Семак провел 185-й матч во главе «Зенита» и вышел на 3-е место. У Морозова – 323 игры

вышел на 3-е место по числу матчей во главе «Зенита».

Игра с «Факелом» в 12-м туре Мир (1:1) стала для него 185-й на посту главного тренера петербуржской команды. Он обошел по этому показателю .

Теперь Семак уступает в рейтинге только Павлу Садырину (262 матча) и Юрию Морозову (323).

Семак возглавляет с 2018 года. В 185 матчах под его руководством сине-бело-голубые одержали 110 побед, 37 раз сыграли вничью и потерпели 38 поражений, забив в этих играх 383 мяча и пропустив 182.