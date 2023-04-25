Александр Соболев: «1-й тайм с «Краснодаром» – худший за мою карьеру в «Спартаке». И снова пропустили 3 мяча, детские ошибки»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Александр Соболев назвал 1-й тайм игры с «Краснодаром» худшим при нем в «Спартаке».

Красно-белые уступали со счетом 0:1 к перерыву матча 24-го тура Мир РПЛ, но в итоге победили 4:3.

«Выиграли и заработали три очка – это хорошо. Эмоциональная победа, да и счет красивый!

Но снова пропустили три мяча – во второй домашней игре подряд. Детские ошибки… Но такая игра в обороне… Да и не только в обороне. То, как играли в первом тайме, – это непозволительно.

Так нельзя играть дома при своих болельщиках. Первый тайм с «Краснодаром» – худший за всю мою карьеру в «Спартаке».

Завелись, когда вышли на второй. Понимали, что надо включаться и быть злее. Да, пропустили, но нашли в себе силы забить», – сказал форвард «Спартака».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leonid2406
В последнее время ребята стали сами много привозить. Надо в защите повнимательнее и таких таймов больше не будет. Ну и главное - показали характер, перевернули игру, а это для болельщиков дорогого стоит. Матч в зачет атаке!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий