Гвардиола о 3:0 с «Шеффилдом»: «Великолепное выступление «Сити» через 3 дня после игры в Мюнхене»
Пеп Гвардиола похвалил Рияда Мареза после хет-трика в ворота «Шеффилд Юнайдет» (3:0).
«Великолепное выступление. Нельзя забывать о том, что мы еще три дня назад играли в Мюнхене.
Потребовалось приложить много усилий. У нас возникали проблемы из-за длинных передач, но в конечном счете мастерство Мареза и других ребят обеспечило нам победу.
Уровень Рияда мы видим на протяжении многих сезонов АПЛ – еще со времен «Лестера». Он настоящий боец, он очень хочет забивать. И было важно забить в конце первого тайма.
И дело не в том, что мы дошли до этого этапа турнира, а в том, с чего мы начали и как все эти годы боролись за множество трофеев. То, что мы каждый год доходим до этой стадии, показывает, что у клуба – не только игроков – есть правильный менталитет.
Сыграть в финале Кубка Англии 3 июня – честь», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире ITV.
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