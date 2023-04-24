Мостовой о 4:3: «Спартак» играл ужасно, непонятно, как так можно. «Краснодар» сам отдал игру»
Александр Мостовой недоволен игрой «Спартака» в матче с «Краснодаром».
В 24-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:3.
«Счет классный, матч получился. Но «Спартак» играл ужасно, непонятно, как так можно было.
Я видел много матчей команды, но сегодня просто ужас. В таких матчах всегда решающую роль играет пенальти, что и произошло, когда «Спартак» отыграл один мяч.
«Краснодар» сам отдал эту игру, по-другому никак не сказать. Действия арбитра тоже немного непонятны. В общем, победа, но «Спартак» играл плохо», – сказал бывший игрок «Спартака».
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Ну, я не верю, что он серьезно такой. Ну, блин…:)))
Тут явно не лучше (одинаково или хуже), но наконец победил. Футбол он такой.
Два голкипера сборной России Сафонов и Селихов пропустили на двоих 7 мячей, наследники Льва Яшина называются.
Но с другой стороны Акинфеев пропустил один гол, причем всю игру в воротах отдыхал, но в конце ему в щелку между ног забили, великий голкипер, так он всю карьеру играет, почти по воротам ему не бьют.
Хвалят Помазуна, а армейские болельщики требуют, чтоб больше в Урал в аренду не отдавали его, что забавно, то есть ему сидеть с Торопом на скамейке запасных что ли?
С другой стороны в матче с Ростовом , один мяч в свои ворота закинул, второй гол рядом мяч пролетел и во время пенальти опять полетел куда то и ему по центру бьют и ржут с него уже 3 пенальти, причем Чалов паненку даже забил.
Понятно, что в ЦСКА дурака провалял с серегой Овчинниковым, но что в Урале не могут ему сказать: Илья включи тормоз Акинфеева, тот ноги по центру оставляет и отбивает решающий мяч от испанцев на чм 2018.
Спартак закатает Ростов в газон, но надо нормального арбитра ставить, то есть Карасева или Безбородова, если Кукуяна, то как с Уралом будут проблемы, тот не даст играть в футбол, а будет регби с элементами цирка от игроков Ростова с падением в штрафной.