Кейн – приоритетная цель «ПСЖ» на лето. «Тоттенхэм» потребует около 100 млн евро за форварда (Le Parisien)

Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Тоттенхэм Луиш Кампуш Харри Кейн Футбол

Харри Кейн может перейти в «ПСЖ».

По информации Le Parisien, нападающий «Тоттенхэма» привлек внимание парижской команды, которая ищет варианты для усиления состава в летнее трансферное окно.

Советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш сделал трансфер Кейна приоритетной целью клуба.

Одним из главных препятствий для осуществления этой сделки станет цена игрока. Ожидается, что лондонцы потребуют около 100 миллионов евро за трансфер Кейна. 

В 31 матче текущего сезона АПЛ Кейн отметился 23 голами и 2 ассистами. Статистику 29-летнего форварда можно найти здесь

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55 комментариев

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whereissuso
У них полузащиты нет, они все напов собирают.
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ whereissuso
У них полузащиты нет, они все напов собирают.
а напы у них есть? один в лазарете каждую весну с обострением, второй еле ходит и грезит о больше чем рычаге
+62
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Человек1991
100 нормально за 30 летнего Кейна , если Мудрика купили за 100 .
+18
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porosenochek
Переговоры между еврейскими владельцами и арабскими - будут бомба!
+6
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Pb-SE
Можно будет выпускать четверку Месси - Неймар - Мбаппе - Кейн и играть без вратаря.
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Акира_1
Без Кейна Тоттенхэм будет бороться с Челси Боэли за 10 место.
+7
-3
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Satvaldino
Ответ Милан 737..
ПСЖ кого не купит все равно никогда не выиграет ЛЧ как бы шейхи с Жиру не бесились ☝️ ...
Оливье?
+3
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sayemlo
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
так меси не Нападающий же) зачем ему уходить? он же играет в полузащитник
+3
-1
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xa-xa
Лучше ПСЖ , чем не пойми какое запасное колесо в телеге АПЛ...
+15
-14
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окечуква
Да лучше сразу Веа с пенсии вернуть. Катарцы свихнулись что ли за 30-летнего игрока столько платить.
+1
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U
Ответ Тюменец
Интересно под какого тренера такая покупка. Кейн форвард высококлассный, но в разных схемах по разному эффективен.
Ну у ЖМ, например, Кейн играл отлично.
+1
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B_Boris
Ответ Нурбол Жумаскалиев
а напы у них есть? один в лазарете каждую весну с обострением, второй еле ходит и грезит о больше чем рычаге
Мбаппе что ли?
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Тюменец
Интересно под какого тренера такая покупка.
Кейн форвард высококлассный, но в разных схемах по разному эффективен.
+3
-2
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werowolf-gears
Ответ sayemlo
и че ему в псж ловить? псж это не уровень Кейна
Он в ТТХ всю карьеру провел, ПСЖ это очевидное повышение чем его нынешний клуб
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10ztv
Ответ sayemlo
и че ему в псж ловить? псж это не уровень Кейна
а тотенхем уровень?
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74447sjhcs
Ответ Satvaldino
Оливье?
У Оливье-то шансов побольше уже сейчас)))
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Я Гражданин Мира
Ответ Нурбол Жумаскалиев
оно и видно. еще за браселону с баварией 2-8 сделал, так было бы 0-8, эффективность
Ты лучше говари о 8 золотом мяче который он получит скоро.
Или тебе не удобно об этом говорить!!!!
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ Я Гражданин Мира
Который ели ходить 100 раз еффективнее чем бегает.
оно и видно. еще за браселону с баварией 2-8 сделал, так было бы 0-8, эффективность
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whereissuso
Ответ Нурбол Жумаскалиев
а напы у них есть? один в лазарете каждую весну с обострением, второй еле ходит и грезит о больше чем рычаге
проблемы решают по степени их актуальности
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saric
Ответ Sergi Barjuan
соточку за 30-летнего я б не давал. Осимена лучше
Ну при современной фармокологии до 35 он точно доиграет на уровне, а больше 5 лет им и не надо особо
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Максим Ларченков
Фэйк
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Astella Guccio
Ничего не получится, они Соном также активно интересовались - все безуспешно. Помню , говорили ,что Нассер сам лично встречался с Соном в Катаре по поводу трансфера , как видите ничего не вышло.
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aseke
Тяжелый случай.
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Analjinn
Зачем Кейну такой шаг назад - никому не нужные победы в лиге1 коллекционировать?
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Marli
Леви надо наказать. В следующий раз, когда захотят покупать игрока, им надо ценник подобный выставлять
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