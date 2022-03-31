Сперцян интересен европейским клубам. Он может уйти из «Краснодара» летом (Metaratings.ru)

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Хавбек Эдуард Сперцян по окончании сезона может покинуть «Краснодар».

21-летним игроком сборной Армении интересуются клубы из европейских лиг, в том числе из Франции, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, по договоренности с руководством «быков» Сперцян рассмотрит конкретные предложения летом.

При этом представители некоторых клубов уже связывались с окружением полузащитника, но конкретных предложений в «Краснодар» пока не поступало.

Контракт Сперцяна с южанами рассчитан до июня 2024 года.

В 19 матчах сезона РПЛ на счету футболиста 6 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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