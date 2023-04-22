Томас Тухель: «Очки утекают как песок сквозь пальцы. «Бавария» не может сыграть без индивидуальных ошибок и потери концентрации»

Теги Бавария Майнц бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель после поражения от «Майнца» выразил недовольство ошибками «Баварии».

«И снова я сижу здесь и говорю: не ожидал подобного. Очевидно, мы не в состоянии играть без индивидуальных ошибок и потери концентрации. И нам не хватает энергии для того, чтобы справиться с неудачами.

Мы выглядим измотанными. Очки утекают как песок сквозь пальцы. Каждый борется сам с собой», – сказал главный тренер «Баварии».

Томас Тухель: «Бавария» измотана, будто 70 матчей отыграла. Мы в сложной ситуации, произошло слишком многое»

У Тухеля 3 поражения в 7 матчах в «Баварии» – столько же было у Нагельсманна в 37, за весь сезон до увольнения

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22 комментария

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Roman Sergeev
ууу ууу, как песок сквозь пальцы
ууу ууу, что же будет дальше
+32
-2
+30
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Кан и Баллак сидят в баре
Какой они идеальный ответный матч с ПСЖ провели,и казалось что дальше будут только наращивать. И такое бессилие происходит дальше. На моей памяти с 99-го года только при Клинсмане, втором сезоне ван Гала и Коваче было такое. Но тут всё же Тухеля сложно винить, хотя если сравниваеть его с назначением в кризисный Челси- небо и земля.
+20
-1
+19
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поколение пепси
короче, по словам тухеля, бавария херня
+11
-1
+10
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serhio_ramos_
Игроки уже начали сливать Тухлого.
+11
-4
+7
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Михо
Ответ kvn9
Ну послушайте, берёт вину-не берёт вину, он говорит по-делу, вы и вправду считаете, что пришёл тренер и с первых матчей вся ответственность только на нём? Команда мёртвая физически, вы же смотрите игры, в отличие от многих здесь, они что, только сейчас так играют вторые таймы? Выкладывались кое-как только в ЛЧ, но с таким МС шансов было бы немного с любым тренером в нынешнем состоянии. Я отнюдь не снимаю вины с руководства, своим решением они только добавили проблем, внеся дополнительные психологические причины к этому бардаку. Парадокс, но я действительно считаю, что боссы этим нелепым решением спали карьеру Нагелю, оставив его до конца сезона они дали бы ему возможность закопать себя (что случилось бы с огромной долей вероятности), а так, для мыслящих поверхностно, он весь в белом, типа и не причём, когда уходил, сохранялась возможность борьбы за все титулы. Их расчёт понятен, они хотели встряхнуть команду, но просчитались и вышло строго наоборот, слишком зыбкая база в виде игры и физики была оставлена.
Я считаю что руководство должно было перед увольнением Нагеля узнать мнение лидеров команды. Ходят слухи что говорили с Киммихом и он был за Нагеля, это значит вся молодежь Баварии тоже. К нему не прислушались, уволили, опять же слухи что увольнение активно лоббировал Нойер, который просто предал команду своей глупой травмой. И команда может быть просто не хочет играть с таким руководством, когда их мнение в грош не ставят. Как выступили бы при Нагеле это вопрос, но хуже чем при Тухеле точно бы не было
+7
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Misha Arakelov
Тухеля нельзя винить в поражениях Баварии. Виновны руководство, которое по среди сезона убрала Нагельсмана. Томасу нужна предсезонка и трансферы под себя, потом посмотрим. А пока, надеюсь салатница уйдет в Дортмунд
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Misha Arakelov
Ответ Pb-SE
Сильное место Тухеля - как раз брать команды по ходу сезона. В Челси и ПСЖ лучшие сезоны были именно такими. Полноценные сезоны, с трансферами и предсезонкой, получались хуже.
Ну, в Баварии он провел четыре матча. В ЛЧ с Сити разве что лаки панч, как говорится, мог помочь. В БЛ забуксовал, но еще не вечер. Все же, если с ходу получилось в Челси, это не значит что везде получится
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Артур Ганненко
Будет конечно цирк, если Бавария в придачу к Лч и кубку ещё и Бундеслигу проиграет. Руководители Баварии тогда будут выглядеть полными идиотами
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kvn9
Ответ Михо
Хороший тренер берет вину на себя. Не припомню таких слов от Хайнкеса или Хитцфельда или Флика
Ну послушайте, берёт вину-не берёт вину, он говорит по-делу, вы и вправду считаете, что пришёл тренер и с первых матчей вся ответственность только на нём? Команда мёртвая физически, вы же смотрите игры, в отличие от многих здесь, они что, только сейчас так играют вторые таймы? Выкладывались кое-как только в ЛЧ, но с таким МС шансов было бы немного с любым тренером в нынешнем состоянии. Я отнюдь не снимаю вины с руководства, своим решением они только добавили проблем, внеся дополнительные психологические причины к этому бардаку. Парадокс, но я действительно считаю, что боссы этим нелепым решением спали карьеру Нагелю, оставив его до конца сезона они дали бы ему возможность закопать себя (что случилось бы с огромной долей вероятности), а так, для мыслящих поверхностно, он весь в белом, типа и не причём, когда уходил, сохранялась возможность борьбы за все титулы. Их расчёт понятен, они хотели встряхнуть команду, но просчитались и вышло строго наоборот, слишком зыбкая база в виде игры и физики была оставлена.
