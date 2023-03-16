Бензема провел 129 матчей в ЛЧ за «Реал», больше только у Рауля и Касильяса

сравнялся с по количеству матчей в Лиге чемпионов за «Реал».

Матч с « » на « », завершившийся победой «сливочных» со счетом 1:0, стал для форварда 129-м в турнире в составе мадридцев.

Среди игроков «Реала» больше матчей в провели только Рауль (130 матчей) и Икер Касильяс (150 матчей).

У Бензема 89 голов в ЛЧ, до Левандовского – 2 мяча. У Месси – 129, у Роналду – 140