У Хвичи 7 матчей подряд нет результативных действий за «Наполи» и Грузию

Хвича Кварацхелия провел седьмой матч подряд без результативных действий.

Вингер «Наполи» принял участие в игре с « » в 31-м туре Серии А (1:0), но покинул поле на 86-й минуте, не забив и не отдав голевого паса.

В последний раз грузинский футболист набирал очки 19 марта – тогда он забил «Торино» и сделал ассист. С тех пор он провел 6 игр за клуб и 1 за сборную.

По результативным действиям в Серии А Кварацхелия по-прежнему занимает 2-е место – у него 12 голов и 10 передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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