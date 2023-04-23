Анчелотти о Камавинга: «Особенный игрок, с незаурядными качествами. Может играть и в полузащите, и в обороне»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эдуардо Камавинга Футбол

Карло Анчелотти отметил универсализм хавбека «Реала» Эдуардо Камавинга.

Главный тренер мадридцев высказался после матча Ла Лиги с «Сельтой» (2:0).

«Это игрок с незаурядными качествами. Он умеет играть на любой позиции, это особенный игрок.

Он может играть и в полузащите, и в обороне», – сказал Анчелотти.

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34 комментария

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Granero-24
Камавинга супер талант! Вчера тоже топ игру показал!
+33
0
+33
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Пако
Самое главное, что талант Камавинга прогрессирует.
Кроме того, Эдуардо играет всё увереннее.
Явная заслуга Папы Карло.
+26
-1
+25
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Bill Zapulil
Плюсую, этот парень если останется покруче Каземиро будет
+16
-6
+10
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Xbhxj Fifi
Ответ Пако
Самое главное, что талант Камавинга прогрессирует. Кроме того, Эдуардо играет всё увереннее. Явная заслуга Папы Карло.
Вчера безусловно лучший игрок матча. Я просто кайфовал от его игры. Вау!!!!
+10
0
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ARTEM PROKAZOV
Ответ kaka10
а если не останется, то станет хуже? что за бред
Имелось в виду для Реала
+10
0
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abajchik
Как болельщик Барсы, смотрю на трансферы Реала и мне очень грустно от политики которую проводит блауграна. Вот у Барсы был период когда Хави и Иньеста подходили к концу карьеры а руководство провалилось с преемниками. У Мадрида же все четко; Каземиро, Кроос, Модрич могут со спокойной душой, неспеша, уступать место Камавинге, Тчуамени и Вальверде. Еще и в атаке очень приличный молодой Родриго
+8
0
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Brigande
Парню 20 лет , в этом возрасте надо как раз чтобы он сформировался уже как игрок полузащиты . Игрой в защите много потенциала теряется для команды . Так же как и с Феде было , когда он чуть ли не латераля играл . Понятно что не от хорошей жизни это все , но функционеры должны решать кадровые пробелы , с Менди прощаться , а кроме Франа еще хорошо бы одного ЛЗ для глубины подписать . Понятно что Дэйвиса никто не продаст , но кого-то из кантерано подтянуть , тоже само с правым флангом . То что сейчас Карвахаль наконец в форме , не означает что Мадриду не нужен защитник в течении осени и зимы .
+6
0
+6
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Андрей Хенто
Камавинга великолепен, шикарную игру демонстрирует, очень прибавил в этом сезоне во всех игровых аспектах. Главное чтобы травмы обходили его стороной и тогда он будет одни из лучших в мире, потенциал сумасшедший у парня.
+5
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Армен Амбарян
и всего то за копейки по нынешним ценам,Мудрик и энцо в три дорого,и болтаются где то в середине таблицы
+6
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Asensio_20
Кама монстр просто.. Очень цепкий футболист.. Чем то напоминает Макелеле.. Главное не повторить путь Иско и Хамеса..
+4
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+4
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M93
Ответ Bill Zapulil
Плюсую, этот парень если останется покруче Каземиро будет
А Казе здесь при чем? Совершенно разные игроки. Каземиро исключительно опорник с уклоном на защиту и отбор и в своем амплуа Каземиро один из лучших в мире на протяжении многих лет. А Камавинга объединяет в себе больше функций с огромным потенциалом для роста.
+4
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Raul14
и распиаренные подри-гиви стоят в трансфермаркете выше топаря Камавинги, голденбой получил костолом гиви. смешно все это🤣🤣🤣
+4
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+3
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Предан Мадриду!!!
Ответ ts_vlad
При чем тут Иско и Хамес?
возможно он хотел сказать, что они поленились и перестали работать над собой? ну конечно амплуа разные у них
+3
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ts_vlad
Ответ Asensio_20
Кама монстр просто.. Очень цепкий футболист.. Чем то напоминает Макелеле.. Главное не повторить путь Иско и Хамеса..
При чем тут Иско и Хамес?
+3
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MADRiD_00
Он один из немногих, кто заслуживает играть в основе своим потом 😊👍🏻
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Мадрид наказывает!
Кама топ
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Raul14
Ответ eyshon
Наверное гордишься тем, что написал) тебе наверное 12 лет.
безумно горжусь, ведь я пишу одни факты))
+2
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Joni Arm
Ответ Asensio_20
Кама монстр просто.. Очень цепкий футболист.. Чем то напоминает Макелеле.. Главное не повторить путь Иско и Хамеса..
Какой Макелеле ? Это лучшая реинкарнация "питбулья" -Эдгара Давида ! Дреды есть ,осталось очки надеть.
+1
0
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Пако
Ответ Asensio_20
Кама монстр просто.. Очень цепкий футболист.. Чем то напоминает Макелеле.. Главное не повторить путь Иско и Хамеса..
Точно. Особенно про цепкость +
+1
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Игорь Новиков
Ответ Bill Zapulil
Плюсую, этот парень если останется покруче Каземиро будет
Совершенно разные игроки с Каземиро. Зачем их сравнивать?
+2
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Raul14
Ответ eyshon
Очень жаль что это твой максимум) Жалко что это максимум из того, чем ты можешь гордиться и что ты не знаешь что такое «факт».
еще есть чем гордиться, но ты будешь завидовать. По этому не буду об этом говорить))
+1
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Raul14
Ответ eyshon
Действительно 12)
нет, 10.
+1
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kaka10
Ответ Bill Zapulil
Плюсую, этот парень если останется покруче Каземиро будет
а если не останется, то станет хуже?
что за бред
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Kushaevtm
Кто знает, что у него с рукой?
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eyshon
Ответ Raul14
еще есть чем гордиться, но ты будешь завидовать. По этому не буду об этом говорить))
Действительно 12)
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