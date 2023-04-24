Соболев о 4:3 с «Краснодаром»: «Даже Голливуд такое не снимет. Как говорил тренер, мы как будто режиссеры»

Александр Соболев после яркой победы над «Краснодаром» вспомнил про Голливуд.

Матч 24-го тура между «Спартаком» и « » завершился победой красно-белых со счетом 4:3. Соболев, оформивший дубль, был признан лучшим игроком матча.

«Как говорил тренер, мы как будто режиссеры, даже Голливуд такое не снимет.

Да, выиграли, но пропускаем невынужденные голы из‑за своих ошибок. Есть над чем работать, хорошо, что победили. Игра оставляет желать лучшего.

С первой по 95‑ю минуту второго отрезка я увидел команду, которая хочет и может побеждать. На турнирную таблицу не смотрю. Иду от игры к игре», – сказал форвард « ».

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