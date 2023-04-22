Билеты на финал Лиги чемпионов стоят от 70 до 690 евро, Лиги Европы – от 40 до 150, Лиги конференций – от 25 до 125

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УЕФА назвал цены на билеты на финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Финал Лиги чемпионов состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня. Команды-участницы получат по 20 000 билетов для реализации среди своих фанатов.

На матч в Турции можно будет попасть, купив билет одной из четырех категорий: за 70 евро, 180, 490 или 690.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая на «Пушкаш-Арене» в Будапеште. Команды-участницы получат по 15 000 билетов.

На игру в Венгрии можно будет попасть, купив билет одной из четырех категорий: за 40 евро, 65, 100 и 150.

Финал Лиги конференций пройдет на «Эден Арене» в Праге. Команды-участницы получат по 5 000 билетов.

На игру в Чехии можно будет попасть, купив билет одной из четырех категорий: за 25 евро, 45, 85 и 125.

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33 комментария

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OneMind
Ответ eba
Очень ценная информация, особенно если учесть что попасть в эту гейропу сейчас проблемно
Финал ЛЧ в Турции. Из России сейчас вообще не проблема туда полететь.
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+30
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Геннадий Тёкин
За 70 евро, это с крыши ближайшего дома?))
+22
-1
+21
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Зизуха
А на финал пути регионов?
+20
-1
+19
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Tigranodovar
Отдыхал месяц назад в Египте, покупал мороженное типа итальянского джелато примерно за 1 доллар. Вспомнил, как покупал похожее в Италии 8 лет назад за 2-3 евро. Рядом отдыхали итальянцы, я спросил у них сколько сейчас стоит такое мороженое. Они ответили, что 2-3 евро. Вот и все что надо знать про чудовищную продуктовую инфляцию в Европе.
Спросил итальянцев про цену на какое-то мороженое и на этом сделал вывод про продуктовую инфляцию в Европе. Гений, не иначе.
+12
-2
+10
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Tigranodovar
Ответ Cristiano Ronaldo
Всё логично, инфляция огромная, как на евро, так и на доллары. Знакомый во Франции работает, так говорит повышения на 350 евро, даже не почувствовал, так как и цены на продукты выросли, а вот на коммуналку цены у них наоборот стали падать, после удешевления энергоносителей.
Отдыхал месяц назад в Египте, покупал мороженное типа итальянского джелато примерно за 1 доллар. Вспомнил, как покупал похожее в Италии 8 лет назад за 2-3 евро. Рядом отдыхали итальянцы, я спросил у них сколько сейчас стоит такое мороженое. Они ответили, что 2-3 евро.

Вот и все что надо знать про чудовищную продуктовую инфляцию в Европе.
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AmanEsen
Вообще не дорого как по мне.
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wshnmn
Эх, если бы не плешивый дед, в прошлом году сгонял бы в Питер на матч.
+10
-4
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Вадим Чернышев
Ответ Tigranodovar
Отдыхал месяц назад в Египте, покупал мороженное типа итальянского джелато примерно за 1 доллар. Вспомнил, как покупал похожее в Италии 8 лет назад за 2-3 евро. Рядом отдыхали итальянцы, я спросил у них сколько сейчас стоит такое мороженое. Они ответили, что 2-3 евро. Вот и все что надо знать про чудовищную продуктовую инфляцию в Европе.
Ну может по одному мороженному судить бы не стал. Как в Италии не знаю, но в Чехии продуктовая корзина процентов 20-30 подорожала. Причем не говорю, что раньше не дорожала (инфляция везде работает одинаково), но за предыдущий год очень существенно чувствуется. Правда чудовищной я бы ее не назвал, скорее в сравнении последних лет очень силно ощущается.
+7
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+5
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luqwet
Ответ ARTEM PROKAZOV
Так их фиг купишь. Только у перекупов по завышенной.
Также, как на ЧМ, подаешь заявку и ждешь жеребьевки. А там повезет, не повезет
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Виктор Горлов
Ответ OneMind
Финал ЛЧ в Турции. Из России сейчас вообще не проблема туда полететь.
Сложнее оплатить эти билеты
+4
0
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ARTEM PROKAZOV
Ответ AmanEsen
Вообще не дорого как по мне.
Так их фиг купишь. Только у перекупов по завышенной.
+3
0
+3
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Михаил1970
На матчи РПЛ можно попасть бесплатно. Достаточно оформить фан-иуди) Там еще квартиры, автомобили и другие ценные призы разыгрываются! Потому-что у на социально ориентированное государство)
+3
0
+3
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Cristiano Ronaldo
Всё логично, инфляция огромная, как на евро, так и на доллары. Знакомый во Франции работает, так говорит повышения на 350 евро, даже не почувствовал, так как и цены на продукты выросли, а вот на коммуналку цены у них наоборот стали падать, после удешевления энергоносителей.
+4
-2
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RealJericho
Ответ Геннадий Тёкин
За 70 евро, это с крыши ближайшего дома?))
Из буфета))
+1
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Sanan1908
Подал заявку, надеюсь Интер выйдет в финал и мне повезет с лотерей ))
+1
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Tigranodovar
Ответ ARTEM PROKAZOV
Спросил итальянцев про цену на какое-то мороженое и на этом сделал вывод про продуктовую инфляцию в Европе. Гений, не иначе.
Гораздо более надежный источник это люди, которые никогда не были за пределами России, но точно знают, что Европа замерзает и вымирает от голода.
+1
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Игореха Веселов
Ответ ariuntrius
Ничего страшного, сгоняешь под Бахмут
Да какой там Бахмут, к чертовой бабушке? До него еще ехать и ехать, идти и идти...Вон уже американские танки Абрамс стоят всего лишь в 250 км от Петербурга!
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BananaMama
Ну что ж, в прошлом году один бункерный геополитик не дал мне лично увидеть триумф Королевского Клуба
Сказал тогда, что придется Анчи и команде и на следующий год в финал выходить - заодно и обожаемый мной Стамбул снова навещу
Помучавшись полчаса с разными браузерами, подал заявку - теперь остается только верить в жеребьевку
И в команду, естественно
Hala Madrid!
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Ruslan3132
Оставил заявку, надеюсь получится )
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nb8dwryv56
В 2015-ом на суперкубок Испании на КампНоу, барса-Севилья (3:0), сходил за 105 €
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BananaMama
15 минут пытаюсь подать заявку, заполнил форму - и сайт лёг
Спасибо, УЕФА
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Loginov
Дай Бог на один финал попадём когда нибудь)
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BananaMama
Ответ dt-82-vrn
Нехилые ценники.....😳
Вполне приемлемые, учитывая статус матча
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Игореха Веселов
Организаторам на заметку: могли бы выдать болельщикам, пришедшим на финалы, какие-нибудь плюшки...Например, болельщикам- награды, новенькие Лады!!
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BananaMama
Ответ BananaMama
15 минут пытаюсь подать заявку, заполнил форму - и сайт лёг Спасибо, УЕФА
Решение проблемы, если кому надо - у меня все получилось, когда сменил браузер и вместо Chrome зашел, прости Господи, через Microsoft Edge.
Может, кому-то поможет способ, на всякий случай оставляю инфу)
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