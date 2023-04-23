Пиняев получил травму и был заменен на 20-й минуте игры «Локомотива» с ЦСКА

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия травмы Сергей Пиняев Здоровье Марио Митай Футбол

Сергей Пиняев из-за травмы не смог доиграть матч «Локомотива» с ЦСКА до конца.

Полузащитнику потребовалась помощь медперсонала на 17-й минуте первого тайма матча 24-го тура Мир РПЛ. Он смог продолжить игру, однако спустя три минуты был вынужден завершить выступление.

Вместо 18-летнего футболиста на поле вышел защитник Марио Митай.

В текущем сезоне Пиняев сыграл за «Локомотив» в 6 матчах чемпионата России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

ЦСКА – «Локомотив». 1:0 – Заболотный забил на 22-й. Онлайн-трансляция

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Здоровья ему и скорейшего возвращения на поле!
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ден Ден
Здоровья, Серёга! Надеюсь, травма не серьёзная
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лимонников
Ответ Только Крылья
по одному случаю диагноз поставил??
Так уже какая травма по счету за несколько лет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FilinMD
Отличный игрок. Хоть бы ничего серьёзного
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Только Крылья
Ответ Сергей Лимонников
эх, жаль. Походу хрусталь
по одному случаю диагноз поставил??
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Лишь-бы ничего серьезного. Парень прогрессирует семимильными шагами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Только Крылья
Ответ Сергей Лимонников
Так уже какая травма по счету за несколько лет
какая? в крыльях все норм было. костно/мышечных повреждений не было, связки не рвал. если где-то что-то и было, то несерьезное. как у всех
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий