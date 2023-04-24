Мостовой о 4:3: «Спартак» играл ужасно, непонятно, как так можно. «Краснодар» сам отдал игру»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Футбол

Александр Мостовой недоволен игрой «Спартака» в матче с «Краснодаром».

В 24-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:3.

«Счет классный, матч получился. Но «Спартак» играл ужасно, непонятно, как так можно было.

Я видел много матчей команды, но сегодня просто ужас. В таких матчах всегда решающую роль играет пенальти, что и произошло, когда «Спартак» отыграл один мяч.

«Краснодар» сам отдал эту игру, по-другому никак не сказать. Действия арбитра тоже немного непонятны. В общем, победа, но «Спартак» играл плохо», – сказал бывший игрок «Спартака».

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21 комментарий

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Евгений Кошелек
Парадокс в том, что очень часто играя лучше, Спартак отдавал игру. А не самые удачные матчи, выигрывал. В этом и есть весь футбол.
+19
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murzzzzzilka
Ответ Мовсар Германия
Парадокс в том, что Спартак, после личной встречи с судьями, арбитры ошибаются лишь в пользу Спартака
А по двое удаляют на сдачу?:))
+11
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Russ Ivan
Мостовой крутит движок Спортса бесплатно, он хоть знает об этом?
+6
0
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Андрей Кутепов
Второй тайм после появления Антохи, Зиньковского и Шамара игра преобразилась, первый тайм отдали вчистую.
+4
-1
+3
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alexsem69
весёлый матч 🔥
+3
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Spartakus1984
Ответ Caniball
Во всех весенних матча чемпионата, кроме матча с Оренбургом, Спартак выглядел лучше соперника, и моментов создавал больше, но очков растерял. Тут явно не лучше (одинаково или хуже), но наконец победил. Футбол он такой.
Играли не очень,ну а как играть если такие изменения в составе каждый матч,и гроки играют не на своих родных позициях,Маслов опорником стал,Тавареш атакующим полузащитниом,Дуарте то ЦЗ то ЛЗ<вообще дур дом,Шамар в конце вообще защитником стал
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T622222
А по мне Спартак играл прекрасно с КБ душей! Всех с победой 🔴⚪️🔥
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укротитель троллей
типичный Краснодар... неужели все забыли игру с Локо ?
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murzzzzzilka
Все-таки он нас троллит:)
Ну, я не верю, что он серьезно такой. Ну, блин…:)))
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Spartakus1984
Ответ Мовсар Германия
Парадокс в том, что Спартак, после личной встречи с судьями, арбитры ошибаются лишь в пользу Спартака
Надо было не втсречаться,что бы продолжили не в пользу Спаратка судить?
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Магомед Саид Амирханов
А мне и такой Спартак нравится! И болею с1972г
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Direct free kick
И вас с победой главного клуба России, Александр
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Spartakus1984
Когда забивал Краcнодар,Спартак игру не отдал,когда забивал Спартак то отдал игру Краснодар?Ну как бы всегда,если кто то отдает то пропускает.
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Caniball
Во всех весенних матча чемпионата, кроме матча с Оренбургом, Спартак выглядел лучше соперника, и моментов создавал больше, но очков растерял.
Тут явно не лучше (одинаково или хуже), но наконец победил. Футбол он такой.
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Данко Лазович
Удивительно, что царь прав.
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Пользователь Huawei
Правильно было сказано-более менее основной состав и Спартак заиграл, даже неудачно складывающийся матч вытащил.
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Spymeat
Мост прав. Отвратительные по качеству последние игры Спартака. И то, что удается иногда брать очки, говорит об общем невысоком уровне чемпионата, увы.
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TheSportNik
Что там необычного?
Два голкипера сборной России Сафонов и Селихов пропустили на двоих 7 мячей, наследники Льва Яшина называются.
Но с другой стороны Акинфеев пропустил один гол, причем всю игру в воротах отдыхал, но в конце ему в щелку между ног забили, великий голкипер, так он всю карьеру играет, почти по воротам ему не бьют.
Хвалят Помазуна, а армейские болельщики требуют, чтоб больше в Урал в аренду не отдавали его, что забавно, то есть ему сидеть с Торопом на скамейке запасных что ли?
С другой стороны в матче с Ростовом , один мяч в свои ворота закинул, второй гол рядом мяч пролетел и во время пенальти опять полетел куда то и ему по центру бьют и ржут с него уже 3 пенальти, причем Чалов паненку даже забил.
Понятно, что в ЦСКА дурака провалял с серегой Овчинниковым, но что в Урале не могут ему сказать: Илья включи тормоз Акинфеева, тот ноги по центру оставляет и отбивает решающий мяч от испанцев на чм 2018.
Спартак закатает Ростов в газон, но надо нормального арбитра ставить, то есть Карасева или Безбородова, если Кукуяна, то как с Уралом будут проблемы, тот не даст играть в футбол, а будет регби с элементами цирка от игроков Ростова с падением в штрафной.
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Ковид 07.10.52
Эх...Саша...не послушал Зарему...сказали же стервятникам ждать следующего матча....
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Мовсар Германия
Ответ murzzzzzilka
А по двое удаляют на сдачу?:))
и по три пенальти за тайм)
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