Дэниэл Леви: «Кейн может выиграть трофей в «Тоттенхэме». Но быть легендой клуба тоже важно»
Президент «Тоттенхэма» считает, что Харри Кейн может выиграть трофей в клубе.
«Кейн совершенно точно может выиграть трофей в составе «Тоттенхэма».
Но быть легендой тоже важно. Тот факт, что он лучший бомбардир «Тоттенхэма», значит, что Харри творит историю.
Я надеюсь, что однажды у нашего стадиона будет стоять статуя Харри Кейна», – сказал Дэниэл Леви.
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Пока Пеп в АПЛ,обогнать Сити почти нереально.
Выиграть ЛЧ ещё сложнее.
Без шансов для Тоттенхэма.
Или легенда клуба или уход в топ-клуб.
Да,где нибудь в Баварии или МЮ,он может и сможет выиграть эти трофеи.
Но просто как один из.
Клеверли или Андерсон из МЮ,выигрывали АПЛ много раз,но кто их вспомнит.
А Джеррард не брал,но его запомнят.
И Кейна запомнят,даже без трофеев.
Лучший бомбардир клуба,а возможно и всей АПЛ.
Лучше остаться.
Так что да, надеемся на грамотный спортивный менеджмент. К финансовому вопросов нет
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