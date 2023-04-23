Дэвис выбыл на 6 недель из-за травмы бедра. Он не сыграет за «Баварию» до конца сезона

Теги Бавария бундеслига Германия травмы Альфонсо Дэвис Здоровье Футбол

«Бавария» в этом сезоне больше не сможет рассчитывать на Альфонсо Дэвиса.

Защитник получил растяжение мышц задней поверхности бедра в матче против «Майнца» (1:3) в 29-м туре Бундеслиги.

По оценкам Bild, восстановление займет примерно 6 недель. Последний матч в чемпионате «Бавария» проведет 27 мая – против «Кельна».

В текущем сезоне футболист сборной Канады сыграл в Бундеслиге 26 раз и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Football poet
Ну Боруссия обязана воспользоваться такими подарками судьбы
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