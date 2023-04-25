Вальбуэна – Кокорину: «Мой уровень футбола в десять раз лучше»
Экс-полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна ответил на слова Александра Кокорина.
Вальбуэна выступал за «Динамо» с августа 2014 по август 2015 года, после чего перешел в «Марсель».
Ранее Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что его успехи в составе бело-голубых недооценены, сравнив себя с Вальбуэна: «Я забил за «Динамо» 50 голов, а легенда – Вальбуэна с семью играми. Чудак подал три угловых в Самбу и Дугласа – и стал любимцем фанатов».
«Кокорин может говорить все, что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово.
Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!» – сказал Вальбуэна.
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Кокорин - 0,37
Постыдился бы лимитчик сравнивать себя молодого с легионером, который поехал в Динамо "доигрывать". Ещё и доиграл неплохо (40 матчей, 6 голов и 17 ассистов)
Как для полузащитника статистика просто топ
Ну и да, Вальбуэна сейчас играет в Чемпионате Греции, где с Олимпиакосом завоевал уже 3 Чемпионских титула и Кубок (и это в 38 лет)
Чкокорин играет хрен пойми где, на Кипре, и это в 32?
Смех
Кокорин - негатив и всё. Ушёл из клуба и отлично!
А Вальбуэна для нашего чемпионата просто high level был, смешные сравнения
Чем запомнился Кокорин в Динамо? Лично у меня только сагой "Бильбо. Туда и обратно. Махачкалинская история".
«Чудак..» ну что это такое(
Лучший легионер в Великом, имхо.
Вышел в первый раз на замену в Химках меньше чем за полчаса до конца матча с КБ и у него ни разу! не смогли чисто отнять мяч!!! 3—4 чистых голевых за менее чем полчаса…
Почему нельзя его было подписАть свободным агентом, не понимаю…он и сейчас был бы на высоком уровне у нас…