэо
А я вот никогда не забуду когда в 2007 году в полуфинал ЛЧ вышли Челси, МЮ, Ливерпуль и Милан, и Милан грохнул сначала МЮ 3 - 0, а потом и Ливерпуль в финале 2 - 1, вот это было на самом деле очень круто ! ☝️✊👏👏👏
+1
-3
-2
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Клопп это легенда Ливерпуля. Он выиграл ЛЧ, что уже мечта для многих, но ещё он взял АПЛ, и Клубный ЧМ. Заменять его будет большой ошибкой.
+4
-1
+3
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Виталий Желтоусов
Не надо увольнять. Он сам уйдет, когда почувствует что пора.
+2
0
+2
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corazón blanco
Клопп это тот человек, кто вернул Ливерпуль в когорту топ-клубов, легенда клуба, проделал невероятную работу Уверен, что абсолютно все болельщики благодарны Юргену за период его пребывания в команде. А тяжёлые времена наступают рано или поздно у всех, возможно Клопп сможет качественно провести перестройку команды и они снова будут бороться за все трофеи.
+19
-1
+18
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Пако
До конца сезона Клоппа никуда не денут. У него есть шансы и в ЛЧ.
+9
0
+9
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Этот Райола хочет денег
Помимо собственно заслуг Клоппа перед клубом, вопрос а кем его заменить и какие гарантии что новый коуч может быстро дать результат а не усугубит ситуацию
+6
0
+6
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