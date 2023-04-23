«Реал» оторвался от «Атлетико» на 5 очков. Отставание от «Барсы» не изменилось – 11 очков

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Футбол

«Атлетико» отстал от «Реала» на 5 очков.

Сегодня «Барселона» дома одержала победу над «Атлетико» (1:0) в 30-м туре Ла Лиги.

Перед этим туром команда тренера Диего Симеоне отставала от «Мадрида» на 2 очка.

«Реал» вчера выиграл у «Сельты» (2:0) и идет вторым в таблице с отрывом в 5 очков от «матрасников» и отставанием от лидирующей «Барсы» в 11 баллов.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rulan Saifutdinov
Такой игры между этими командами давно не видел. Столько моментов у обеих команд. Ну Лёва конечно выдал. Личная статистика важнее команды. Мне одного игрока он напомнил, на Р начинается
+47
-9
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TDB
Как ни считай - Барселона сегодня практически на 100% обеспечила себе золотые медали
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Теперь осталось Штегену рекорд на ближайшие лет 50 поставить
И Леве лучшего бомбардира взять
Ну и конечно молодежи время дать
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ Rulan Saifutdinov
Такой игры между этими командами давно не видел. Столько моментов у обеих команд. Ну Лёва конечно выдал. Личная статистика важнее команды. Мне одного игрока он напомнил, на Р начинается
страшно такое писать, но нынешний Роналду сильнее Бревандовского
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Майрамбек Абдыкадыров
Ответ Rulan Saifutdinov
Такой игры между этими командами давно не видел. Столько моментов у обеих команд. Ну Лёва конечно выдал. Личная статистика важнее команды. Мне одного игрока он напомнил, на Р начинается
Лёве до Р как пешком до Китая
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Torres
Ответ rigobersong
реал был изначально обречен, когда в Барселону пришел топарь Хави!:) И стал доминировать!:))
Он даже в лиге европы не может доминировать .О чем речь?два года подряд позорится в ЛЧ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Всё ближе к первому чемпионству за три года 💙❤️
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Савва Мамонтов
Ответ rigobersong
реал был изначально обречен, когда в Барселону пришел топарь Хави!:) И стал доминировать!:))
В чем доминирует топарь хави?влеты по всей Европе и победы 1:0? Барса чемпион и поздравления им заслуженные. Но я лучше с Мадридом в лиге чемпионов на качелях и эмоциях! Hala Madrid!!!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Анадян
Когда можно Барсу поздравлять?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Левандовски отличается от Роналду тем, что в важных матчах он растворяется на поле, в то время как Криш именно исход больших матчей часто решал в одиночку
В одиночку - это замкнув 2 навеса из 20 и/или забив пенку, заработанную кем-то другим? Может, хватит уже "решалу" из замыкателя делать? Если команда 5-6 лет наигрывала одно и то же, понятно, что всё будет работать🤓
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акыл Сатыбалдиев
Ответ Burel
страшно такое писать, но нынешний Роналду сильнее Бревандовского
Левандовски отличается от Роналду тем, что в важных матчах он растворяется на поле, в то время как Криш именно исход больших матчей часто решал в одиночку
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ AF007
По голам в плей-офф ЧМ вроде равенство
у Лёвы больше так-то, он же пенку Франции забил)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Ответ Rule1
11 футболистов Реала остаются на 11 очков от Барселоны в турнирной таблице,что может быть приятней
А ещё приятно, что забили всего один гол в четырех матчах)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Rule1
11 футболистов Реала остаются на 11 очков от Барселоны в турнирной таблице,что может быть приятней
Что может быть приятней?
Например....
20 футболистов из заявки Реала на матч отстают на 20 очков от Барселоны в турнирной таблице
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
otchim kaloeda
Ответ МГЕР
Шипы перегрелись
Держи в курсе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МГЕР
Ответ otchim kaloeda
Горииии Гориииииии Моя звездааа
Шипы перегрелись
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Степан Магаян
Ответ белошип
Если бы ручной свисток поставил пенку в ворота кабинета,сейчас было бы 9 очков)
Правила сначала футбольные посмотри,а потом говори
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ белошип
Если бы ручной свисток поставил пенку в ворота кабинета,сейчас было бы 9 очков)
Где желтая для Химинеса за фол на Педри
Атлетико мерзотно играл и ломал игроков Барсы
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Савва Мамонтов
Ответ andr d
Своим высказывает ты подтвердил что ты обыкновенный глор
Ты смешен!) с победой тебя в ла лиге!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andr d
Ответ Савва Мамонтов
В чем доминирует топарь хави?влеты по всей Европе и победы 1:0? Барса чемпион и поздравления им заслуженные. Но я лучше с Мадридом в лиге чемпионов на качелях и эмоциях! Hala Madrid!!!
Своим высказывает ты подтвердил что ты обыкновенный глор
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Барселона чемпион,!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cam
Игорь Новиков он же Должун, всегда публикует новости компрометирующие Барселону.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Чемпионат одной команды. Даже в без конкурентной Бундеслиге смогли навязать борьбу гегемону Баварии. В Примере у нас конкурентов нет...
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rule1
11 футболистов Реала остаются на 11 очков от Барселоны в турнирной таблице,что может быть приятней
+11
-11
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий