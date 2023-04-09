Семак выиграл 121 матч во главе «Зенита» и догнал Морозова. У Садырина 125 побед

Сергею Семаку осталось 4 победы до повторения рекорда Павла Садырина

Сегодня «Зенит» под руководством 47-летнего специалиста выиграл в 121-й раз – у « » (2:1) в гостях в 22-м туре Мир .

По этому показателю догнал . У Садырина 125 побед с « ».

Бывший хавбек петербуржцев работает в команде в качестве главного тренера с 2018 года. В 2014 году он также был исполняющим обязанности главного тренера.