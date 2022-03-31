Сперцян интересен европейским клубам. Он может уйти из «Краснодара» летом (Metaratings.ru)

Хавбек Эдуард Сперцян по окончании сезона может покинуть «Краснодар».
21-летним игроком сборной Армении интересуются клубы из европейских лиг, в том числе из Франции, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, по договоренности с руководством «быков» Сперцян рассмотрит конкретные предложения летом.
При этом представители некоторых клубов уже связывались с окружением полузащитника, но конкретных предложений в «Краснодар» пока не поступало.
Контракт Сперцяна с южанами рассчитан до июня 2024 года.
В 19 матчах сезона РПЛ на счету футболиста 6 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.