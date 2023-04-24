Экс-арбитр Бурруль о попадании мяча в руку Бускетсу: «Это и близко не пенальти»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига судьи Альфонсо Перес Бурруль Серджи Бускетс Хосе Мария Санчес Мартинес Футбол

Экс-арбитр Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал судейство в матче «Барсы» и «Атлетико».

На 90-й минуте матча после удара Альваро Мораты головой мяч попал в руку полузащитнику «Барселоны» Серджи Бускетсу. Главный арбитр матча  Хосе Мария Санчес Мартинес не стал назначать одиннадцатиметровый и смотреть видеоповтор эпизода.

«Возможная игра рукой? Это и близко не пенальти», – сказал Бурруль

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32 комментария

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Blaumerc
Ответ Jaxongir Shodiev
"Это и близко не пенальти" - Эвребе в 2008 году
этому событию уже 15 лет прошло, хотя судья чудил в обе стороны.
может вспомним те что по ближе? например: Чакыра, Кашшаи, Клаттенбурга?
Самим не надоело позориться?
+38
-12
+26
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гель кристины
Ответ Jaxongir Shodiev
"Это и близко не пенальти" - Эвребе в 2008 году
Это чистое удаление Абидаля - Эвребе
+21
-7
+14
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Tristan...
Ответ Jaxongir Shodiev
А может вспомним про удаление Ван Перси? И вообще этот алгоритм оправдываться за счёт реала не работает, потому что я болею за Арсенал
Ван Перси ещё в первом тайме наиграл на 3 жёлтые, я был удивлён его грубой игрой. В первой игре не поставили чистую пенку на ворота Арсенала и отменили чистый гол Барсы, во второй игре тоже не дали чистую пенку для Барсы. Об этом все забыли
+8
-2
+6
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Blaumerc
Ответ Jaxongir Shodiev
Ну барса довольно давно не выигрывает ЛЧ, тем более уверен скоро будет 10 лет последней победе, так что приходится вспоминать столь давние события
хаха, удивительно слышать о давности песледних побед в ЛЧ от болелщика Арсенала.
+4
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+4
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Blaumerc
Ответ Том Мунтян
Ну ты же на сайте сам этим профессионально занимаешься, почему другим нельзя?
вспоминаю события 15 летней давности?
+4
-1
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Blaumerc
Ответ Jaxongir Shodiev
В чем бред? В том, что 2 победы барсы в ЛЧ сопровождались самыми эпичными судейскими фейлами? Напомню, что до бредового удаления Ван Перси, Арсенал проходил дальше, а про Челси и говорить нечего
а удаление Пуйоля в моменте с пенальти не бредовое?
А с Челси в первом матче не назначили 100% ый пенальти, свалив Анри, а во втором матче про левое удаление Абидалья конечно же не вспомним? Это так не работает Джахон. Если предьявляете, то будьте последовательны.
+3
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Blaumerc
Ответ Jaxongir Shodiev
А может вспомним про удаление Ван Перси? И вообще этот алгоритм оправдываться за счёт реала не работает, потому что я болею за Арсенал
за кого бы ты не болел, это не отменяет того заезжанного бреда который ты написал. Придумай что нибудь новое, а новых нет?
вот и приходится крутить одну и ту же плёнку четверть века
+2
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иц а мэн
Ответ Jaxongir Shodiev
А может вспомним про удаление Ван Перси? И вообще этот алгоритм оправдываться за счёт реала не работает, потому что я болею за Арсенал
а что не так с удаление ван перси, точик?
+2
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Blaumerc
Ответ Jaxongir Shodiev
Судейских побед. И болеть за Арсенал всяко лучше, чем за клуб, который замешан в самых громких судейских скандалах
ну вы конечно будете цепляться за каждый шанс что бы поныть, ведь Арсенал ни раз вылетал и вынимал от Барселоны.
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Hella black
Для болельщика без закидонов на прокисшие сливки,гель,ботокс,Кабинетные страсти и интриги,это не пенальти. Ни разу !
Ворота где и мяч куда летел,отскочил после чего и как ! Какой вам это пенальти ?
+7
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benjamin92
Ответ Jaxongir Shodiev
И судейских ЛЧ надеюсь тоже никогда не будет
Как они могут быть, если Арсенал там даже не играет?
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Blaumerc
Ответ Jaxongir Shodiev
Хехе, тяжело принять, что твой клуб судейский, и никто его не уважает
никто? это кто? ты и подобные горстка хейтеров?
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иц а мэн
Ответ Jaxongir Shodiev
Первая желтая за симуляцию Алвеса, вторая желтая за удар после свистка об оффсайде
точикистон мбапеш
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benjamin92
Ответ Jaxongir Shodiev
Ну барса довольно давно не выигрывает ЛЧ, тем более уверен скоро будет 10 лет последней победе, так что приходится вспоминать столь давние события
Вот кто довольно давно ничего не выигрывал, так это Арсенал: АПЛ 20 лет, ЛЧ никогда 😄
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