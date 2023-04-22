Пеп о том, что некоторые фанаты «МЮ» боятся требла «Ман Сити»: «Не нужно бояться, мы соседи. Соседи всегда добры друг к другу»
Пеп Гвардиола высказался о страхе фанатов «Ман Юнайтед» по поводу требла «Сити».
«Им не нужно бояться, мы соседи. Соседи всегда добры друг к другу», – ответил тренер «Манчестер Сити».
Команда Гвардиолы в субботу вышла в финал Кубка Англии, идет на 2-м месте в АПЛ и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом».
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