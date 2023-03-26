Дэвис о жизни футболиста: «Она классная, можно чилить, но после тренировок делать нечего. У меня друзей пять, я популярный лузер»

Игрок «Баварии» рассказал о проблемах жизни профессионального футболиста.

«Жизнь профессионального футболиста классная, в этом нет сомнений. Можно чилить и наслаждаться жизнью.

Но после тренировок делать нечего. Я говорю о себе – у меня нет семьи, а моя девушка не живет со мной, так что я сам по себе.

Когда тебе нечего делать, это немного беспокоит, особенно когда у всех твоих друзей есть работа.

У меня, вероятно, друзей пять. Я популярный лузер», – сказал защитник сборной Канады в эфире Twitch.