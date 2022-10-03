«Аршавин в 32 приехал из «Арсенала» с животиком, но возил всю основу. Даже Халк так не возил». Экс-хавбек «Зенита» Соловьев об Андрее

Экс-хавбек высоко оценил навыки .

– В «Зените» было много легионеров. Кто из них тебя больше всех удивил?

– Все легионеры были хорошие. Данни, конечно, нравился больше всего. В плане общения, игрового мышления он топ.

– Из русских футболистов кого можешь выделить?

– Шаву (Андрея Аршавина – прим. Sports.ru). Это вообще легенда. В 32 он приехал из , у него был животик, но он все равно возил всю основу. Даже Халк так не возил, – сказал Соловьев.

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