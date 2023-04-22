Пеп о том, что некоторые фанаты «МЮ» боятся требла «Ман Сити»: «Не нужно бояться, мы соседи. Соседи всегда добры друг к другу»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о страхе фанатов «Ман Юнайтед» по поводу требла «Сити».

«Им не нужно бояться, мы соседи. Соседи всегда добры друг к другу», – ответил тренер «Манчестер Сити».

Команда Гвардиолы в субботу вышла в финал Кубка Англии, идет на 2-м месте в АПЛ и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом».

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47 комментариев

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Николай Краснодарский
Хороший тролинг)
+73
-5
+68
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dimamak10
Ответ Пирс Морган
А в чем именно страх фанатов МЮ?
Мю единственный Английский клуб с треблом, фаны хотят чтоб мю единственным клубом и остался
+44
-3
+41
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Axs Men
В этом году юбилей - уже 10 сезон подряд МЮ заканчивает сезон ниже Сити в таблице.
+47
-8
+39
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Отец Абду
Пеп: есть хорошая поговорка "близкие соседи, лучше дальних родственников":)
+21
0
+21
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Милан 737..
Ответ Пирс Морган
А в чем именно страх фанатов МЮ?
Страх в том что Сити все трофеи заберёт в этом сезоне - ЛЧ, АПЛ и Кубок Англии ☝️...
+17
-5
+12
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Митрандир цвета хаки
Ответ Under
за всю историю счёт не напомните?
Но 10 пришедших лет большой срок, для доминации одной команды, согласись. И тем постыднее что команда с историей и фин возможностями даёт над собой так доминировать.
+13
-3
+10
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dimamak10
Ответ Пирс Морган
Спасибо, не думал, что они до сих пор такие ревностные к достижению МЮ
Сити может повторить 2 рекорда мю в этом сезоне, трижды подряд взять АПЛ и требл
+8
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Бухгалтер2021
Ответ Under
за всю историю счёт не напомните?
а сколько за всю историю чемпионатов?огласите цифру
+9
-3
+6
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Spaten
Может требл , а может и ноль призов, сосед)
+6
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Милан 737..
Соседи всегда добры друг к другу, особенно Сити и МЮ между собой очень дружат 🤭 ...
+5
0
+5
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Misha Arakelov
Желаю Гвардиоле успехов. Футбол который ставит лысый шарлатан, можно смотреть вечно. Для нейтрального зрителя, одно удовольствие. Никагого напрасного бега, все знают куда и когда бежать, пасовать, врываться в зоны. Деньги у многих клубов навалом, но почерк Пепа всегда айс. Любой местный хейтер, в штаны бы от удовольствия наложил, если бы его клуб пригласил настоящего лысого шарлатана. имхо
+5
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Милан 737..
Ответ Диер Ташшкент
Сити даже если возьмут требл и будут пачками клепать АПЛ не станут гордостью Манчестера и Англии. Ибо клубов мешков английские болельщики сильно ненавидят и не уважают. Сити будут гордостью Англии лишь для глорам горожан
Станут, станут, спустя лет 20 Сити обгонит МЮ и по количеству титулов в АПЛ и по выигранным ЛЧ ☝️...
+6
-2
+4
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headmaster
Ответ Under
как-то желание с ником вашим не вяжется
Ну ради плюсиков человек написал, что тут такого))
+3
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+3
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alex_cup
У меня, как у фаната Юнайтед с 20+ летним стажем Сити не вызывает никакого негатива. Вот ливер или арсенал - да. Даже может челси в какой-то степени. А вот к Сити реально отношение как к соседям. Не скажу что я прям радуюсь их успехам, но для меня лучше их чемпионство, чем арсенала
+2
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Under
Ответ London.is.blue
Красава Пеп, окончательно задвинул шумного соседа с пригорода на второй план и пишет историю горожан, настоящей гордости Манчестера. Надеюсь Пеп останется в Сити до конца карьеры и побьет все рекорды фергитайма, это будет просто эпично🤣
как-то желание с ником вашим не вяжется
+2
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Пирс Морган
Ответ Милан 737..
Страх в том что Сити все трофеи заберёт в этом сезоне - ЛЧ, АПЛ и Кубок Англии ☝️...
Ну, думаю, там и других более важных проблем вагон)
+2
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Nikolas Shahov
Ответ Павел Ларичев
К сожалению, требл Сити выглядит неизбежным. Реал - последняя серьезная преграда. На Арсенал уже надежды нет.
Ну а как же соседи, на них разве нет надежды ?
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Viktor Stepanov
Ответ Lavinka
А в чём прикол вспоминать только что было недавно и не вспоминать что было давно ?
Позволю себе вмешаться в беседу. Автор не пытался принизить историю мю, все знают, что она более великая, чем у всех английских клубов. Акцент делается на том, что мю 10 лет не может создать конкуренцию ман сити, при этом подчеркивая стабильность команды и , уколов, нестабительность мю в целом и стабильность ее же , уж извиняюсь , в том , что клуб стабильно ниже сити в таблице не протяжении 10 лет
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Nikolas Shahov
Ответ Чёрный тюльпан
"Соседям" не мешало бы сперва Брайтон пройти в КА, что при текущей игре и травмах выглядит не очень реалистично. Брайтон свежее за счёт меньшего количества турниров и игр по ходу сезона, таких проблем с травмами у них нет. Так при этом ещё и на ходу по игре. Я удивлюсь, если МЮ сегодня их пройдёт, хоть и поддерживаю последних.
Все норм будет, затащат, тем более "соседи" стимулирули на такой вкусный.. ФИНАЛ!
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Алёшка Беленок
Ответ Axs Men
В этом году юбилей - уже 10 сезон подряд МЮ заканчивает сезон ниже Сити в таблице.
20 кратный чемпион Англии-вопросы?!
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Under
Ответ Axs Men
В этом году юбилей - уже 10 сезон подряд МЮ заканчивает сезон ниже Сити в таблице.
за всю историю счёт не напомните?
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белошип
Ответ Under
как-то желание с ником вашим не вяжется
Так это глор ситэ,только почему-то взял себе ник с Челси🤷‍♂️
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Невский баклан
Все шансы, самый сильный соперник в мире, сегодняшний Сити опаснее чем мю даже при Сафе.
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Алёшка Беленок
20й Чемпион Англии…..слова излишни)
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Чёрный тюльпан
Ответ Nikolas Shahov
Ну а как же соседи, на них разве нет надежды ?
"Соседям" не мешало бы сперва Брайтон пройти в КА, что при текущей игре и травмах выглядит не очень реалистично. Брайтон свежее за счёт меньшего количества турниров и игр по ходу сезона, таких проблем с травмами у них нет. Так при этом ещё и на ходу по игре. Я удивлюсь, если МЮ сегодня их пройдёт, хоть и поддерживаю последних.
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