Вальбуэна – Кокорину: «Мой уровень футбола в десять раз лучше»

Теги Матье Вальбуэна премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Кокорин Спорт-Экспресс Футбол

Экс-полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна ответил на слова Александра Кокорина.

Вальбуэна выступал за «Динамо» с августа 2014 по август 2015 года, после чего перешел в «Марсель».

Ранее Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что его успехи в составе бело-голубых недооценены, сравнив себя с Вальбуэна: «Я забил за «Динамо» 50 голов, а легенда – Вальбуэна с семью играми. Чудак подал три угловых в Самбу и Дугласа – и стал любимцем фанатов».

«Кокорин может говорить все, что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово.

Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!» – сказал Вальбуэна.

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49 комментариев

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angry horse
Вальбуэна на фоне Кокорина - волшебник и кудесник😎
+161
-4
+157
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Artem Piatkov
Вальбуэна - 0,57 результативное действие за матч

Кокорин - 0,37

Постыдился бы лимитчик сравнивать себя молодого с легионером, который поехал в Динамо "доигрывать". Ещё и доиграл неплохо (40 матчей, 6 голов и 17 ассистов)

Как для полузащитника статистика просто топ

Ну и да, Вальбуэна сейчас играет в Чемпионате Греции, где с Олимпиакосом завоевал уже 3 Чемпионских титула и Кубок (и это в 38 лет)

Чкокорин играет хрен пойми где, на Кипре, и это в 32?

Смех
+130
-7
+123
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zer
Ответ angry horse
Вальбуэна на фоне Кокорина - волшебник и кудесник😎
Да он в принципе очень крутой игрок был даже без Корина на фоне. Тогда в рпл было много реально топовых и околотоповых игроков
+98
-1
+97
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Маноло Санчи́с
Ответ Автомобилист Зажопинск
ты сравнил стату Кокорина начиная с юношей, и пиковый отрезок Вальбуэна в зрелом возрасте. Молодец, красава
Так Коко сам первый эти статы сравнил)
+19
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+18
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Екн Лор
Неужели, первый человек, который сказал правду о Кокорине, а не слова по типу "Кокорин по таланту на уровне Месси и Роналду, но не повезло!"
+22
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+17
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Алексей Парунцев
Вальбуэна - хорошее воспоминание , отличная игра. Его всё вспоминают с улыбкой, было очень жалко, когда он ушёл.
Кокорин - негатив и всё. Ушёл из клуба и отлично!
+14
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Очки Дани Алвеса
Вальбуена делал разницу сравнимую с той, что делал Халк, что делал Промес в свой первый заход. Так что о чем речь? Кокорин мог быть талантливым до усёру, но карьера у него никакущая. Я и не помню уже толком, что он в Динамо-то был. Сколько он там за сезон забивал? 3?5?
А Вальбуэна для нашего чемпионата просто high level был, смешные сравнения
+13
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+11
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Qazan
Ответ angry horse
Вальбуэна на фоне Кокорина - волшебник и кудесник😎
На любом фоне Вальбуэна хорош
+10
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Зелёный гопник
Кокорин - Вальбуэне: « Не сидел - не мужик!»
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ivannumber1
Именно с Вальбуена Динамо в ЛЕ расчихвостили в группе абсолютно всех. 6 побед из 6! А какой гол он забил по-моему Зениту перекинув вратаря в девятку с 22 метров - это просто волшебство.

