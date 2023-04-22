Гвардиола о 3:0 с «Шеффилдом»: «Великолепное выступление «Сити» через 3 дня после игры в Мюнхене»

Пеп Гвардиола похвалил Рияда Мареза после хет-трика в ворота «Шеффилд Юнайдет» (3:0).

«Великолепное выступление. Нельзя забывать о том, что мы еще три дня назад играли в Мюнхене.

Потребовалось приложить много усилий. У нас возникали проблемы из-за длинных передач, но в конечном счете мастерство и других ребят обеспечило нам победу.

Уровень Рияда мы видим на протяжении многих сезонов – еще со времен «Лестера». Он настоящий боец, он очень хочет забивать. И было важно забить в конце первого тайма.

И дело не в том, что мы дошли до этого этапа турнира, а в том, с чего мы начали и как все эти годы боролись за множество трофеев. То, что мы каждый год доходим до этой стадии, показывает, что у клуба – не только игроков – есть правильный менталитет.

Сыграть в финале Кубка Англии 3 июня – честь», – сказал главный тренер « » в эфире ITV.

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