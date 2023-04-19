Лэмпард считает, что Милитао должны были удалить: «Не хочется жаловаться, но надо было показать вторую желтую»

Фрэнк Лэмпард считает, что Эдера Милитао следовало удалить в матче с «Реалом».

«Челси» проиграл мадридскому клубу (0:2, общий счет – 0:4) в ответном матче четвертьфинала .

Защитник « » получил первую желтую карточку на 22-й минуте игры.

На 55-й минуте главный арбитр Даниэле Орсато зафиксировал фол бразильца против Трево Чалобы, но не показал Милитао вторую карточку.

«Не хочется жаловаться уже после матча, но должен был получить вторую желтую карточку.

Я не хочу говорить то, что думаю на самом деле... На этом уровне обычно показывают желтую карточку», – сказал главный тренер « ».

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