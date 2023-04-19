Хвича извинился перед фанатами «Наполи» за незабитый пенальти: «Мне тяжело видеть слезы на ваших глазах от того, что я не смог принести вам радость. Сделаю все, чтобы извлечь урок»

Теги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия извинился перед болельщиками «Наполи» за нереализованный пенальти.

Полузащитник «Наполи» не забил пенальти в ответном матче против «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1). Его команда вылетела из турнира, уступив «россонери» по сумме двух матчей.

«Мне тяжело видеть слезы на ваших глазах от осознания того, что я не смог принести вам радость. Я сделаю все возможное, чтобы извлечь урок из сегодняшнего опыта.

Я глубоко сожалею и безгранично благодарен за вашу поддержку, которую я чувствую каждую секунду! Я люблю вас всех и обещаю, что мы вернемся сильнее! Впереди много матчей, так что погоня за мечтой продолжается», – написал Кварацхелия.

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92 комментария

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ВладимирНеПутин
А мог процитировать Джордана или написать «жду говна в комментариях». Эх, совсем ничему не научился у российских паспортистов
+166
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Alex Titov
Ответ Leo
Неплохой матч провёл, кстати. Особенно на фоне остальных игроков Наполи. Кстати, а где любители РПЛ, которые говорили, что он не уровень Серии А и слишком распиарен? Куда пропали эти люди?
они считают матчи, в которых Мудрик не забивает. У них сейчас эти заботы
+164
-18
+146
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Mr.Bean
Всё норм, со всяким бывает. Хвича красавец, за его игру не стыдно.
Главное продолжать в том же духе
+93
-5
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Egorushka56
Ответ ConorNite
Вчера все было против Наполи. Не было Ангиссы и Кима, травмировался Политано и Марио Руй, не забили пенальти, несколько шансов Хвичи.. Вселенная захотела увидеть Итальянское Дерби миланских клубов)
На самом деле, я с удовольствием посмотрел бы в полуфинале и Наполи-Интер, и Милан-Интер. Дерби в данном случае это прям классика из середины нулевых) будет круто)
+38
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+38
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ConorNite
Вчера все было против Наполи. Не было Ангиссы и Кима, травмировался Политано и Марио Руй, не забили пенальти, несколько шансов Хвичи.. Вселенная захотела увидеть Итальянское Дерби миланских клубов)
+39
-4
+35
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Давид Agabekyan
Ответ ConorNite
Вчера все было против Наполи. Не было Ангиссы и Кима, травмировался Политано и Марио Руй, не забили пенальти, несколько шансов Хвичи.. Вселенная захотела увидеть Итальянское Дерби миланских клубов)
А то что Милан пенальти не забил? Или тогда Вселенная не определилась за кого она
+27
-1
+26
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Leo
Неплохой матч провёл, кстати. Особенно на фоне остальных игроков Наполи. Кстати, а где любители РПЛ, которые говорили, что он не уровень Серии А и слишком распиарен? Куда пропали эти люди?
+41
-19
+22
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Slavnov
в след сезоне команду раскупят и еще долго она не будет претендовать,на что-то серьезное в лиге чемпионов,а так по игре,для меня,были одними из фаворитов
+13
-3
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Очки Дани Алвеса
Ответ Leo
Неплохой матч провёл, кстати. Особенно на фоне остальных игроков Наполи. Кстати, а где любители РПЛ, которые говорили, что он не уровень Серии А и слишком распиарен? Куда пропали эти люди?
Ну, например, я был скептиком в отношении такого резкого перехода, потому что являюсь фанатом Рубина, и видел, как Хвича деградировал за последние полгода в нашем клубе. От такой игры совсем не казалось, что он через год будет в 1/4 финала ЛЧ.
Да, я никуда не пропал, я просто поменял мнение на основании великолепной игры Хвичи в этом сезоне. Он молодец, а я был не прав в прогнозах.
Что такого? Ты мог сказать, что он заиграет сразу и приведет средненький (по окончании того сезона) Наполи к чемпионству?
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ВладимирНеПутин
Ответ Ваня Шипитко
за игру не стыдно? он потерял мяч раз 10 наверно, больше всех, вся команда бежит в атаку, а у него как обычно отбирают мяч
