Кейн – приоритетная цель «ПСЖ» на лето. «Тоттенхэм» потребует около 100 млн евро за форварда (Le Parisien)
Харри Кейн может перейти в «ПСЖ».
По информации Le Parisien, нападающий «Тоттенхэма» привлек внимание парижской команды, которая ищет варианты для усиления состава в летнее трансферное окно.
Советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш сделал трансфер Кейна приоритетной целью клуба.
Одним из главных препятствий для осуществления этой сделки станет цена игрока. Ожидается, что лондонцы потребуют около 100 миллионов евро за трансфер Кейна.
В 31 матче текущего сезона АПЛ Кейн отметился 23 голами и 2 ассистами. Статистику 29-летнего форварда можно найти здесь.
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Кейн форвард высококлассный, но в разных схемах по разному эффективен.
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