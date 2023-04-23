Пиоли о 2:0 с «Лечче»: «Милан» играл недостаточно остро, но контролировал игру. Нам нужно сделать все возможное в Серии А, матч с «Ромой» – решающий»

Стефано Пиоли рассказал о недостатках Рафаэла Леау после его дубля в ворота «Лечче» (2:0).

Португальский форвард «Милана» рассказал, что дополнительно тренирует удары головой.

« – умный парень. Мы знаем, что вышли в полуфинал Лиги чемпионов, но в ближайшие недели нужно делать все возможное в Серии А.

Думаю, что Рафа должен чаще отправляться к дальней штанге. Его рост – 190 сантиметров, мало какой защитник способен с ним тягаться. Так что в этом аспекте ему надо немного прибавить, и мы работаем над ним на тренировках.

Сегодня команда была терпелива, но недостаточно остро действовала на финальной трети поля, принимая слишком много неверных решений. Но мы контролировали игру так, как и ожидали, и едва ли сталкивались с какими-либо рисками.

Я говорил команде, что следующие матчи, с « » и «Ромой», окажут решающее влияние на наше место в таблице. И никакой другой мотивации нам не надо. Мы должны выиграть как можно больше матчей. У нас были сложные времена, но мы преодолели трудности и теперь должны продолжать двигаться вперед», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.

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