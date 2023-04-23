«Реал» оторвался от «Атлетико» на 5 очков. Отставание от «Барсы» не изменилось – 11 очков

«Атлетико» отстал от «Реала» на 5 очков.

Сегодня « » дома одержала победу над « » (1:0) в 30-м туре .

Перед этим туром команда тренера Диего Симеоне отставала от « » на 2 очка.

«Реал» вчера выиграл у «Сельты» (2:0) и идет вторым в таблице с отрывом в 5 очков от «матрасников» и отставанием от лидирующей «Барсы» в 11 баллов.

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