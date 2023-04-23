«МЮ» в 3-й раз в истории вышел в финал Кубка Англии и Кубка лиги в одном сезоне. Такого не было с 1994-го
«Манчестер Юнайтед» впервые в XXI веке добрался до финалов и Кубка Англии, и Кубка лиги.
Команда Эрика тен Хага сегодня по пенальти обыграла «Брайтон» в полуфинале Кубка Англии. 3 июня она встретится с «Манчестер Сити» в решающей игре.
26 февраля манкунианцы в финале Кубка английской лиги победили «Ньюкасл» (2:0).
В последний раз клуб выходил в финал в обоих турнирах в сезоне-1993/94. Еще один раз был в 1983 году. При этом выиграть оба трофея пока не удавалось.
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