В «Баварии» недовольны решениями Тухеля в проигранном матче с «Майнцем». Увольнение пока не рассматривается

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель подвергся критике со стороны руководства «Баварии» после матча с «Майнцем».

Мюнхенская команда потерпела поражение со счетом 1:3 в 29-м туре Бундеслиги. После этого матча в клубе впервые с момента назначения Тухеля раскритиковали некоторые его решения.

Так, по информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, в «Баварии» недовольны выбором стартового состава и ротацией. 

Вариант с увольнением тренера в данный момент не рассматривается, но со следующего сезона руководство клуба будет пристально наблюдать за его работой. 

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82 комментария

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Илья Храбров
Засиделся Томас, пора менять тренера
+291
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TITUL
Нагельсман сейчас без работы. Стоит присмотреться
+250
-4
+246
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ConorNite
В клоунаду превратили один из величайших клубов мира. Какой же бардак.. Кана и Салихамиджича с позором выгнать надо. Опустили клуб уже ниже плинтуса
+124
-4
+120
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Radik_2.0
чет я такого цирка в Баварии, которая всегда казалась оплотом стабильности, не припомню
+58
-3
+55
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Jack Stifferson
может руководству клуба щза своей работой понаблюдать?
+48
-1
+47
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U
Ответ TITUL
Нагельсман сейчас без работы. Стоит присмотреться
а он на контракте еще.)
+42
0
+42
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loginov8ynwa
Казалось, перебить Боули будет сложно, но тут начинают стучать из Мюнхена…
+25
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ConorNite
В клоунаду превратили один из величайших клубов мира. Какой же бардак.. Кана и Салихамиджича с позором выгнать надо. Опустили клуб уже ниже плинтуса
Пора им выдать путёвку на горнолыжный курорт, если вы понимаете, о чём я😈⛷
+29
-5
+24
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Alexandr Sokolov
Ответ U
а он на контракте еще.)
Х2 платить придется, ничего)
+16
0
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ChefJhonnyMorgan
Какие же клоуны, надеюсь Боруссия чемпионат возьмет
+17
-1
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хавбек+
Ответ Radik_2.0
чет я такого цирка в Баварии, которая всегда казалась оплотом стабильности, не припомню
там Анчи сливали что для них Тухель
+17
-3
+14
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Андрей Хенто
Ответ Илья Храбров
Засиделся Томас, пора менять тренера
Человек усиленно учил испанский, перешел в немецкую команду, сложно донести свои мысли))
+17
-4
+13
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Barca_mania
Ответ ConorNite
В клоунаду превратили один из величайших клубов мира. Какой же бардак.. Кана и Салихамиджича с позором выгнать надо. Опустили клуб уже ниже плинтуса
А мне весело наблюдать за этой клоунадой 😁
+13
-5
+8
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Никола Тесла
У Баварии есть классный специалист, который хорошо знает команду, есть готовые тактические решения - Нагельсман. А уже с опытом расставания с предидущем тренером, Тухеля можно и не увольнять, как Нагги налажает, Тухеля опять поставят. Красота.
+8
0
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КобеКириленко
Вообще я бы на месте Хасана и Кана ушёл в писатели. Они могли писать книги о том как за месяц испортить репутацию клубу, который всегда славился грамотным управлением в сравнении с другими европейским том клубами. Ну а Тухель как смешно это не звучало должен остаться, если уж назначили его, то лето нужно подбирать под него состав
+5
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LIBerly
Тухель и правда развалил Баварию, пора его менять, не руководство же виновато в спорных решениях во всех аспектах политики клуба, или...
+4
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vaniaEee
Хасан Салихамиджич: « Дайте мне великий клуб и я развалю его»
+3
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Ravnodushie
если там недовольны и знают как нужно тренировать, зачем им тренер?
+2
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*MVP*
Ответ Barca_mania
А мне весело наблюдать за этой клоунадой 😁
ну они хотя бы судей не покупают)
+4
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Butrymovich Mikalai
Ответ Bruce Willis
нисколько
так не бывает
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Butrymovich Mikalai
как думаете, сколько игроков Дортмунда переедет в Мюнхен летом если Боруссия возьмёт титул ?
+1
0
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slatar99
Ну, всегда можно сделать как в Монако - извиниться и вернуть тренера прежнего))

думаю, что Нагельсман даже согласится - как раз сможет состав от недовольных почистить
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хавбек+
при Коваче такой фигни не было
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calamitas
"Вариант с увольнением тренера в данный момент не рассматривается, но со следующего сезона руководство клуба будет пристально наблюдать за его работой. "
Автор новости криво её перевёл. В твите написано о том, что руководство будет серьёзно оценивать работу на старте следующего сезона.
Это кардинально меняет весь смысл.
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a2wai
Отставка Тухеля не планируется, зато планируется отставка Кана и Салихамиджича, походу.
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