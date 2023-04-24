Тикнизян об «отскоке» «Локо» в игре с ЦСКА: «Не буду отрицать этого. Можно посмотреть на статистику»
Наир Тикнизян не отрицает, что «Локомотив» «отскочил» в матче с ЦСКА.
В 24-м туре Мир РПЛ ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью (1:1). «Локо» сравнял счет на 87-й минуте матча, играя в меньшинстве после удаления Марио Митая на 40-й минуте.
– Сам не могу ответить, как мы смогли сравнять счет. Каждый из нас выкладывался на 100%.
Оставшись в меньшинстве, мы поняли, что нужно выкладываться на максимум. Мы понимали, что нужно выкладываться за себя и за того парня. После удаления ты хочешь играть еще лучше.
– Можно сказать, что «Локо» «отскочил»?
– Не буду отрицать этого. Можно посмотреть на статистику.
Я поддержал Митая, я его понимаю как никто другой. Сам оказывался в такой же ситуации, – сказал защитник «Локомотива».
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