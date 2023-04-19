Кейн – приоритетная цель «ПСЖ» на лето. «Тоттенхэм» потребует около 100 млн евро за форварда (Le Parisien)

Харри Кейн может перейти в «ПСЖ».

По информации Le Parisien, нападающий « » привлек внимание парижской команды, которая ищет варианты для усиления состава в летнее трансферное окно.

Советник « » по футбольным вопросам сделал трансфер Кейна приоритетной целью клуба.

Одним из главных препятствий для осуществления этой сделки станет цена игрока. Ожидается, что лондонцы потребуют около 100 миллионов евро за трансфер Кейна.

В 31 матче текущего сезона АПЛ Кейн отметился 23 голами и 2 ассистами. Статистику 29-летнего форварда можно найти здесь.

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