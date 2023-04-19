Хвича извинился перед фанатами «Наполи» за незабитый пенальти: «Мне тяжело видеть слезы на ваших глазах от того, что я не смог принести вам радость. Сделаю все, чтобы извлечь урок»

Хвича Кварацхелия извинился перед болельщиками «Наполи» за нереализованный пенальти.

Полузащитник « » не забил пенальти в ответном матче против «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1). Его команда вылетела из турнира, уступив «россонери» по сумме двух матчей.

«Мне тяжело видеть слезы на ваших глазах от осознания того, что я не смог принести вам радость. Я сделаю все возможное, чтобы извлечь урок из сегодняшнего опыта.

Я глубоко сожалею и безгранично благодарен за вашу поддержку, которую я чувствую каждую секунду! Я люблю вас всех и обещаю, что мы вернемся сильнее! Впереди много матчей, так что погоня за мечтой продолжается», – написал .

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