Чем запомнился Кокорин в Динамо? Лично у меня только сагой "Бильбо. Туда и обратно. Махачкалинская история".
+10
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Ебздрогыч
Ну все, я звоню Бензема - сказал обидевшийся Кокорин
+10
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che kaif
Вальбуэна в 38 лет до сих пор держит марку в Олимпиакосе. А Кокорин уже на Кипре в 32
+6
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+5
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SuperStarrrr
В телефонной книжке у журналиста, который постоянно берет интервью у Канчельскиса, Мостового, Смородской, Кавазашвили и Гершковича пополнение ))
+5
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Виталии Пархоменко
А как тебя Кокорин должны любить болельщики Динамо, если ты за зелёную бумажку сразу соскакивал в другой клуб, во второй приход после Анжи то травмы, то непойми какая игра. Далее ты перешёл во вражеский клуб Зенит. С чего тебя уважать то? Семшов такой трюк тоже делал, но вернулся через год и был встречен в дружеской атмосфере. А Матье номер не отбывал, работал как настоящий профессионал. Так что давай киприот, руби там бабосы, предприниматель.
+4
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Cearvm
Кокорин забил несколько на Кипре и почувствовал себя футболистом)
+3
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ten Hag
Кокорин говорит безо всякого уважения хотя бы на уровне приличия про Вальбуэна
«Чудак..» ну что это такое(
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Вальбуэна - 0,57 результативное действие за матч Кокорин - 0,37 Постыдился бы лимитчик сравнивать себя молодого с легионером, который поехал в Динамо "доигрывать". Ещё и доиграл неплохо (40 матчей, 6 голов и 17 ассистов) Как для полузащитника статистика просто топ Ну и да, Вальбуэна сейчас играет в Чемпионате Греции, где с Олимпиакосом завоевал уже 3 Чемпионских титула и Кубок (и это в 38 лет) Чкокорин играет хрен пойми где, на Кипре, и это в 32? Смех
То есть Вальбуэна играет в 38 лет в более топовой лиге, чем Криш. Сильно, сильно, уважение.
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DM.Man
Матье просто инопланетянин на уровне паспортиста — недоразумения.
Лучший легионер в Великом, имхо.
Вышел в первый раз на замену в Химках меньше чем за полчаса до конца матча с КБ и у него ни разу! не смогли чисто отнять мяч!!! 3—4 чистых голевых за менее чем полчаса…
Почему нельзя его было подписАть свободным агентом, не понимаю…он и сейчас был бы на высоком уровне у нас…
+3
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ALMANAC
Оперативно дозвонились)
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argentina10
абсолютно два разных игрока по игре, но и оба реально хорошие футболисты....Кокорин только пурги много несет никчемной..
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Очки Дани Алвеса
Ответ Кирилл Котов
Вы все ни о чём, ничего не выиграли, дурака валяли, что один, что второй, так что можете даже не запекаться! Легенды Динамо играли в 40-80, а вы за большие контракты газон топтали! А теперь решили поспорить, кто из бездарей был эффективнее
День не задался?
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Петрович5%
Ответ Сибирский литовец
У Черчесова было Динамище , не то что нынешние
Ты что то попутал.Да,в Кубках победили в 6 матчах,но в Чемпионате при наличии в составе половины сборной России,Стас вообще ничего не показал.Примитив по забеганию по краю и навесы,навесы,навесы... Так что пускай в Венгрии тренерует.
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Viktor Martunov
Этот деревенский парень совсем обнаглел, второй царь становится, думаю на этом он не успокоится.
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Jeremy Fraser
Ответ Artem Piatkov
Вальбуэна - 0,57 результативное действие за матч Кокорин - 0,37 Постыдился бы лимитчик сравнивать себя молодого с легионером, который поехал в Динамо "доигрывать". Ещё и доиграл неплохо (40 матчей, 6 голов и 17 ассистов) Как для полузащитника статистика просто топ Ну и да, Вальбуэна сейчас играет в Чемпионате Греции, где с Олимпиакосом завоевал уже 3 Чемпионских титула и Кубок (и это в 38 лет) Чкокорин играет хрен пойми где, на Кипре, и это в 32? Смех
Да брось ты, еще и стату поискал, это же стандартный Кокорин, с уровнем развития подростка, которому лишь бы ляпнуть очередную глупость.
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Магомед Саид Амирханов
Но он же его всё ровно любить!🤣
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