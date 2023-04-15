У «Химок» 1 победа в 25 матчах после ухода Юрана. В первой игре при Талалаеве – 0:0

«Химки» одержали лишь одну победу в 25 матчах после увольнения Сергея Юрана..

В 23-м туре подмосковная команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

После ухода у «Химок» 18 поражений, 6 ничьих и лишь одна победа – над «Оренбургом» в 16-м туре чемпионата (2:0).

Юран покинул пост главного тренера в августе 2022 года. Его сменил Николай Писарев, а вскоре команду возглавил Спартак Гогниев. После увольнения Гогниева обязанности главного тренера исполнял Ринат Билялетдинов.

11 апреля « » возглавил . Игра с «Крыльями» стала для него первой после возвращения в клуб.

После 23 проведенных туров Мир красно-черные занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Следующий матч «Химок» состоится 22 апреля – команда примет «Торпедо».