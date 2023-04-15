У «Химок» 1 победа в 25 матчах после ухода Юрана. В первой игре при Талалаеве – 0:0

Теги Крылья Советов Химки Спартак Гогниев Андрей Талалаев премьер-лига Россия Сергей Юран Николай Писарев Ринат Билялетдинов Футбол

«Химки» одержали лишь одну победу в 25 матчах после увольнения Сергея Юрана..

В 23-м туре подмосковная команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0). 

После ухода Сергея Юрана у «Химок» 18 поражений, 6 ничьих и лишь одна победа – над «Оренбургом» в 16-м туре чемпионата (2:0).

Юран покинул пост главного тренера в августе 2022 года. Его сменил Николай Писарев, а вскоре команду возглавил Спартак Гогниев. После увольнения Гогниева обязанности главного тренера исполнял Ринат Билялетдинов.

11 апреля «Химки» возглавил Андрей Талалаев. Игра с «Крыльями» стала для него первой после возвращения в клуб. 

После 23 проведенных туров Мир РПЛ красно-черные занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Следующий матч «Химок» состоится 22 апреля – команда примет «Торпедо». 

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6 комментариев

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ЧакЧак
расформировать этих клоунов !
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Глаукома Скоулза
Спортс спит. Там Зеленский ввёл санкции против Акинфеева и других российских спортсменов
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Мирзоанис Якубов
Ну вообще-то это успех, без шуток)
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Футбол, хоккей итд
Красный день в календаре Химок....
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Ебздрогыч
Не, ну за такой результат надо Талалаеву еще пару миллионов накинуть!
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Пако
Не проигранный матч - успех для Талалаева. А вот удаление - полная нелепость .
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