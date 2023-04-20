Оливер Кан: «Результаты «Баварии» не соответствуют ожиданиям. Цель – вернуть клуб туда, где ему место. На вершину»
Оливер Кан надеется на возвращение «Баварии» на вершину.
«Результаты, которых мы добились в последнее время, не соответствуют нашим ожиданиям.
Цель в том, чтобы вернуть «Баварию» туда, где ей самое место: на вершину во всех турнирах. Мы сделаем все для этого», – заявил генеральный директор «Баварии».
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Я хоть в карму и не особо верю, но тут бумеранг вам вернулся...