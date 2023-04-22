«Ман Сити» первым с 1966 года вышел в финал Кубка Англии, ни разу не пропустив. Счет за 5 игр – 17:0

«Манчестер Сити» не пропустил ни одного гола на пути к финалу Кубка Англии.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила « » (3:0) в полуфинале турнира.

На данный момент «горожане» сыграли в Кубке Англии пять раз. Они победили «Челси», «Арсенал», «Бристоль Сити», «Бернли» и «Шеффилд» с общим счетом 17:0.

Последним клубом, который дошел до финала без пропущенных голов, был « » – в сезоне-1965/66.

Решающую игру « » проведет против «Манчестер Юнайтед» или «Брайтона».

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