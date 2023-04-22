«Ман Сити» первым с 1966 года вышел в финал Кубка Англии, ни разу не пропустив. Счет за 5 игр – 17:0
«Манчестер Сити» не пропустил ни одного гола на пути к финалу Кубка Англии.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в полуфинале турнира.
На данный момент «горожане» сыграли в Кубке Англии пять раз. Они победили «Челси», «Арсенал», «Бристоль Сити», «Бернли» и «Шеффилд» с общим счетом 17:0.
Последним клубом, который дошел до финала без пропущенных голов, был «Эвертон» – в сезоне-1965/66.
Решающую игру «Ман Сити» проведет против «Манчестер Юнайтед» или «Брайтона».
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