Потому что пытался обострять, обыгрывать. Можно, конечно, как Зинченко времен Ман Сити, сейчас не знаю, как играют, не смотрел игры Арсенала, отдавать пас ближнему назад, без какого-либо обострения, чтоб писали про точность передач 99%
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Alex1104
Странный народ, сначала пишет "второй Марадона", потом за незабитый пенальти дерьмом закидывает.
Хороший футболист. Но не нужно с первого матча лепить звезду всемирного масштаба.
И не нужно за каждую ошибку с дерьмом смешивать.
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Joker17
Ответ ВладимирНеПутин
А мог процитировать Джордана или написать «жду говна в комментариях». Эх, совсем ничему не научился у российских паспортистов
а разве "жду говна в комментариях" не цитата Джордана? 🤔
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Rohadrim
Ответ Slavnov
в след сезоне команду раскупят и еще долго она не будет претендовать,на что-то серьезное в лиге чемпионов,а так по игре,для меня,были одними из фаворитов
Как раскупили Кулибали, Инсинье, Мертенса, Гамшика, Зелиньски...
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Egorushka56
Тут не за что извиняться. Этот гол ещё не факт, что принёс бы Наполи даже ДВ... Хвича очень старался, сейчас небольшой спад, но это пройдёт. Скоро отпразднуют победу в Серии А, а в следующем сезоне могут выступить ещё сильнее в Европе.
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che kaif
Ответ Е.Р.
Завязывай с футболом и иди мариновать шашлык. Уже обед.
Сам себя настраиваешь на работу?
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Gustav Forsberg
Ответ ВладимирНеПутин
Потому что пытался обострять, обыгрывать. Можно, конечно, как Зинченко времен Ман Сити, сейчас не знаю, как играют, не смотрел игры Арсенала, отдавать пас ближнему назад, без какого-либо обострения, чтоб писали про точность передач 99%
Зинченко - первый среди игроков Арсенала по количеству пасов вперед
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Joker17
а разве "жду говна в комментариях" не цитата Джордана? 🤔
мамаева вроде
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Peter Parker
Ответ Давид Agabekyan
А то что Милан пенальти не забил? Или тогда Вселенная не определилась за кого она
Это за кого надо Вселенная, понимать надо
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xa-xa
Мужиком....
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Gio S
Ответ Ваня Шипитко
Ну если ты обостряешь и у тебя три игры подряд Калабрия отбирает вообще все, то может не стоит
У него рейтинг 8. 2 по матчу ! Это самый высокий уровень среди двух команд . Калабрия не один его держал .Задрали уже реально . Мы что матч не смотрели и не видели что его двое крыло всегда ? Или все слепые ?
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Balt
Ответ Милан 737..
Да уж, Хвича полностью облажался во всех 3 последних матчах с Миланом и не разу не забил ☝️...
У Калабрии ж опыта больше. )
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molot p
почему тывообще пошёл его бить, дал бы какому-нибудь зелиньски, который поопытнее
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Kirkoroff
Хвича красавчик, спору нет. Но не надо давать обещания, которые не сможешь выполнить. Очевидно что Наполи в следующем сезоне не вернётся сильнее. Даже если не брать в расчёт что Осимхен вероятно покинет команду, у Наполи мало шансов в следующем году в сериале. Вернётся кризисный Юве, Интер наверняка станет сильнее. Милан надеюсь проведёт сезон с основным вратарём и думаю серьёзно усилится летом. Тем более если сохранит Леау. Так что Наполи в четвёрку бы залететь. Пока что их история напоминает Лестер 16, когда все конкуренты были в кризисе.
А вот в ЛЧ с полученным опытом интересно будет на них посмотреть в следующем году. Но думаю в этом сезоне они прыгнули гораздо выше головы.
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Bulat89
Ответ Alex1104
Странный народ, сначала пишет "второй Марадона", потом за незабитый пенальти дерьмом закидывает. Хороший футболист. Но не нужно с первого матча лепить звезду всемирного масштаба. И не нужно за каждую ошибку с дерьмом смешивать.
Люди преимущественно,кажется,не особо далекие...
Либо ты гумно,либо ты гений.
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Кино Музыка
Потом будет потом.
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