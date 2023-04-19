Лэмпард считает, что Милитао должны были удалить: «Не хочется жаловаться, но надо было показать вторую желтую»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Даниэле Орсато Эдер Милитао Футбол

Фрэнк Лэмпард считает, что Эдера Милитао следовало удалить в матче с «Реалом».

«Челси» проиграл мадридскому клубу (0:2, общий счет – 0:4) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Защитник «Реала» получил первую желтую карточку на 22-й минуте игры.

На 55-й минуте главный арбитр Даниэле Орсато зафиксировал фол бразильца против Трево Чалобы, но не показал Милитао вторую карточку.

«Не хочется жаловаться уже после матча, но Милитао должен был получить вторую желтую карточку. 

Я не хочу говорить то, что думаю на самом деле... На этом уровне обычно показывают желтую карточку», – сказал главный тренер «Челси».

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31 комментарий

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Roja
там и фола то не было
а вот почему не дали за фол на камавинге интересно
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Андрей Хенто
Да там Чалоба шикарно нырнул, общение с Стерлингом ему явно не идет на пользу. Фрэнку лучше радоваться, что Джеймс остался в игре и Слава Богу, что так произошло, иначе бы снова все писали про судей и т.д.
+31
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ZA.RMA
Там даже касания не было, о чем вообще речь?

P.S. А когда игрок толкает вратаря - это не желтая?)
+22
-2
+20
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Xabi Alonso78
Да, Милитао заслужил красную за фол на воздухе, а Джеймс не заслуживал красной за открытые шипы в голень Камавинги
+17
-2
+15
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Evergreen
Надо было сразу красную давать.
Потом посмотреть на ВАР.
Отменить красную и вручить желтую Чалобе за нырок
+10
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Emilpers88
Скорее Чалоба должен был получить желтую за нырок, нежели Милитао
+10
-1
+9
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Александр Никитин
на этом уровне тренеры обычно не проигрывают с таким составом пять игр подряд
+7
-1
+6
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&_Bishep_&
Какая вторая жк, там даже штрафного не было.
+6
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+5
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Moby Dick
Не хочется жаловаться, но я пожалуюсь
+4
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Адилет Асанкожоев
Лэмпард ничего про красную Джеймса не хочет рассказать?
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Рулон Обоев
Ответ Иаани Пмвцкеп
Такой же вопрос к Бензема,когда отпихнул ДжиДжи в прошлом году)
в первом моменте куртуа без мяча, во втором джиджи с мячем
+3
0
+3
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белошип
Мало того что физрук,так ещё и слепой оказывается)
+3
0
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MADRiD_00
Нет. Я всегда стараюсь оценивать такие моменты максимально объективно. Там не было жёлтой, а вот Риса Орсато простил. Думаю там была прямая красная.
+3
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+3
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Old Partisan
Ответ <~Inter~>
Там колено в спину было. Как вы смотрите?
Повтор посмотрите, там если и было касание - то минимальное
+2
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Bokoffsky
Да он даже не коснулся, Лэмпард бы лучше посмотрел повтор и не позорился )))
+3
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Lavinka
Чалоба такой симулянт .
+3
-1
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Нефанатик
Ответ <~Inter~>
Там колено в спину было. Как вы смотрите?
Там секирой в голову было, какое уж там колено?!
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Роман
😂 Хави 2.0
Сейчас будет все поражения оправдывать.
Скоро его высота газона перестанет устраивать.
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Вячеслав Пустохин
Ответ Grime Font
Странное решение орсато, на самом деле. Либо свисти и давай жк (ибо в динамике там казалось, что это фол как раз на жк), либо не свисти, ибо фола не было (не увидел).
мне кажется, что он свистнул, а потом токо подсказ поступил, что там ничего не было
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sekaz
как бы жаловаться не хочется, но пожалуюсь
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Нефанатик
Не хочется жаловаться, а что заставляет? Там фола даже не было
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Игорь Новиков
Не уверен, что там был контакт. Повторы не убедили.
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Real_v_dushe
C...a, а за что? За вот эту вот симмуляцию? Там даже 1 жёлтой не было за матч. Заткнуться стоит Лэмпарду. Пусть эпизод с фолом на Камавинге просмотрит в очках.
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los merengues
Ответ <~Inter~>
Там колено в спину было. Как вы смотрите?
Перо под ребро.
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Grime Font
Странное решение орсато, на самом деле. Либо свисти и давай жк (ибо в динамике там казалось, что это фол как раз на жк), либо не свисти, ибо фола не было (не увидел).
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