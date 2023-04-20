Дэниэл Леви: «Кейн может выиграть трофей в «Тоттенхэме». Но быть легендой клуба тоже важно»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

Президент «Тоттенхэма» считает, что Харри Кейн может выиграть трофей в клубе.

«Кейн совершенно точно может выиграть трофей в составе «Тоттенхэма».

Но быть легендой тоже важно. Тот факт, что он лучший бомбардир «Тоттенхэма», значит, что Харри творит историю.

Я надеюсь, что однажды у нашего стадиона будет стоять статуя Харри Кейна», – сказал Дэниэл Леви.

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25 комментариев

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Tristan...
Ну так создай такие условия. Без должной поддержки один игрок не вывезет, кем бы он ни был. Даже Аль Наср рискует остаться без трофеев с обладателем 5ЗМ...
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Доминатор3000
Кейну нужны АПЛ или ЛЧ.
Пока Пеп в АПЛ,обогнать Сити почти нереально.
Выиграть ЛЧ ещё сложнее.
Без шансов для Тоттенхэма.
Или легенда клуба или уход в топ-клуб.
Да,где нибудь в Баварии или МЮ,он может и сможет выиграть эти трофеи.
Но просто как один из.
Клеверли или Андерсон из МЮ,выигрывали АПЛ много раз,но кто их вспомнит.
А Джеррард не брал,но его запомнят.
И Кейна запомнят,даже без трофеев.
Лучший бомбардир клуба,а возможно и всей АПЛ.
Лучше остаться.
+16
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+15
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Peter Parker
Может, конечно. Например, Кубок английской лиги, который брали всего лишь в 2008 году. Если повезет, то и кубок Англии в свой шкаф с трофеями поставит, ведь его шпоры брали всего лишь 31 год назад. Ну и совсем космическим достижением будет победа в чемпионате, который последний (второй) раз брали в год полёта Юрия Гагарина на орбиту
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red hikkikomori
Вот бы мне дожить до победы Тоттенхэма в АПЛ или ЛЧ, но не потому что я фанат ТТХ, а потому что хочу очень долго жить)
+6
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+5
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Vvild
Ответ Доминатор3000
Кейну нужны АПЛ или ЛЧ. Пока Пеп в АПЛ,обогнать Сити почти нереально. Выиграть ЛЧ ещё сложнее. Без шансов для Тоттенхэма. Или легенда клуба или уход в топ-клуб. Да,где нибудь в Баварии или МЮ,он может и сможет выиграть эти трофеи. Но просто как один из. Клеверли или Андерсон из МЮ,выигрывали АПЛ много раз,но кто их вспомнит. А Джеррард не брал,но его запомнят. И Кейна запомнят,даже без трофеев. Лучший бомбардир клуба,а возможно и всей АПЛ. Лучше остаться.
А что он в МЮ то выиграет? Кубок Англии максимум.
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Evgeniy 72
Вообще то Кейн вполне может обогнать Ширера, а быть лучшим бомбардиром АПЛ - трофей гораздо почётнее, чем баварские чемпионства, ну или французские. А в клуб из Англии Леви продавать игрока не хочет, пусть Харри делает выбор сам.
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werowolf-gears
Ауди Кап уже выиграл
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Shadow1882
Об этом почему-то новости не было, но Леви наконец-то нанял спортивного директора и не будет заниматься тем, чем не должен
Так что да, надеемся на грамотный спортивный менеджмент. К финансовому вопросов нет
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Andrey Andreev
Не все в жизни измеряется деньгами или титулами. Лично мое мнение, что Кейну лучше остаться в Тоттенхэме и навечно остаться легендой клуба
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Ответ red hikkikomori
Вот бы мне дожить до победы Тоттенхэма в АПЛ или ЛЧ, но не потому что я фанат ТТХ, а потому что хочу очень долго жить)
Ого, на бессмертие замахнулся )
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Yri Yrov
Ответ Доминатор3000
Кейну нужны АПЛ или ЛЧ. Пока Пеп в АПЛ,обогнать Сити почти нереально. Выиграть ЛЧ ещё сложнее. Без шансов для Тоттенхэма. Или легенда клуба или уход в топ-клуб. Да,где нибудь в Баварии или МЮ,он может и сможет выиграть эти трофеи. Но просто как один из. Клеверли или Андерсон из МЮ,выигрывали АПЛ много раз,но кто их вспомнит. А Джеррард не брал,но его запомнят. И Кейна запомнят,даже без трофеев. Лучший бомбардир клуба,а возможно и всей АПЛ. Лучше остаться.
мнения разделились, думаю лучше ему уйти , Леви как рабовладелец, а тотенхем с комплексом середняка не видать ни АПЛ ни Лч максимум КЛ, так что уйти лучше , те же Тотти или Ширер хотя бы брали трофеи не меняя клуб, но и футбол был другим
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Манковский
Ответ Tristan...
Ну так создай такие условия. Без должной поддержки один игрок не вывезет, кем бы он ни был. Даже Аль Наср рискует остаться без трофеев с обладателем 5ЗМ...
С Аль-Насром немного другая ситуация, там вся команда не вывозит одного клубничного ground-n-pound ММА-шника.
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qassob
Там в его словах пропущено слово «не» . Не может выиграть трофеи в Тотенхэме.
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TinTin
Разве что какой нибудь внутренний трофей, типо кубок больше всех начеканившего мяч среди игроков тотенхема, и там скорее всего он в финале Сону проиграет
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Foma T
"Кейн может выиграть трофей в Тотенхеме" бормотал Леви помешивая в чашке приворотное зелье.
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Арман Мартиросян
Кейн может выиграть трофей с Тоттенхэмом, но это не точно.
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DolJun
уже
https://talksport.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/07/NINTCHDBPICT000509784834-e1564513840263.jpg?strip=all&w=960&quality=40
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