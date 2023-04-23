«МЮ» в 3-й раз в истории вышел в финал Кубка Англии и Кубка лиги в одном сезоне. Такого не было с 1994-го

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Кубок английской лиги Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» впервые в XXI веке добрался до финалов и Кубка Англии, и Кубка лиги.

Команда Эрика тен Хага сегодня по пенальти обыграла «Брайтон» в полуфинале Кубка Англии. 3 июня она встретится с «Манчестер Сити» в решающей игре.

26 февраля манкунианцы в финале Кубка английской лиги победили «Ньюкасл» (2:0).

В последний раз клуб выходил в финал в обоих турнирах в сезоне-1993/94. Еще один раз был в 1983 году. При этом выиграть оба трофея пока не удавалось.

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11 комментариев

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QWertY
От игры вообще не получил кайфа, но получаю удовольствие от бомбежки скейтеров МЮ☝🏻😁
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Konstantin Meerov
у Пирса Моргана изжога
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Dm Kznts
значит настало время
+2
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Mega• Battman
Ответ sashafan2
Вышел в финал Кубка Англии и Кубка лиги, поправьте.
уже выиграл финал кубок английской лиги. теперь финал кубка Англии с ман сити.
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sashafan2
Вышел в финал Кубка Англии и Кубка лиги, поправьте.
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Spaten
Если б не Севилья, был бы требл
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Ros Denta
Не удасться и в этот раз
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Aleus Marcus
Ответ Konstantin Meerov
у Пирса Моргана изжога
будет ложиться сегодня с мечтами как Сити громит МЮ в финале)
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Игореха Веселов
Ответ Spaten
Если б не Севилья, был бы требл
А если бы не Арсенал с доминатором Артетой во главе, был бы вообще квадрупл тогда)
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