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Личный самолет
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Какой они идеальный ответный матч с ПСЖ провели,и казалось что дальше будут только наращивать. И такое бессилие происходит дальше. На моей памяти с 99-го года только при Клинсмане, втором сезоне ван Гала и Коваче было такое. Но тут всё же Тухеля сложно винить, хотя если сравниваеть его с назначением в кризисный Челси- небо и земля.
При Анчелотти было похуже
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Pb-SE
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Какой они идеальный ответный матч с ПСЖ провели,и казалось что дальше будут только наращивать. И такое бессилие происходит дальше. На моей памяти с 99-го года только при Клинсмане, втором сезоне ван Гала и Коваче было такое. Но тут всё же Тухеля сложно винить, хотя если сравниваеть его с назначением в кризисный Челси- небо и земля.
Ещё 2006/07, последний сезон Магата. Даже в зону ЛЧ в итоге не попали. В итоге летом плюнули на традиционную экономию и купили Тони, Клозе и Рибери.
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el_marca
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Какой они идеальный ответный матч с ПСЖ провели,и казалось что дальше будут только наращивать. И такое бессилие происходит дальше. На моей памяти с 99-го года только при Клинсмане, втором сезоне ван Гала и Коваче было такое. Но тут всё же Тухеля сложно винить, хотя если сравниваеть его с назначением в кризисный Челси- небо и земля.
Ну тогда был кризисный Челси и назначение Тухеля пошло на пользу, так обычно бывает. А у Баварии все было норм и увольнение Нагельсмана ожидаемо пошло во вред
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Vir_Cotto
Ответ Misha Arakelov
Тухеля нельзя винить в поражениях Баварии. Виновны руководство, которое по среди сезона убрала Нагельсмана. Томасу нужна предсезонка и трансферы под себя, потом посмотрим. А пока, надеюсь салатница уйдет в Дортмунд
В Челси ему не нужна была предсезонка. А если точнее, то сразу всё было хорошо, а как раз после предсезонки плохо.
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Михо
Хороший тренер берет вину на себя. Не припомню таких слов от Хайнкеса или Хитцфельда или Флика
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Добряк Гаврила
Наверно фрау Ольга сегодня спать не будет. Ведь в самой Баварии бардаг аля Челси
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Ман Сити
Я конечно знал что он развалит этот проект по высасыванию талантов из Бундеслиги. Но думал ближе к следующему сезону. Тухель еще способен удивлять.
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disss
Может, тов. Тухель, не надо было идти на "горячее" место незаслуженно убранного тренера? Ведь видно было, что тур-другой и вернулся бы домой , в "ЧелсКи"! Теперь не жалуемся!
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kvn9
Ответ Михо
Я считаю что руководство должно было перед увольнением Нагеля узнать мнение лидеров команды. Ходят слухи что говорили с Киммихом и он был за Нагеля, это значит вся молодежь Баварии тоже. К нему не прислушались, уволили, опять же слухи что увольнение активно лоббировал Нойер, который просто предал команду своей глупой травмой. И команда может быть просто не хочет играть с таким руководством, когда их мнение в грош не ставят. Как выступили бы при Нагеле это вопрос, но хуже чем при Тухеле точно бы не было
Да кто спорит, что увольнение глупое, они сами подставили себя этим, а Нагелю считаю очень даже помогли. "И команда может быть просто не хочет играть с таким руководством, когда их мнение в грош не ставят" - ну это какое-то запредельное предположение, так выход тогда в чём? Расторгнуть контракты? Потребовать вернуть Нагеля? Уволить Кана и Хасана? Фантасмагория какая-то. Да и по лицам заменённых Киммиха и Томаса не скажешь, что им безразлично или это поза. Психологический удар от отставки команда бесспорно получила, плюс болезненный (но совершенно справедливый) вылет от МС добавил, но команда просто мёртвая физически, они не бегут, и это же не сегодня только случилось.
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disss
Ответ поколение пепси
короче, по словам тухеля, бавария херня
короче, по словам тухеля. бавария тухель полный
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Pb-SE
Ответ Misha Arakelov
Тухеля нельзя винить в поражениях Баварии. Виновны руководство, которое по среди сезона убрала Нагельсмана. Томасу нужна предсезонка и трансферы под себя, потом посмотрим. А пока, надеюсь салатница уйдет в Дортмунд
Сильное место Тухеля - как раз брать команды по ходу сезона. В Челси и ПСЖ лучшие сезоны были именно такими. Полноценные сезоны, с трансферами и предсезонкой, получались хуже.
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