«МЮ» в 3-й раз в истории вышел в финал Кубка Англии и Кубка лиги в одном сезоне. Такого не было с 1994-го

«Манчестер Юнайтед» впервые в XXI веке добрался до финалов и Кубка Англии, и Кубка лиги.

Команда сегодня по пенальти обыграла « » в полуфинале Кубка Англии. 3 июня она встретится с «Манчестер Сити» в решающей игре.

26 февраля манкунианцы в финале Кубка английской лиги победили «Ньюкасл» (2:0).

В последний раз клуб выходил в финал в обоих турнирах в сезоне-1993/94. Еще один раз был в 1983 году. При этом выиграть оба трофея пока не удавалось.

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