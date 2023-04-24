Серб Мажич может стать главой департамента судейства. В РФС считают, что сейчас нет авторитетного человека для работы с арбитрами

Милорад Мажич может стать главой судейского департамента РФС.

Бывший сербский арбитр является одним из претендентов на пост руководителя департамента судейства РФС, сообщает «Спорт-Экспресс». В союзе считают, что на эту должность нужно назначить иностранного специалиста.

Руководство РФС считает, что в России не хватает авторитетного человека, который мог бы заняться подготовкой новых кадров, методологией и мотивацией действующих судей. Резонансные ошибки в матчах чемпионата России бьют по репутации РПЛ и РФС.

Перестановки в российском судействе могут быть совершены сразу после окончания сезона Мир РПЛ. При этом Павел Каманцев останется на посту председателя судейского комитета.

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