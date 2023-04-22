«Ман Сити» первым с 1966 года вышел в финал Кубка Англии, ни разу не пропустив. Счет за 5 игр – 17:0

Теги Шеффилд Юнайтед Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» не пропустил ни одного гола на пути к финалу Кубка Англии.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в полуфинале турнира.

На данный момент «горожане» сыграли в Кубке Англии пять раз. Они победили «Челси», «Арсенал», «Бристоль Сити», «Бернли» и «Шеффилд» с общим счетом 17:0.

Последним клубом, который дошел до финала без пропущенных голов, был «Эвертон» – в сезоне-1965/66.

Решающую игру «Ман Сити» проведет против «Манчестер Юнайтед» или «Брайтона».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ ALMAZ_and_GOLD
Странно, но почему-то мало кто говорит о том, что Пеп и Сити могут взять требл
После квадрупла Ливерпуля лучше молчать о возможных треблах🤓
+91
-5
+86
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMAZ_and_GOLD
Странно, но почему-то мало кто говорит о том, что Пеп и Сити могут взять требл
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Магвайер 100 млн, Аканджи 10 млн:))
+23
-8
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Миронов
Пеп чёткую игру поставил им, красавчики
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фк сибирь
Ответ llolishe
Тратя миллиарды каждое лето пхахаха Читер без безлимита на трансферы тренер уровня РПЛ
Футбол вообще не твое)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Пеп - Браво . Борются за все турниры и так каждый год .
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ rigobersong
Магвайер 100 млн, Аканджи 10 млн:))
фактос
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rwpanda
Ответ ALMAZ_and_GOLD
Странно, но почему-то мало кто говорит о том, что Пеп и Сити могут взять требл
Это чтоб не сглазить 😃
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Это намек? Помнится сборная Англии выиграла в том году первый и единственный трофей
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
Ответ wr94qgnft2
Это наш сезон!
ты пеп? или холланд?
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ j30
против реала все равно ничего не светит это не шефилд
сити это тоже не Челси. рано хороните.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ ALMAZ_and_GOLD
Странно, но почему-то мало кто говорит о том, что Пеп и Сити могут взять требл
Потому что Пепа будут считать физруком даже после требла, от него требуют минимум квадруппл, и желательно тренируя клуб из ФНЛ, иначе "так любой сможет"
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ llolishe
Тратя миллиарды каждое лето пхахаха Читер без безлимита на трансферы тренер уровня РПЛ
не забывай сколько они зарабатывают в АПЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joe Black
Ответ ALMAZ_and_GOLD
Странно, но почему-то мало кто говорит о том, что Пеп и Сити могут взять требл
да и возьмут, скорее всего
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Jovana Jovičić
17 и 87, но тем не менее
главное что привозила Лапорт не будет играть в ключевых играх сезона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Ответ rigobersong
Магвайер 100 млн, Аканджи 10 млн:))
17 и 87, но тем не менее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DimRaz
Не удивлён, так держать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARTEM PROKAZOV
Ответ ALMAZ_and_GOLD
Странно, но почему-то мало кто говорит о том, что Пеп и Сити могут взять требл
Все об этом только и говорят. Посмотри каждое интервью иностранных сми с Пепом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Remy Cabella
Ответ ALMAZ_and_GOLD
Странно, но почему-то мало кто говорит о том, что Пеп и Сити могут взять требл
Чтоб не вышел залупл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Ответ ALMAZ_and_GOLD
Странно, но почему-то мало кто говорит о том, что Пеп и Сити могут взять требл
Потому что могут и не взять?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Усатая Козляра
Ответ Екн Лор
После квадрупла Ливерпуля лучше молчать о возможных треблах🤓
ахахаххахахахаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мастер снижения зарплат в Барселоне
мошенники - сильнейший клуб в Англии прямо сейчас, увы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen_Hazard
Это с учетом игр против Челси и Арсенала. Лига вообще в помойку превратилась. Сити и все остальные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MUthebest
Ответ llolishe
Тратя миллиарды каждое лето пхахаха Читер без безлимита на трансферы тренер уровня РПЛ
трансферный бюджет безлимит, но вкладывается он к сожалению точечно. и за счет того, что у этого тренера даже запасные стоят, как основные в других клубах, они могут себе позволить продать на 150мультов и эти же бабосы влить в Холланда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
А вот пропущенные голы в том финале были. Получается есть вызов на установление абсолютного рекорда, который может быть и вечнм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий