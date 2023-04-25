Александр Соболев: «1-й тайм с «Краснодаром» – худший за мою карьеру в «Спартаке». И снова пропустили 3 мяча, детские ошибки»

Александр Соболев назвал 1-й тайм игры с «Краснодаром» худшим при нем в «Спартаке».

Красно-белые уступали со счетом 0:1 к перерыву матча 24-го тура Мир РПЛ, но в итоге победили 4:3.

«Выиграли и заработали три очка – это хорошо. Эмоциональная победа, да и счет красивый!

Но снова пропустили три мяча – во второй домашней игре подряд. Детские ошибки… Но такая игра в обороне… Да и не только в обороне. То, как играли в первом тайме, – это непозволительно.

Так нельзя играть дома при своих болельщиках. Первый тайм с « » – худший за всю мою карьеру в « ».

Завелись, когда вышли на второй. Понимали, что надо включаться и быть злее. Да, пропустили, но нашли в себе силы забить», – сказал форвард «Спартака».

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