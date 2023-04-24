Тикнизян об «отскоке» «Локо» в игре с ЦСКА: «Не буду отрицать этого. Можно посмотреть на статистику»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Матч ТВ Наир Тикнизян Марио Митай Футбол

Наир Тикнизян не отрицает, что «Локомотив» «отскочил» в матче с ЦСКА.

В 24-м туре Мир РПЛ ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью (1:1). «Локо» сравнял счет на 87-й минуте матча, играя в меньшинстве после удаления Марио Митая на 40-й минуте.

– Сам не могу ответить, как мы смогли сравнять счет. Каждый из нас выкладывался на 100%.

Оставшись в меньшинстве, мы поняли, что нужно выкладываться на максимум. Мы понимали, что нужно выкладываться за себя и за того парня. После удаления ты хочешь играть еще лучше.

– Можно сказать, что «Локо» «отскочил»?

– Не буду отрицать этого. Можно посмотреть на статистику.

Я поддержал Митая, я его понимаю как никто другой. Сам оказывался в такой же ситуации, – сказал защитник «Локомотива».

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7 комментариев

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Aleksandr Danilov
По моему стандартая игра ЦСКА. Все отлично до завершения. А потом тихий ужас, если б вместо Чалова был праймовый Думбия он бы уже 35 забил
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Alexevar Vitaliysson
Что такое отскок? Когда команда пашет, выгрызает, всё это в меньшинстве, вратарь тащит, это отскок?)) не заметил как-то десятка попаданий в каркас ворот локо или промахов с метра у армейцев
+6
-1
+5
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Andrei Cherednichenko
Ответ Alexevar Vitaliysson
Что такое отскок? Когда команда пашет, выгрызает, всё это в меньшинстве, вратарь тащит, это отскок?)) не заметил как-то десятка попаданий в каркас ворот локо или промахов с метра у армейцев
Ну чалов пару раз с убойных позиций просто по мячу не сыграл🤦🏻‍♂️
Отскок
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