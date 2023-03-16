Бензема провел 129 матчей в ЛЧ за «Реал», больше только у Рауля и Касильяса

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Икер Касильяс Серхио Рамос Рауль Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу Футбол

Карим Бензема сравнялся с Серхио Рамосом по количеству матчей в Лиге чемпионов за «Реал».

Матч с «Ливерпулем» на «Сантьяго Бернабеу», завершившийся победой «сливочных» со счетом 1:0, стал для форварда 129-м в турнире в составе мадридцев.

Среди игроков «Реала» больше матчей в Лиге чемпионов провели только Рауль (130 матчей) и Икер Касильяс (150 матчей).

У Бензема 89 голов в ЛЧ, до Левандовского – 2 мяча. У Месси – 129, у Роналду – 140

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Великий. Тихой сапой, а переписывает многие рекорды в Мадриде, которые казалось будет держаться многими десятилетиями.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old folk
Ответ Макс Кидалов
Кто смотрел игры Рауля? Какие его главные качества были, что он стал легендой Реала? Я просто не смотрел тогда футбол и не застал то время. Он скоростной был игрок как мбаппе или умный как хави?
Посмотрите нарезку его голов в ЛЧ, классическая 9-ка, завершитель, часто играл на грани офсайда, техничный, хороший удар с обеих ног.
Достаточно быстрый, но Мбаппе уникум, да и на фланге Раулю было не очень комфортно.
https://youtu.be/2noi1tEucvo
Не понимаю, почему его сравнивают с Мюллером - Мюллер инсайд и бомбардиром никогда не был, он больше игрок подыгрыша, максимум, выступает в роли ложной девятки.
А вот Бензема да, очень похожий типаж, не считая периода, когда он был в тени и играл на Роналду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серега Улитин
Ответ Неби Бабаханов
я смотрю в футбол с 96-го года и мои ровесники болельщики реала болели за Рауля. он очень очень напипоминает мне Мюллера. Слабая скорость, физически не силен, в воздухе тоже. Но огромный интелект как у Мюллера. Высокое чутье как у Мюллера. Отличия у них Рауль техничнее, Мюллер более работяга в плане отрабатывании в защиту.
А его голы черпачками - отдельный вид искусства. Благодаря Раулю Я начал болеть за Реал в начале нулевых.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
обгонит Каса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Никитин
Ответ Traxyla
Нет . Он как раз таки был как Бензема . Но чутье гола было лучше . А Легендой он стал не по стилю игры , а за верность . Представь что капитаном в Галактикос был как раз таки Рауль -)
Рауль не был как Бензема, но он и не был просто обычным наконечником, но Рауль больше всё равно любил играть без мяча

да и с голевым чутьём тоже хз, смотря что назвать голевым чутьём, Бензема больше забивает так-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Неби Бабаханов
Ответ Макс Кидалов
Кто смотрел игры Рауля? Какие его главные качества были, что он стал легендой Реала? Я просто не смотрел тогда футбол и не застал то время. Он скоростной был игрок как мбаппе или умный как хави?
я смотрю в футбол с 96-го года и мои ровесники болельщики реала болели за Рауля. он очень очень напипоминает мне Мюллера. Слабая скорость, физически не силен, в воздухе тоже. Но огромный интелект как у Мюллера. Высокое чутье как у Мюллера. Отличия у них Рауль техничнее, Мюллер более работяга в плане отрабатывании в защиту.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Шанс обогнать Касильяса еще есть, удачи Кариму!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Rhea
Красиво Карим в очередной раз поставил на место обладателя зе бест своими голами Ливерпулю в плей-офф ЛЧ. Кажется, только Ливерпулю он забил больше, чем Месси в плей-офф ЛЧ за последние сезонов 5)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Матвей Баранов
вообще может побить в ближайший годы +-
Вряд ли ЛЧ это максимум 13 игр в этой осталось не больше 5 то есть к 2024 году он сыграет не больше 147 матчей, останется ли он на сезон 24/25 большой вопрос
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Бензема и сегодняшний Реал - это слова синонимы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Traxyla
Ответ Макс Кидалов
Кто смотрел игры Рауля? Какие его главные качества были, что он стал легендой Реала? Я просто не смотрел тогда футбол и не застал то время. Он скоростной был игрок как мбаппе или умный как хави?
Нет . Он как раз таки был как Бензема . Но чутье гола было лучше . А Легендой он стал не по стилю игры , а за верность . Представь что капитаном в Галактикос был как раз таки Рауль -)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hsngfrv
Ответ Макс Кидалов
Кто смотрел игры Рауля? Какие его главные качества были, что он стал легендой Реала? Я просто не смотрел тогда футбол и не застал то время. Он скоростной был игрок как мбаппе или умный как хави?
Как Томас Мюллер, Рауль был игроком с хорошим интеллектом и умением правильно выбирать позицию. Скоростью высокой не отличался, а если б был умный как Хави то играл бы в полузащите
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Кидалов
Кто смотрел игры Рауля? Какие его главные качества были, что он стал легендой Реала? Я просто не смотрел тогда футбол и не застал то время. Он скоростной был игрок как мбаппе или умный как хави?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Баранов
вообще может побить в ближайший годы +-
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
los merengues
Иностранцу обойти Касильяса - это что-то нереальное.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий