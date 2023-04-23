Пиоли о 2:0 с «Лечче»: «Милан» играл недостаточно остро, но контролировал игру. Нам нужно сделать все возможное в Серии А, матч с «Ромой» – решающий»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лечче Рафаэл Леау Футбол

Стефано Пиоли рассказал о недостатках Рафаэла Леау после его дубля в ворота «Лечче» (2:0).

Португальский форвард «Милана» рассказал, что дополнительно тренирует удары головой.

«Рафа – умный парень. Мы знаем, что вышли в полуфинал Лиги чемпионов, но в ближайшие недели нужно делать все возможное в Серии А.

Думаю, что Рафа должен чаще отправляться к дальней штанге. Его рост – 190 сантиметров, мало какой защитник способен с ним тягаться. Так что в этом аспекте ему надо немного прибавить, и мы работаем над ним на тренировках.

Сегодня команда была терпелива, но недостаточно остро действовала на финальной трети поля, принимая слишком много неверных решений. Но мы контролировали игру так, как и ожидали, и едва ли сталкивались с какими-либо рисками.

Я говорил команде, что следующие матчи, с «Лечче» и «Ромой», окажут решающее влияние на наше место в таблице. И никакой другой мотивации нам не надо. Мы должны выиграть как можно больше матчей. У нас были сложные времена, но мы преодолели трудности и теперь должны продолжать двигаться вперед», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

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6 комментариев

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sbmncd9b8c
Верим в команду!
+3
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Милан 737..
Жаль только что так бездарно потеряли очки с Эмполи и Болоньей ...
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Марина Быстрова
Если бы не индивидуальный класс Леао,ты бы сейчас ныл,как команда устала после ЛЧ и что не получились задумки. Леава спас твою лысую бездарность)
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Марина Быстрова
Ответ kaka10
Пиоли принимает идеальные решения по составу и заменам. Отказался от Габбии. Вышел из январского кризиса со схемой в 3 ЦЗ и внедрением Тшау. Вернулся в два защитника, но дал Малику сегодня 75 минут в старте побегать, затем уважал Киера, который недавно намекал на свою отличную форму. Хоть и Ориги с Кателаре бесполезные деревья, но всё равно даёт им хоть какой-то шанс себя проявить Заменил Тонали, который много сил оставляет в каждом матче. Беннасер судя по сегодняшнему набирает форму. Милан будет в четвёрке, больших проблем не будет с этим. Самое сложное будет выйти в финал ЛЧ, Индзаги кубковый боец всё же
Бгг)
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