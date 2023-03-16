Бензема провел 129 матчей в ЛЧ за «Реал», больше только у Рауля и Касильяса
Карим Бензема сравнялся с Серхио Рамосом по количеству матчей в Лиге чемпионов за «Реал».
Матч с «Ливерпулем» на «Сантьяго Бернабеу», завершившийся победой «сливочных» со счетом 1:0, стал для форварда 129-м в турнире в составе мадридцев.
Среди игроков «Реала» больше матчей в Лиге чемпионов провели только Рауль (130 матчей) и Икер Касильяс (150 матчей).
У Бензема 89 голов в ЛЧ, до Левандовского – 2 мяча. У Месси – 129, у Роналду – 140
Достаточно быстрый, но Мбаппе уникум, да и на фланге Раулю было не очень комфортно.
https://youtu.be/2noi1tEucvo
Не понимаю, почему его сравнивают с Мюллером - Мюллер инсайд и бомбардиром никогда не был, он больше игрок подыгрыша, максимум, выступает в роли ложной девятки.
А вот Бензема да, очень похожий типаж, не считая периода, когда он был в тени и играл на Роналду.
да и с голевым чутьём тоже хз, смотря что назвать голевым чутьём, Бензема больше забивает так-то