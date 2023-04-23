В «Баварии» недовольны решениями Тухеля в проигранном матче с «Майнцем». Увольнение пока не рассматривается
Томас Тухель подвергся критике со стороны руководства «Баварии» после матча с «Майнцем».
Мюнхенская команда потерпела поражение со счетом 1:3 в 29-м туре Бундеслиги. После этого матча в клубе впервые с момента назначения Тухеля раскритиковали некоторые его решения.
Так, по информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, в «Баварии» недовольны выбором стартового состава и ротацией.
Вариант с увольнением тренера в данный момент не рассматривается, но со следующего сезона руководство клуба будет пристально наблюдать за его работой.
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думаю, что Нагельсман даже согласится - как раз сможет состав от недовольных почистить
Автор новости криво её перевёл. В твите написано о том, что руководство будет серьёзно оценивать работу на старте следующего сезона.
Это кардинально меняет весь смысл.