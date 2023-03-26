Дэвис о жизни футболиста: «Она классная, можно чилить, но после тренировок делать нечего. У меня друзей пять, я популярный лузер»
Игрок «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал о проблемах жизни профессионального футболиста.
«Жизнь профессионального футболиста классная, в этом нет сомнений. Можно чилить и наслаждаться жизнью.
Но после тренировок делать нечего. Я говорю о себе – у меня нет семьи, а моя девушка не живет со мной, так что я сам по себе.
Когда тебе нечего делать, это немного беспокоит, особенно когда у всех твоих друзей есть работа.
У меня, вероятно, друзей пять. Я популярный лузер», – сказал защитник сборной Канады в эфире Twitch.
Тогда вероятно меньше глупостей будешь говорить))
так что ваш комментарий тоже не от большого ума
Жаль только, что на уровне сборных с Канадой ему мало что светит , а мог бы украсить сильнейшие сборные мира .
да я шучу!