Гвардиола о 3:0 с «Шеффилдом»: «Великолепное выступление «Сити» через 3 дня после игры в Мюнхене»

Теги Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола чемпионшип Рияд Марез Футбол

Пеп Гвардиола похвалил Рияда Мареза после хет-трика в ворота «Шеффилд Юнайдет» (3:0).

«Великолепное выступление. Нельзя забывать о том, что мы еще три дня назад играли в Мюнхене.

Потребовалось приложить много усилий. У нас возникали проблемы из-за длинных передач, но в конечном счете мастерство Мареза и других ребят обеспечило нам победу.

Уровень Рияда мы видим на протяжении многих сезонов АПЛ – еще со времен «Лестера». Он настоящий боец, он очень хочет забивать. И было важно забить в конце первого тайма.

И дело не в том, что мы дошли до этого этапа турнира, а в том, с чего мы начали и как все эти годы боролись за множество трофеев. То, что мы каждый год доходим до этой стадии, показывает, что у клуба – не только игроков – есть правильный менталитет.

Сыграть в финале Кубка Англии 3 июня – честь», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире ITV.

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7 комментариев

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Андрей Катков
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Nogoi89
Пеп на своем уровне. Марез хороший вингер, помимо дриблинга, иногда показывает и крутую результативность.
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versus_
Самый главный гол Марез не забил в концовке финала ЛЧ.
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CriminalJoint62
Сити возьмет требл. Осталось всего выиграть 4 матча
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6tspey7tb5
Сейчас нейросеть сильно ангажируется. Интересно она может нарисовать мысли Пепа о футболе
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Мадрид наказывает!
На поверку оказалось, что игры с Мюнхеном не показатель.
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Милан 737..
Молодцы Сити 👏👏👏
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