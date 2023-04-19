Хвича извинился перед фанатами «Наполи» за незабитый пенальти: «Мне тяжело видеть слезы на ваших глазах от того, что я не смог принести вам радость. Сделаю все, чтобы извлечь урок»
Хвича Кварацхелия извинился перед болельщиками «Наполи» за нереализованный пенальти.
Полузащитник «Наполи» не забил пенальти в ответном матче против «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1). Его команда вылетела из турнира, уступив «россонери» по сумме двух матчей.
«Мне тяжело видеть слезы на ваших глазах от осознания того, что я не смог принести вам радость. Я сделаю все возможное, чтобы извлечь урок из сегодняшнего опыта.
Я глубоко сожалею и безгранично благодарен за вашу поддержку, которую я чувствую каждую секунду! Я люблю вас всех и обещаю, что мы вернемся сильнее! Впереди много матчей, так что погоня за мечтой продолжается», – написал Кварацхелия.
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Главное продолжать в том же духе
Да, я никуда не пропал, я просто поменял мнение на основании великолепной игры Хвичи в этом сезоне. Он молодец, а я был не прав в прогнозах.
Что такого? Ты мог сказать, что он заиграет сразу и приведет средненький (по окончании того сезона) Наполи к чемпионству?
Хороший футболист. Но не нужно с первого матча лепить звезду всемирного масштаба.
И не нужно за каждую ошибку с дерьмом смешивать.
А вот в ЛЧ с полученным опытом интересно будет на них посмотреть в следующем году. Но думаю в этом сезоне они прыгнули гораздо выше головы.
Либо ты гумно,либо ты гений.