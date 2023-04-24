Серб Мажич может стать главой департамента судейства. В РФС считают, что сейчас нет авторитетного человека для работы с арбитрами

Теги премьер-лига Россия судьи Милорад Мажич Павел Каманцев Футбол

Милорад Мажич может стать главой судейского департамента РФС.

Бывший сербский арбитр является одним из претендентов на пост руководителя департамента судейства РФС, сообщает «Спорт-Экспресс». В союзе считают, что на эту должность нужно назначить иностранного специалиста. 

Руководство РФС считает, что в России не хватает авторитетного человека, который мог бы заняться подготовкой новых кадров, методологией и мотивацией действующих судей. Резонансные ошибки в матчах чемпионата России бьют по репутации РПЛ и РФС.

Перестановки в российском судействе могут быть совершены сразу после окончания сезона Мир РПЛ. При этом Павел Каманцев останется на посту председателя судейского комитета.

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16 комментариев

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avAngard
Когда в борделе дела идут плохо,надо не кровати двигать
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Злобный Конь
А чё не китаец? Или узбек Равшан Ирматов,помните,на ЧМ 2010/2014 судил?
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Владимир Тищенко
Сколько,Таких авторитетов были? И Розетти,Кашшай а что толку что это дало судья стали лучше работать?)
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avcgloronalduMU
при нормальном судейчтве зенит бы не доминировал
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пернатый
эти руководители меняются каждый год, а толку нет. В судьи нужно брать бывших футболистов с уровнем игры от 2 лиги и выше, им не нужно будет по 4-5 лет теории и методики показа желтых карточек и общения с тренерами, что вдалбливают молодым ребятам в школах арбитров.
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Злобный Конь
Ответ B737NG
Узбеков в стране хватает)
Ирматов прекрасно судил,кстати.
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Тиджани Бабангида
Глав судейского департамента надо менять каждый сезон. И лучше на иностранцев. Это действенный шаг для улучшения работы судей
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OldRedWhite
Лаоса уже оккупировали Саудиты …
Нам остался серб !
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Трент Резнор
Лучший судья китайской Суперлиги в 2019 году. Наконец-то нам фартануло.
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инок
Департамент возглавит профессионал. Да неужели? Правда в том, что комитет продолжит возглавлять профан.
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СИ
Да не Каманцева надо менять а руководство рфс и РПЛ Митрофанова с Алаевым.
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Ярик01
Авторитет это надо Саню Картавого звать. Кокорина.
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Кеша
Хорошо , что в РПЛ понимают , что судейскую консерваторию надо менять. И надо жестче применять санкции против судей , вплоть до отстранения . Тогда будут дорожить своей работой .
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Жесткий Костас
В Газпроме поищите.
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