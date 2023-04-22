Билеты на финал Лиги чемпионов стоят от 70 до 690 евро, Лиги Европы – от 40 до 150, Лиги конференций – от 25 до 125

УЕФА назвал цены на билеты на финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Финал Лиги чемпионов состоится на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня. Команды-участницы получат по 20 000 билетов для реализации среди своих фанатов.

На матч в Турции можно будет попасть, купив билет одной из четырех категорий: за 70 евро, 180, 490 или 690.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая на «Пушкаш-Арене» в Будапеште. Команды-участницы получат по 15 000 билетов.

На игру в Венгрии можно будет попасть, купив билет одной из четырех категорий: за 40 евро, 65, 100 и 150.

Финал Лиги конференций пройдет на «Эден Арене» в Праге. Команды-участницы получат по 5 000 билетов.

На игру в Чехии можно будет попасть, купив билет одной из четырех категорий: за 25 евро, 45, 85 и 125.

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