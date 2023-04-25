Вальбуэна – Кокорину: «Мой уровень футбола в десять раз лучше»

Экс-полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна ответил на слова Александра Кокорина.

Вальбуэна выступал за «Динамо» с августа 2014 по август 2015 года, после чего перешел в «Марсель».

Ранее Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что его успехи в составе бело-голубых недооценены, сравнив себя с Вальбуэна: «Я забил за « » 50 голов, а легенда – Вальбуэна с семью играми. Чудак подал три угловых в Самбу и Дугласа – и стал любимцем фанатов».

«Кокорин может говорить все, что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово.

Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!» – сказал .

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