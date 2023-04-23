Пиняев получил травму и был заменен на 20-й минуте игры «Локомотива» с ЦСКА

Сергей Пиняев из-за травмы не смог доиграть матч «Локомотива» с ЦСКА до конца.

Полузащитнику потребовалась помощь медперсонала на 17-й минуте первого тайма матча 24-го тура Мир РПЛ. Он смог продолжить игру, однако спустя три минуты был вынужден завершить выступление.

Вместо 18-летнего футболиста на поле вышел защитник Марио Митай.

В текущем сезоне сыграл за «Локомотив» в 6 матчах чемпионата России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

ЦСКА – «Локомотив». 1:0 – Заболотный забил на 22-й. Онлайн-трансляция

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