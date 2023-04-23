Анчелотти о Камавинга: «Особенный игрок, с незаурядными качествами. Может играть и в полузащите, и в обороне»

Карло Анчелотти отметил универсализм хавбека «Реала» Эдуардо Камавинга.

Главный тренер мадридцев высказался после матча с «Сельтой» (2:0).

«Это игрок с незаурядными качествами. Он умеет играть на любой позиции, это особенный игрок.

Он может играть и в полузащите, и в обороне», – сказал .

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