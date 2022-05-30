«Ницца» готовит официальное предложение «Краснодару» по переходу Сперцяна (Metaratings)

Французский клуб проявляет интерес к 21-летнему футболисту .

активно следит за полузащитником , сообщает Metaratings.

Клуб уже связывался с окружением игрока, чтобы убедить его переехать во Францию. В ближайшее время «Ницца» подготовит официальное предложение.

Сперцян определится со своим будущим клубом после матчей сборной Армении в Лиге наций.

«Мы не разглашаем информацию о трансферной политике клуба», – заявил заместитель директора по связям с общественностью «Ниццы» Николас Бернард.

Сперцян забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах прошедшего сезона .