Семак выиграл 121 матч во главе «Зенита» и догнал Морозова. У Садырина 125 побед
Сергею Семаку осталось 4 победы до повторения рекорда Павла Садырина
Сегодня «Зенит» под руководством 47-летнего специалиста выиграл в 121-й раз – у «Локомотива» (2:1) в гостях в 22-м туре Мир РПЛ.
По этому показателю Семак догнал Юрия Морозова. У Садырина 125 побед с «Зенитом».
Бывший хавбек петербуржцев работает в команде в качестве главного тренера с 2018 года. В 2014 году он также был исполняющим обязанности главного тренера.
С таким подходом можно условный ’’Урал’’ тренировать, но не факт, что даже за третье место удастся взобраться.
А тебе пора баиньки, уж очень ты разволновался. Давление, поди, за 200. Береги себя, а то скучно без тебя будет, сынок папы, защищавшего Ленинград .
Садырина предали на болотах.