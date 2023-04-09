Семак выиграл 121 матч во главе «Зенита» и догнал Морозова. У Садырина 125 побед

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Павел Садырин Юрий Морозов Футбол

Сергею Семаку осталось 4 победы до повторения рекорда Павла Садырина

Сегодня «Зенит» под руководством 47-летнего специалиста выиграл в 121-й раз – у «Локомотива» (2:1) в гостях в 22-м туре Мир РПЛ.

По этому показателю Семак догнал Юрия Морозова. У Садырина 125 побед с «Зенитом».

Бывший хавбек петербуржцев работает в команде в качестве главного тренера с 2018 года. В 2014 году он также был исполняющим обязанности главного тренера.

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48 комментариев

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Spartak ist besser
Ответ Катя СПб
Не менее забавно, что украинцы Федун и Гинер владели "народными" и "великими" клубами. И оба это делали после того,как проворовались. п один из украинцев так вообще болельщик клуба, который считался главным конкурентом его "подданных".
Если бы ты родилась в собачьей будке, то собакой всё равно бы не была. Какие Гинер с Федуном украинцы? Евреи они самые настоящие!
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RAIS HAMIDOU
Ответ Катя СПб
При всем уважении к Семаку не уверена, что в Удельной появится аллея Семака, как есть аллеи Морозова и Садырина.
пускай подольше живет
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Tydeus
Ответ Эндрю81
Когда у Садырина стал сильный состав в сборной - его из нее слили. Случайность? Морозов так же был абсолютно не гибкий тренер. С таким подходом можно условный ’’Урал’’ тренировать, но не факт, что даже за третье место удастся взобраться.
Там всё же время турбулентное было, в том конфликте отнюдь не Садырин виноват
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Зубы Дзюбы
Ответ Катя СПб
При всем уважении к Семаку не уверена, что в Удельной появится аллея Семака, как есть аллеи Морозова и Садырина.
А зря. С точки зрения выхлопа он прямо топ.
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Зубы Дзюбы
Ответ SMART789
Сергей Семак настолько плохой тренер что под его руководством ни один московский клуб не выиграл ни один титул чемпиона
Да вас же блевать от него тянуло все последние годы. Как же коротка память питерская. И быстрова так же назад принимали, и дзюбу.
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Артем Галкин
Уже точно вошёл в историю скорее всего пять чемпион подряд такого не выдавал никто. Плюс семака С каким только составом не работал он же пришёл по сути на состав где чуть ли не 40 человек было от двух предыдущих тренеров и планомерно строил и развивал команду Да не без ошибок дай ему Возможно не хватает какой-то агрессии огня на то что он сделал чего добился он навсегда войдёт в истории российского футбола и Зенита
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Эндрю81
Ответ Катя СПб
При всем уважении к Семаку не уверена, что в Удельной появится аллея Семака, как есть аллеи Морозова и Садырина.
Выиграет звезду через 2 месяца и одно слово кого-нибудь из правления ’’Газпрома’’ и вопрос будет решен единогласно в самые короткие сроки.
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Михаил Савченко
Ответ Император Плутона
Смотрел матч. Вся тактика - отдай бразилу. Другой вопрос почему другие таких себе позволить не могут? Они не какие-то супердорогие вроде. Печально, конечно, что как ни бились российские пешеходы, бразильские пляжники их все равно раскатали. Заслуги семака тут нет никакой, тут даже мостовой справился бы
Ну да, особенно никакой заслуги Семака нет в перестановках в перерыве, после которых Зенит стал играть совершенно по другому во втором тайме и вырвал итоговую победу. Матч ты смотрел, а в футболе видимо не разбираешься. Сегодня на 100% тренерская победа. Галактионов ошибся с заменами, а Семак одной перестановкой Вендела и Клауда сделал результат
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Эндрю81
Ответ Владимир Туаев
Если бы у Морозов и Садырина был такой состав, на две головы сильнее любого конкурента, я сомневаюсь что Семак кого-то из них смог бы превзойти...
Когда у Садырина стал сильный состав в сборной - его из нее слили. Случайность? Морозов так же был абсолютно не гибкий тренер.
С таким подходом можно условный ’’Урал’’ тренировать, но не факт, что даже за третье место удастся взобраться.
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Эндрю81
А все почему в Спартаке тренеры долго не задерживаются? Сельдерея мало ели!
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Контрольный выстрел
Абсолютно идиотские сравнения.
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Император Плутона
Смотрел матч. Вся тактика - отдай бразилу. Другой вопрос почему другие таких себе позволить не могут? Они не какие-то супердорогие вроде. Печально, конечно, что как ни бились российские пешеходы, бразильские пляжники их все равно раскатали. Заслуги семака тут нет никакой, тут даже мостовой справился бы
+2
-5
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Владимир Туаев
Если бы у Морозов и Садырина был такой состав, на две головы сильнее любого конкурента, я сомневаюсь что Семак кого-то из них смог бы превзойти...
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jonnysilverhand01
Липовые победы
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Компотов
Ответ Ростов-на-Дону
даже деревяшке западло это рукопожатие
Не бомбит у тебя. Понимаем.
+6
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Ваня Орлов
Ответ Дмитрий Мищерский
А какой процент побед от общего числа матчей?
121 победа в 199 играх вроде, 60,8% побед примерно
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Сим Сим
Рекорд Садырина по победам не устоит уже в этом сезоне.
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Катя СПб
Ответ Ростов-на-Дону
У Садырина не было за спиной "газпрЁма". Садырина предали на болотах.
Главное, что ни у кого, включая Семака, не было МВД, МО, КПСС,ВЦСПС.
А тебе пора баиньки, уж очень ты разволновался. Давление, поди, за 200. Береги себя, а то скучно без тебя будет, сынок папы, защищавшего Ленинград .
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tony
Молодец, Семак. Далеко не самый лучший тренер, но к игрокам подход имеет, раздевалка держится и игра идет уже пятый сезон подряд.
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Tydeus
Ответ Vićtor Diaź
Выпишет своё имя в историю Зенита золотыми буквами. Молодец, Богданыч.
Уже вписал, продолжает вносить новые страницы
+4
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Катя СПб
При всем уважении к Семаку не уверена, что в Удельной появится аллея Семака, как есть аллеи Морозова и Садырина.
+4
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Ростов-на-Дону
У Садырина не было за спиной "газпрЁма".
Садырина предали на болотах.
+6
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Удар Кержакова
Ответ San9
Феномен Семака в том, что из года в год он собирает команду единомышленников из абсолютно разношерстной публики. Ни одного большого скандала, а те, что были быстро улаживались.
Семак футболист, тренер и главное человек с большой буквы.
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Удар Кержакова
После мучений с Манчини и Луческу это было лучшее решение от руководства Зенита. 5 чемпионств подряд это нереальное достижение. даже в нашей деревянной лиге.
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San9
Ответ Spartak ist besser
Зачем сравнивать несравнимое? Ведь мы живём в эпоху, когда "Зенит не сможет - судья поможет".
Или "судья поможет - Спартак не может".
+20
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