Илья Садыгов: «В Москве можно спокойно прожить на 100, максимум 200 тысяч рублей в месяц. Если не транжирить»
Игрок «Химок» Илья Садыгов считает, что 200 тысяч рублей в месяц хватит для жизни в Москве.
– В одном из интервью ты так ответил на вопрос о своей зарплате: «Плюс-минус 300-500 тысяч рублей в месяц получается. Может, больше, а может, и меньше. Не знаю, если честно». Серьезно не знал?
– Я не называл цифры, потому что не могу раскрывать детали своего контракта. Мне просто накидывали ориентировочные суммы, а я отвечал: «Ну, плюс-минус так».
– Минимальная сумма, которой тебе хватит на месяц?
– Думаю, в Москве можно спокойно прожить на 100, максимум 200 тысяч рублей. Если не совершать дорогих покупок и не транжирить, конечно.
– Прошлым летом у тебя не было прав – ты ездил с водителем. Ситуация поменялась?
– Нет. Желание [получить водительское удостоверение] есть, но просто не успеваю.
В первой половине сезона готовился к свадьбе плюс тренировки, выезды – со свободным временем тяжеловато, – сказал 22-летний футболист, сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова.
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Так вот знай, при капитализме зарплата определяется УНИКАЛЬНОСТЬЮ и ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ твоих навыков. Кассир в супермаркете, грузчик и уборщица - это профессии, с которых легко выкинуть одного и быстро нанять другого, без потери качества. Уникальности навыков тут нет, даже образование не обязательно. Так что "работы, на которые может попасть каждый" ВСЕГДА будут оплачиваться ниже, чем работы, куда могут попасть не только лишь все.
Если ты мне скажешь, что грузчики, кассиры и уборщицы в США, Великобритании, Германии или Франции получают на уровне лидов-разработчиков или инженеров-нефтяников - приведи такую статистику, я ознакомлюсь.