Дэвис о жизни футболиста: «Она классная, можно чилить, но после тренировок делать нечего. У меня друзей пять, я популярный лузер»

Теги Бавария бундеслига Германия светская хроника сборная Канады по футболу Альфонсо Дэвис Футбол

Игрок «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал о проблемах жизни профессионального футболиста.

«Жизнь профессионального футболиста классная, в этом нет сомнений. Можно чилить и наслаждаться жизнью.

Но после тренировок делать нечего. Я говорю о себе – у меня нет семьи, а моя девушка не живет со мной, так что я сам по себе.

Когда тебе нечего делать, это немного беспокоит, особенно когда у всех твоих друзей есть работа.

У меня, вероятно, друзей пять. Я популярный лузер», – сказал защитник сборной Канады в эфире Twitch.

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35 комментариев

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zzz xxx
Ответ Cash_flow
Лучше быть богатым и счастливым, чем бедным и несчастным))
А что лучше - быть бедным и счастливым или богатым и несчастным ?
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Кайрат Кырбасов
Ответ lovec23
Деньги не делают человека счастливым
Для более подробной информации вышлите 5 долларов😂😂😂
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Al561
Ответ гилберт
Странная девушка какая то.
Вероятно она где-то работает или учится))
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красная_карточка
альфонсо мог бы замутить долгий проект например роман из семи томов аля Пруст или в соло большую игру писать...
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Al561
Можно например читать, слушать, смотреть развивающие передачи, на курсы какие-нибудь записаться, повышать уровень развития, образования, культуры.
Тогда вероятно меньше глупостей будешь говорить))
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mrkmbai
Ответ гилберт
Странная девушка какая то.
У него девушка футболистка ПСЖ
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Cash_flow
Ответ DeltaForce
Их отсутствие тоже..
Лучше быть богатым и счастливым, чем бедным и несчастным))
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Михан Первый
Ответ Roman
Советую Альфонсо забухать. Сразу каждый день наполнится красками
И заглянуть в Эгоист и Кофеманию
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fatei4
Ответ Роман
Футболисты тоже люди, деньги не заменят отсутствия близких рядом
Нене, по версии экспертов спортса даже потеря близких не должна вызывать эмоции потому что на счету лежат несколько миллионов.
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Макс Кидалов
Ответ гилберт
Странная девушка какая то.
Почему странная? Он миллионер, известный футболист, значит и девушка у него модель какая нибудь шикарная, которая ездит все время по работе в разные страны на показы мод, фотосъемки, рекламные контракты, а не сидит дома как обычная девушка и ждёт парня после работы и готовит ему ужин. Это же не обычная жизнь как у простых людей у них
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Дмитрий Емельянович
У миллионеров не самого большого ума, коими являются спортсмены свои причуды) А комментарии про то, что деньги не делают человека счастливым очень забавны конечно
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Великий Алонсо
До слёз.....давайте пожалеем беднягу 🙏
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Alex Legend
Ответ Roman
Советую Альфонсо забухать. Сразу каждый день наполнится красками
и тренировки не будут нужны
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Under
Ответ Tpy6kaMerlina
Ну, братан, так это только проблемы твоего кругозора, или говоря чуть жестчё (надеюсь ты это не читаешь), узколобости. Будучи долларовым миллионером и имея кучу свободного времени, топовое (а какое еще у молодого защитника Баварии) здоровье, только от твоей фантазии зависит твоё времяпрепровождение. Понятно, что тебе надо будет завтра утром идти на тренировку и вечер и ночь лучше провести спокойно. Но никто не мешает ранний вечер или остаток дня проводить с пользой для ума, тела и души, а не сидеть на стриме в твиче, среди раздолбаев и неудачников. Давай, брат, надеюсь на твоё озарение.
чел же вроде прямо сказал, что ему интересно с друзьями время проводить и с девушкой, а они явно не рядом с ним, вот и хандрит
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Under
Ответ LeFonte
Один из немногих, наряду с Мюллером фуболист, которых не извёл Фриk, Нагельсман и прочие современные тренеры. Профессионал. Комменты внизу мне доказали что большинство фанатов Нагельсмана - это зрители российского чемпионата (для меня это высшее дно), как и российское ТВ
эм, вообще-то ни одного упоминания Нагельсмана на ветке до этого
так что ваш комментарий тоже не от большого ума
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lovec23
Ответ DeltaForce
Их отсутствие тоже..
Согласен
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Alex_Damian
Ответ Roman
Советую Альфонсо забухать. Сразу каждый день наполнится красками
😂
+6
-2
+4
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LeFonte
Один из немногих, наряду с Мюллером фуболист, которых не извёл Фриk, Нагельсман и прочие современные тренеры. Профессионал. Комменты внизу мне доказали что большинство фанатов Нагельсмана - это зрители российского чемпионата (для меня это высшее дно), как и российское ТВ
+3
-2
+1
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Sevuska
Неимоверно талантливый парень , и уже к 22 годам выиграл всё в клубном футболе являясь одним из лучших защей в мире .
Жаль только, что на уровне сборных с Канадой ему мало что светит , а мог бы украсить сильнейшие сборные мира .
+1
-1
0
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Владимир Самсонов
Ответ <~Inter~>
Он просто черный. Всё с ним нормально
Веа тоже черный, однако, это не помешало ему стать политиком и добиться на этот поприще серьезных успехов
+5
-1
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Не уверен!!
Ответ zzzeeerrrooo
Сравните с тем что говорят наши паспортисты...
Так наши не профессионалы...
0
-1
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Hhh Rassss
вроде рабство чернокожих отменили ,но гены дают о себе знать......РАБоты видите ли ему захотелось
да я шучу!
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DeltaForce
Ответ lovec23
Деньги не делают человека счастливым
Их отсутствие тоже..
+54
-1
+53
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Андрюха с района
Если он не додумался, как правильно распределить свое свободное время и ноет, что ему нечем заняться, тогда, точно, лузер)
+1
-2
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Рустам Микогазиев
типичный ногомячист. на наших лимитчиков по айкью похож кстати
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