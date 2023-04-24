Соболев о 4:3 с «Краснодаром»: «Даже Голливуд такое не снимет. Как говорил тренер, мы как будто режиссеры»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль кино Футбол

Александр Соболев после яркой победы над «Краснодаром» вспомнил про Голливуд.

Матч 24-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром» завершился победой красно-белых со счетом 4:3. Соболев, оформивший дубль, был признан лучшим игроком матча.

«Как говорил тренер, мы как будто режиссеры, даже Голливуд такое не снимет.

Да, выиграли, но пропускаем невынужденные голы из‑за своих ошибок. Есть над чем работать, хорошо, что победили. Игра оставляет желать лучшего.

С первой по 95‑ю минуту второго отрезка я увидел команду, которая хочет и может побеждать. На турнирную таблицу не смотрю. Иду от игры к игре», – сказал форвард «Спартака».

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28 комментариев

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Роман Ковачевич
Как говорил наш тренер: я ваш тренер
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Северный болельщик
Актёры Болливуда, скорее
+15
-3
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Алексей Маликов
Спасибо, Саня! Кровушки болельщицкой вы знатно сегодня попили.
+6
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+6
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SergA
Ответ Алексей Маликов
Спасибо, Саня! Кровушки болельщицкой вы знатно сегодня попили.
Просто жесть! Чуть Кондратий не обнял!)))
+3
0
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Jovana Jovičić
Ну, почему не снимают? Кэмерон пол часа Аватара 2 посвятил "китам". Понятно, что не дельфинам, но всё же.
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U. M. A. Muhammad
Дико отскочили, такая игра должна давать пищу для размышлений. После игры тренерский штаб и команда должны задаваться вопросом почему горели 0:2 а не восхищатся будто выиграли 3 лигу чемпионов подряд.
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Rinat Khudayberdin
несите этому 🐬 цирковой оскар
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Пара Соль Ка
Иду от игры к игре», – сказал форвард «Спартака».
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Да не идешь ты, а ныряешь!)
От игры к игре...)
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avAngard
Ты чему Сперцяна учишь!?)))
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Никита Самарин
Ты там на тренировках хоть защитникам напомни как защищаться, а то это просто ужас.
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Hunteralex
Или часто лажающие актёры. Вон сколько дублей нужно для успешного
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The_Omen
Как говорил наш тренер: два сапога-обувь 🤣
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SergA
Ответ Аморалинни
Саша, в Голливуде про тебя уже давно сняли фильм - Флиппер называется
Всё Флипперы сейчас переехали в Ростов!)
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сам ГазПром
Валидольщики. Новый сюжет.
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Мукунку хороший
Давайте лучше без Голливуда в следующих играх..) С победой и удачи!
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justbored
"Даже в Голливуде". В Голливуде снимают кучу того, что в киносреде именуется turkeys. Это одна из них ))
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Rinat Khudayberdin
Ответ SergA
Просто жесть! Чуть Кондратий не обнял!)))
уходи от этого Кондратия
он ведь мог и поцеловать
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PhilZem
Абаскаль — наше всё!!!)
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Aleksey Yashin
По уровню игры в защите сегодня, Александр Невский мог бы взяться за экранизацию, вот так вот
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Андрей Андреев
Спартак опять оплатил сценарий ! Безбородов тот еще актеришка
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Иван Правспарт
Спилберг ля!
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Человек1991
Спектакль погорелого театра))
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Ален Делон
Фуру Оскаров этому артисту!
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Peter Parker
По качеству игры это был фильм уровня борьбы в качалке с Ваном
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Аморалинни
Саша, в Голливуде про тебя уже давно сняли фильм - Флиппер называется
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