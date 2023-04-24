Тикнизян об «отскоке» «Локо» в игре с ЦСКА: «Не буду отрицать этого. Можно посмотреть на статистику»

Наир Тикнизян не отрицает, что «Локомотив» «отскочил» в матче с ЦСКА.

В 24-м туре Мир РПЛ ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью (1:1). «Локо» сравнял счет на 87-й минуте матча, играя в меньшинстве после удаления на 40-й минуте.

– Сам не могу ответить, как мы смогли сравнять счет. Каждый из нас выкладывался на 100%.

Оставшись в меньшинстве, мы поняли, что нужно выкладываться на максимум. Мы понимали, что нужно выкладываться за себя и за того парня. После удаления ты хочешь играть еще лучше.

– Можно сказать, что «Локо» «отскочил»?

– Не буду отрицать этого. Можно посмотреть на статистику.

Я поддержал Митая, я его понимаю как никто другой. Сам оказывался в такой же ситуации, – сказал защитник « ива».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол