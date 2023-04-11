Пол Инс: «Мане, Фирмино и Салаха было не остановить именно из-за Роберто. На месте «Ливерпуля» постарался бы его удержать»

Пол Инс призвал «Ливерпуль» переубедить Роберто Фирмино, намеренного сменить команду.

«Несколько лет назад , Фирмино и невозможно было остановить именно из-за игры .

Он вытягивал на себя центральных защитников, и Садьо с Мохамедом получали возможность ворваться в свободную зону.

«Ливерпуль» много потратил на таких хороших игроков, как Луис Диас и , однако никто из них не делает того, что делает Фирмино.

На месте « » я бы постарался его удержать.

Если Фирмино не подпишет контракт с «Ливерпулем», то отличным вариантом для него стал бы «Интер». Потрясающий клуб с восхитительными фанатами», – заявил бывший полузащитник миланцев в интервью Premier League Odds.