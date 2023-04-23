«Реал» оторвался от «Атлетико» на 5 очков. Отставание от «Барсы» не изменилось – 11 очков
«Атлетико» отстал от «Реала» на 5 очков.
Сегодня «Барселона» дома одержала победу над «Атлетико» (1:0) в 30-м туре Ла Лиги.
Перед этим туром команда тренера Диего Симеоне отставала от «Мадрида» на 2 очка.
«Реал» вчера выиграл у «Сельты» (2:0) и идет вторым в таблице с отрывом в 5 очков от «матрасников» и отставанием от лидирующей «Барсы» в 11 баллов.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
И Леве лучшего бомбардира взять
Ну и конечно молодежи время дать
Например....
20 футболистов из заявки Реала на матч отстают на 20 очков от Барселоны в турнирной таблице
Атлетико мерзотно играл и ломал игроков Барсы