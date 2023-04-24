Тен Хаг не хочет, чтобы «Ман Сити» сделал требл: «МЮ» отдаст все силы в финале Кубка. Болельщики могут на нас положиться»
Эрик тен Хаг не хочет, чтобы «Манчестер Сити» сделал требл в этом сезоне.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался в преддверии финала Кубка Англии против «горожан», который пройдет 3 июня.
«Мы отдадим все силы, и когда я говорю «все», то это значит все. Больше чем на 100 процентов нельзя выложиться, но болельщики могут на нас положиться.
Мы хотим выложиться против «Сити», хотим сделать это ради болельщиков. Мы должны сыграть идеально, и в этом сезоне такой матч у нас уже был. И мы должны сыграть так снова.
Ну а пока нужно сосредоточиться на другом – нам нужно быть в топ-4 [в АПЛ]», – сказал тен Хаг.
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оттенки синего с голубым не попутал, болезный?
Как Холланда держать вообще при такой защите? И это при том, что там и помимо Эрлинга есть опасные игроки в атаке.
При всем при этом еще неплохо бы самим забить как-то, в контратаке хотя бы.
В общем, перспективы туманны…
Но верим в МЮ и надеемся, а что еще остается?
Если на завтра гидрометеоцентр обещает ураган, то это означает, что жары 40 градусов не будет.
То есть, Тен Хан имеет ввиду, что "отдадим все силы, не позволим выиграть".
То есть, по мнению Тен Хага треба не будет.
В чем журналист ошибся?
Физика не допускает одновременно победы МЮ и требла МС.
Вы хотите сказать, что голландец сотрясяет воздух?
Хм...