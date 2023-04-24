Мостовой о 4:3: «Спартак» играл ужасно, непонятно, как так можно. «Краснодар» сам отдал игру»

Александр Мостовой недоволен игрой «Спартака» в матче с «Краснодаром».

В 24-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл « » со счетом 4:3.

«Счет классный, матч получился. Но «Спартак» играл ужасно, непонятно, как так можно было.

Я видел много матчей команды, но сегодня просто ужас. В таких матчах всегда решающую роль играет пенальти, что и произошло, когда «Спартак» отыграл один мяч.

«Краснодар» сам отдал эту игру, по-другому никак не сказать. Действия арбитра тоже немного непонятны. В общем, победа, но «Спартак» играл плохо», – сказал бывший игрок « ».

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