Оливер Кан: «Результаты «Баварии» не соответствуют ожиданиям. Цель – вернуть клуб туда, где ему место. На вершину»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Футбол

Оливер Кан надеется на возвращение «Баварии» на вершину.

«Результаты, которых мы добились в последнее время, не соответствуют нашим ожиданиям.

Цель в том, чтобы вернуть «Баварию» туда, где ей самое место: на вершину во всех турнирах. Мы сделаем все для этого», – заявил генеральный директор «Баварии».

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8 комментариев

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инок
Кан и Хасан, спасли сезон. Два трофея уже "взяли". Осталась только бундеслига... Уволенный Нагельсманн смеётся в сторонке.
+22
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+22
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ChefJhonnyMorgan
А на что вы рассчитывали когда Нагельсмана по середине сезона убирали? Да, ещё и перед противостоянием с Сити..
Я хоть в карму и не особо верю, но тут бумеранг вам вернулся...
+11
0
+11
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заратустра-будрайтис
Ответ Михо
К руководству Баварии множество вопросов, но ответов ранее следующего сезона мы не получим
Извини, но разве вылет из двух турниров не является ответом?
+6
0
+6
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Фут.Боль
Специально для вас цитата Андрея Сергеевича.
+6
-2
+4
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Чёрный тюльпан
Ответ инок
Кан и Хасан, спасли сезон. Два трофея уже "взяли". Осталась только бундеслига... Уволенный Нагельсманн смеётся в сторонке.
Мало того, что он он там на диване дома угарает перед теликом, так ещё и продолжает получать от Баварии за это деньги.
+3
0
+3
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Михо
К руководству Баварии множество вопросов, но ответов ранее следующего сезона мы не получим
+3
-1
+2
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Михо
Ответ заратустра-будрайтис
Извини, но разве вылет из двух турниров не является ответом?
Здесь может быть куча отмазок- только пришел, не успел привить команде свои идеи и тд. А вот полноценный сезон конечно будет показателем. Мне жаль что уволили Юлиана, хотя я и был сначала против него. Только начало вроде все получаться и тут такое. Глупое решение
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