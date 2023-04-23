Анчелотти о Камавинга: «Особенный игрок, с незаурядными качествами. Может играть и в полузащите, и в обороне»
Карло Анчелотти отметил универсализм хавбека «Реала» Эдуардо Камавинга.
Главный тренер мадридцев высказался после матча Ла Лиги с «Сельтой» (2:0).
«Это игрок с незаурядными качествами. Он умеет играть на любой позиции, это особенный игрок.
Он может играть и в полузащите, и в обороне», – сказал Анчелотти.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Кроме того, Эдуардо играет всё увереннее.
Явная заслуга Папы Карло.
что за бред