Экс-арбитр Бурруль о попадании мяча в руку Бускетсу: «Это и близко не пенальти»
Экс-арбитр Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал судейство в матче «Барсы» и «Атлетико».
На 90-й минуте матча после удара Альваро Мораты головой мяч попал в руку полузащитнику «Барселоны» Серджи Бускетсу. Главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес не стал назначать одиннадцатиметровый и смотреть видеоповтор эпизода.
«Возможная игра рукой? Это и близко не пенальти», – сказал Бурруль.
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может вспомним те что по ближе? например: Чакыра, Кашшаи, Клаттенбурга?
Самим не надоело позориться?
А с Челси в первом матче не назначили 100% ый пенальти, свалив Анри, а во втором матче про левое удаление Абидалья конечно же не вспомним? Это так не работает Джахон. Если предьявляете, то будьте последовательны.
вот и приходится крутить одну и ту же плёнку четверть века
Ворота где и мяч куда летел,отскочил после чего и как ! Какой вам это пенальти ?