Экс-арбитр Бурруль о попадании мяча в руку Бускетсу: «Это и близко не пенальти»

Экс-арбитр Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал судейство в матче «Барсы» и «Атлетико».

На 90-й минуте матча после удара Альваро Мораты головой мяч попал в руку полузащитнику «Барселоны» . Главный арбитр матча не стал назначать одиннадцатиметровый и смотреть видеоповтор эпизода.

«Возможная игра рукой? Это и близко не пенальти», – сказал .

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