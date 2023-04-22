Томас Тухель: «Очки утекают как песок сквозь пальцы. «Бавария» не может сыграть без индивидуальных ошибок и потери концентрации»

Томас Тухель после поражения от «Майнца» выразил недовольство ошибками «Баварии».

«И снова я сижу здесь и говорю: не ожидал подобного. Очевидно, мы не в состоянии играть без индивидуальных ошибок и потери концентрации. И нам не хватает энергии для того, чтобы справиться с неудачами.

Мы выглядим измотанными. Очки утекают как песок сквозь пальцы. Каждый борется сам с собой», – сказал главный тренер «Баварии».

Томас Тухель: «Бавария» измотана, будто 70 матчей отыграла. Мы в сложной ситуации, произошло слишком многое»

У Тухеля 3 поражения в 7 матчах в «Баварии» – столько же было у Нагельсманна в 37, за весь сезон до увольнения

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