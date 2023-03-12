Кади о 3:1 с «Динамо»: «Краснодар» доказал, что является единым целым»

оценил победу «Краснодара» над « » (3:1) в Мир .

«Очень хорошая игра для нашей команды. Да, я сегодня забил, но не хочу много говорить о себе, потому что сегодня мы доказали, что являемся единым целым.

Адаптация к команде и чемпионату проходит нормально. Когда я играл в Москве, было холодно, где-то это мешало, но здесь, в Краснодаре, для меня комфортная температура.

В России очень хорошие команды, раньше они всегда играли в Лиге чемпионов, и национальная сборная пробивалась в финальные стадии крупнейших турниров», – сказал полузащитник « ».

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