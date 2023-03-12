Кади о 3:1 с «Динамо»: «Краснодар» доказал, что является единым целым»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Кади Футбол

Кади оценил победу «Краснодара» над «Динамо» (3:1) в Мир РПЛ.

«Очень хорошая игра для нашей команды. Да, я сегодня забил, но не хочу много говорить о себе, потому что сегодня мы доказали, что являемся единым целым.

Адаптация к команде и чемпионату проходит нормально. Когда я играл в Москве, было холодно, где-то это мешало, но здесь, в Краснодаре, для меня комфортная температура.

В России очень хорошие команды, раньше они всегда играли в Лиге чемпионов, и национальная сборная пробивалась в финальные стадии крупнейших турниров», – сказал полузащитник «Краснодара».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маруан Фелаини
Скорее Шуня доказал что должен играть меньше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий