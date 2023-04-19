Лэмпард считает, что Милитао должны были удалить: «Не хочется жаловаться, но надо было показать вторую желтую»
Фрэнк Лэмпард считает, что Эдера Милитао следовало удалить в матче с «Реалом».
«Челси» проиграл мадридскому клубу (0:2, общий счет – 0:4) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Защитник «Реала» получил первую желтую карточку на 22-й минуте игры.
На 55-й минуте главный арбитр Даниэле Орсато зафиксировал фол бразильца против Трево Чалобы, но не показал Милитао вторую карточку.
«Не хочется жаловаться уже после матча, но Милитао должен был получить вторую желтую карточку.
Я не хочу говорить то, что думаю на самом деле... На этом уровне обычно показывают желтую карточку», – сказал главный тренер «Челси».
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а вот почему не дали за фол на камавинге интересно
P.S. А когда игрок толкает вратаря - это не желтая?)
Потом посмотреть на ВАР.
Отменить красную и вручить желтую Чалобе за нырок
Сейчас будет все поражения оправдывать.
Скоро его высота газона перестанет устраивать.