Тен Хаг не хочет, чтобы «Ман Сити» сделал требл: «МЮ» отдаст все силы в финале Кубка. Болельщики могут на нас положиться»

Эрик тен Хаг не хочет, чтобы «Манчестер Сити» сделал требл в этом сезоне.

Главный тренер « » высказался в преддверии финала Кубка Англии против «горожан», который пройдет 3 июня.

«Мы отдадим все силы, и когда я говорю «все», то это значит все. Больше чем на 100 процентов нельзя выложиться, но болельщики могут на нас положиться.

Мы хотим выложиться против « », хотим сделать это ради болельщиков. Мы должны сыграть идеально, и в этом сезоне такой матч у нас уже был. И мы должны сыграть так снова.

Ну а пока нужно сосредоточиться на другом – нам нужно быть в топ-4 [в ]», – сказал тен Хаг.

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