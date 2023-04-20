Дэниэл Леви: «Кейн может выиграть трофей в «Тоттенхэме». Но быть легендой клуба тоже важно»

Президент «Тоттенхэма» считает, что Харри Кейн может выиграть трофей в клубе.

«Кейн совершенно точно может выиграть трофей в составе «Тоттенхэма».

Но быть легендой тоже важно. Тот факт, что он лучший бомбардир «Тоттенхэма», значит, что Харри творит историю.

Я надеюсь, что однажды у нашего стадиона будет стоять статуя Харри Кейна», – сказал Дэниэл Леви.

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