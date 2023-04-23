В «Баварии» недовольны решениями Тухеля в проигранном матче с «Майнцем». Увольнение пока не рассматривается

Томас Тухель подвергся критике со стороны руководства «Баварии» после матча с «Майнцем».

Мюнхенская команда потерпела поражение со счетом 1:3 в 29-м туре Бундеслиги. После этого матча в клубе впервые с момента назначения раскритиковали некоторые его решения.

Так, по информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, в «Баварии» недовольны выбором стартового состава и ротацией.

Вариант с увольнением тренера в данный момент не рассматривается, но со следующего сезона руководство клуба будет пристально наблюдать за его работой.

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