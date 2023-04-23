У Хвичи 7 матчей подряд нет результативных действий за «Наполи» и Грузию

Теги Ювентус серия А Италия Наполи сборная Грузии по футболу Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия провел седьмой матч подряд без результативных действий.

Вингер «Наполи» принял участие в игре с «Ювентусом» в 31-м туре Серии А (1:0), но покинул поле на 86-й минуте, не забив и не отдав голевого паса.

В последний раз грузинский футболист набирал очки 19 марта – тогда он забил «Торино» и сделал ассист. С тех пор он провел 6 игр за клуб и 1 за сборную.

По результативным действиям в Серии А Кварацхелия по-прежнему занимает 2-е место – у него 12 голов и 10 передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Хвича лишил «Наполи» шанса на полуфинал ЛЧ: не забил такой нужный пенальти. «Милан» его вообще закрыл

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21 комментарий

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Marli
Ожидаемый спад, со всеми бывает
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Gio S
Лосано эгоист знатный ) Из матча в матч одно и тоже . Хорошая игра двух команд . Хоть моментов не много было .
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tm5pvbngvj
Праздник на улице хейтеров)
+15
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tm5pvbngvj
Ответ Gio S
А чему радоваться ? ) Он нормально отыграл ) Если они ждут что он будет по 50 укладывать , то это к Холланду )
Они уже радуются) вон, пошли сравнения с Мудриком уже😂 Ну, народ у нас такой, любит всегда делать поспешные выводы
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Gio S
Ответ Роман
По стопам Мудрика идёт. Многообещающий игрок.
Ты когда сравниваешь , хотя бы ближе к реальности напиши что ли ! Хвичу купили за 10 млн , а Мудрика за 100 млн . Хвича 27 - 22 результативных , у Мудрика 10-2 . Эксперт ёмаё .
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Gio S
Ответ tm5pvbngvj
Праздник на улице хейтеров)
А чему радоваться ? ) Он нормально отыграл ) Если они ждут что он будет по 50 укладывать , то это к Холланду )
+9
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Gio S
Сегодня мог два набрать ) Кто же виноват что Лосано жмотяра , а Ндомбеле поле не видит ))
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Пинающий Достоинства
И это в 22 года
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Marco Reus
Ответ Gio S
Сегодня мог два набрать ) Кто же виноват что Лосано жмотяра , а Ндомбеле поле не видит ))
Ндомбеле это уровень Серии Б. Неужели у Наполи так туго с академией, что нельзя выпустить своего парня? Хоть опыт будет, а хуже Ндомбеле играть, кажется, невозможно. Привез против Милана, и сегодня был ужасен. Благо Распадори забил, парень молодец!
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nugoboss
Хвича для первого сезона на таком уровне, в своём возрасте, уже столько сделал что, если до конца чемпионата, будет в носу ковыряться, никто не имеет права его критиковать!!!
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Marco Reus
Ответ Roman
До сих пор сидит в кармане у Калабрии
Нормально сыграл Квара против него. Калабрия был хорош, не отрицаю, но Давиде 1 в 1 с ним почти не оставался, всегда сдваивались на нем с Диасом, на подстраховке был Кьер. И даже с такой опекой парень несколько раз прорвался и создал опасные моменты. Однако, реализация была просто ужасной, к сожалению.
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Томаш Зависляк
Ответ Роман
По стопам Мудрика идёт. Многообещающий игрок.
Кто-то ещё и плюсует это. Спады у всех бывают, а так-то свой уровень Хвича сполна продемонстрировал в этом сезоне
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