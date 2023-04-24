Тен Хаг не хочет, чтобы «Ман Сити» сделал требл: «МЮ» отдаст все силы в финале Кубка. Болельщики могут на нас положиться»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не хочет, чтобы «Манчестер Сити» сделал требл в этом сезоне.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался в преддверии финала Кубка Англии против «горожан», который пройдет 3 июня.

«Мы отдадим все силы, и когда я говорю «все», то это значит все. Больше чем на 100 процентов нельзя выложиться, но болельщики могут на нас положиться.

Мы хотим выложиться против «Сити», хотим сделать это ради болельщиков. Мы должны сыграть идеально, и в этом сезоне такой матч у нас уже был. И мы должны сыграть так снова.

Ну а пока нужно сосредоточиться на другом – нам нужно быть в топ-4 [в АПЛ]», – сказал тен Хаг.

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38 комментариев

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Отец Абду
Ждут хет трик от Холанда и от Магуайра:)
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Stereophonics89
Ответ Хас Евлоев
Если в голове Тен Хага значится требл другой команды, чем собственные заслуги, значит у Юнайтед не здоровая атмосфера.
а где в тексте слова Тен Хаге о требле Сити??
+13
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Alexander Yavriantz
Ответ CHELSEA_2008
Если Севилья отгрузила 3 без напряга, а могла грузить 5, кризисный Ливерпуль грузил 7... То Сити отгрузит 10 точно. 😁
Логика уровня детсада. По типу МЮ выбил Барсу, но слили Севилье, значит Севилья должна выиграть ЛЛ.
+7
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Kazbek Ilyassovskiy
А что по этому поводу думает магуайр?
+7
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Dm Kznts
Ответ CHELSEA_2008
Будет как с Севильей).
что то ты сильно увлёкси сити, пенс ))
оттенки синего с голубым не попутал, болезный?
+4
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Maasd4m
Честно говоря, не знаю, как поломанный МЮ будет противостоять Сити. В центре обороны надежности нет. Если ставить Шоу в центре, как вчера, то атакующий потенциал на фланге падает. А если Магваера в пару к Виктору, то это постоянные привозы.
Как Холланда держать вообще при такой защите? И это при том, что там и помимо Эрлинга есть опасные игроки в атаке.
При всем при этом еще неплохо бы самим забить как-то, в контратаке хотя бы.
В общем, перспективы туманны…
Но верим в МЮ и надеемся, а что еще остается?
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wayne ronaldo
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
А что по этому поводу думает магуайр?
А ему не надо ни о чем думать, он все равно в этом матче не сыграет)
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Горец Юнайтед
Ответ человек-муравей человек-физрук
от ТХ там ничего не зависит. МЮ может помочь только то что Сити борется за чемпионство и ЛЧ и на непонятные кубки размениваться не будет. но если захотят то заберут без особых проблем
Кубок Англии никогда не был непонятным кубком. Тем более если команда вышла в финал.
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Jaxongir Shodiev
Ответ Отец Абду
Ждут хет трик от Холанда и от Магуайра:)
Холанд наконечник, Магваер в подыгрыше - эта связка будет похлеще, чем связка Роналду и Бензема
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Alexander Yavriantz
Ответ Отец Абду
Ждут хет трик от Холанда и от Магуайра:)
Это 6:0 тогда будет? Ну уж нет. Магуайр вообще больше на поле не должен выйти, надеюсь что Эрик выдержит давление извне.
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Горец Юнайтед
Ответ CHELSEA_2008
Если Севилья отгрузила 3 без напряга, а могла грузить 5, кризисный Ливерпуль грузил 7... То Сити отгрузит 10 точно. 😁
Так была ведь очная игра до ливера, что то там счёт был совсем другим
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Under
Ответ CHELSEA_2008
Если Севилья отгрузила 3 без напряга, а могла грузить 5, кризисный Ливерпуль грузил 7... То Сити отгрузит 10 точно. 😁
чего не 20?
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А.Э.РАСИМ
Ответ Александр Охотко
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Ну ребята, вы уже совсем съехали?
Если на завтра гидрометеоцентр обещает ураган, то это означает, что жары 40 градусов не будет.

То есть, Тен Хан имеет ввиду, что "отдадим все силы, не позволим выиграть".
То есть, по мнению Тен Хага треба не будет.
В чем журналист ошибся?
Физика не допускает одновременно победы МЮ и требла МС.

Вы хотите сказать, что голландец сотрясяет воздух?

Хм...
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Rus1an
Ответ Maasd4m
Честно говоря, не знаю, как поломанный МЮ будет противостоять Сити. В центре обороны надежности нет. Если ставить Шоу в центре, как вчера, то атакующий потенциал на фланге падает. А если Магваера в пару к Виктору, то это постоянные привозы. Как Холланда держать вообще при такой защите? И это при том, что там и помимо Эрлинга есть опасные игроки в атаке. При всем при этом еще неплохо бы самим забить как-то, в контратаке хотя бы. В общем, перспективы туманны… Но верим в МЮ и надеемся, а что еще остается?
Матч пройдет 3 июня. К тому моменту поломанным может стать МС.
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Natalia Antonova
Ответ Отец Абду
Ждут хет трик от Холанда и от Магуайра:)
Магуайр способен два хет трика сделать, по одному в каждом тайме
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Горец Юнайтед
Ответ Хас Евлоев
Если в голове Тен Хага значится требл другой команды, чем собственные заслуги, значит у Юнайтед не здоровая атмосфера.
Новость только по заголовку читаешь?
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Alexander Yavriantz
Ответ Хас Евлоев
Если в голове Тен Хага значится требл другой команды, чем собственные заслуги, значит у Юнайтед не здоровая атмосфера.
Это выдумка журналиста ESPN, Тен Хаг сказал, что они полностью выложаться против Сити, вот и всё.
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Iuasamotu
Пустозвонство, ибо нельзя выдавить из игроков больше, чем они умеют. А вот Пеп - гений, он зря слов на ветер не бросает.
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Jaxongir Shodiev
Заголовок - эталон заголовков спортса
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Donald J. Trump
Анчелотти не позволит сделать Ман Сити требл. Реал просто хочет выиграть ЛЧ.
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abdiraimov.75@icloud.com
А Арсенал не даст Сити сделать дубль!
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Gato17
Если Магуайр не сыграет в финале, то в принципе шансы есть
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Алексей Фирстов
Силы отдадите, но выиграет то Ман Сити!
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Александр Охотко
Комментарий удален модератором
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#SharkTeam
Эти черти и тупо рубить могут начать
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