Илья Садыгов: «В Москве можно спокойно прожить на 100, максимум 200 тысяч рублей в месяц. Если не транжирить»

Теги Химки премьер-лига Россия Спорт-Экспресс деньги Илья Садыгов Туфан Садыгов Футбол

Игрок «Химок» Илья Садыгов считает, что 200 тысяч рублей в месяц хватит для жизни в Москве.

– В одном из интервью ты так ответил на вопрос о своей зарплате: «Плюс-минус 300-500 тысяч рублей в месяц получается. Может, больше, а может, и меньше. Не знаю, если честно». Серьезно не знал?

– Я не называл цифры, потому что не могу раскрывать детали своего контракта. Мне просто накидывали ориентировочные суммы, а я отвечал: «Ну, плюс-минус так».

– Минимальная сумма, которой тебе хватит на месяц?

– Думаю, в Москве можно спокойно прожить на 100, максимум 200 тысяч рублей. Если не совершать дорогих покупок и не транжирить, конечно.

– Прошлым летом у тебя не было прав – ты ездил с водителем. Ситуация поменялась?

– Нет. Желание [получить водительское удостоверение] есть, но просто не успеваю.

В первой половине сезона готовился к свадьбе плюс тренировки, выезды – со свободным временем тяжеловато, – сказал 22-летний футболист, сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

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80 комментариев

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mancity111
На одного хватит обычному парню 100к с лихвой при условии, что квартира своя и живешь без особых излишеств. Но если жена, дети, то такая зп уже будет маленькой.
+66
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alexsem69
Так живи, кто против то?)
+51
0
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Фут.Боль
Ответ mancity111
На одного хватит обычному парню 100к с лихвой при условии, что квартира своя и живешь без особых излишеств. Но если жена, дети, то такая зп уже будет маленькой.
У него своя реальность. Папа денег даст всегда, а он будет думать, что живёт на 100тысяч.
+38
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+37
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Create Acc
Перепись зарплат Москвичей объявляется открытой)
+37
-2
+35
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Роман Ковачевич
Чтобы 100к заработать, нужно обычному человеку работать каждый день, так как платят максимум 2000-2500 за рабочий день 12 часов. Но если есть машина своя, Газель, то можно и больше 100к. Но если брать, обычных людей без этого, то честно говоря я в шоке, недавно смотрел вакансии в сетевые магазины в Москве, и прикиньте за 12 часов платят 2100 рублей фиксированную. В шоке из за того, что этих магазины зарабатывают миллионы, а работникам даже 3к за 12 часов не хотят платить в нынешнее время когда все цены выросли в 2-3 раза и все равно желающих там работать море даже за такие зарплаты. То есть труд человека оценён в 210 рублей в час , это же жест
+29
-2
+27
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Mypta3uh23
Живу спокойно в Перми на 50-950 тысяч, обычно конечно на 50
+22
0
+22
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Miron11
Ответ окечуква
А есть люди, и их немало, которые в Москве, «если не транжирить», живут на пенсию в 12 тысяч. Понятно, что ему плевать на общественную реакцию, такие в своей вселенной существуют, но таким как этот бомбардир лучше рта насчет денег вообще не расхлопывать. Он и десяти процентов получаемого не заслуживает.
Нет пенсий 12 тысяч рублей...Тем более в Москве,там надбавки просто за прописку и карту москвича...
+23
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+21
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Роман
Смотря своя квартира или снимаешь, есть ли жена и дети,больные родственники .. и далее по списку
+15
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+14
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atc73
Нормальный такой шаг в 100к.
+12
-1
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Kuznets 09
Ответ Create Acc
Перепись зарплат Москвичей объявляется открытой)
да не,сейчас немосквичи объяснят на сколько можно в Москве прожить
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+9
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окечуква
А есть люди, и их немало, которые в Москве, «если не транжирить», живут на пенсию в 12 тысяч. Понятно, что ему плевать на общественную реакцию, такие в своей вселенной существуют, но таким как этот бомбардир лучше рта насчет денег вообще не расхлопывать. Он и десяти процентов получаемого не заслуживает.
+21
-12
+9
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Древний спартач
Папа оплатил интервью сына этой газетёнке . Сами подумайте , ну с какого перепуга "известному" изданию брать интервью у какого-то ноунейма ? Кому интересен этот "футболист" ?
+10
-1
+9
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grevestor
Ответ гилберт
А я могу спокойно прожить на 300.
Порадовав тракториста?
+9
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инок
Садыгов младший, это светлое будущее российского футбола..)
+7
0
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Алексей Родин
Ответ Роман Ковачевич
Чтобы 100к заработать, нужно обычному человеку работать каждый день, так как платят максимум 2000-2500 за рабочий день 12 часов. Но если есть машина своя, Газель, то можно и больше 100к. Но если брать, обычных людей без этого, то честно говоря я в шоке, недавно смотрел вакансии в сетевые магазины в Москве, и прикиньте за 12 часов платят 2100 рублей фиксированную. В шоке из за того, что этих магазины зарабатывают миллионы, а работникам даже 3к за 12 часов не хотят платить в нынешнее время когда все цены выросли в 2-3 раза и все равно желающих там работать море даже за такие зарплаты. То есть труд человека оценён в 210 рублей в час , это же жест
я на заводе тружусь , 2 в день 2 выходных ,2 в ночь 2 выходных , по 12 часов . дневные 4000 т.р. , ночные 4500 , это уже чистыми .
+7
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+6
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prus_3
Это Туфаныч про своего водителя говорил. Сам-то на эти деньги он бы ноги протянул.
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0
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Dmitry Orlov
Ответ Supreme Allah
Нет не простые , кассиры в супермаркете , грузчики, уборщицы итд, работа на которые может попасть каждый.
Чел, ты при капитализме живёшь. Надеюсь, ты не коммунист, нет?
Так вот знай, при капитализме зарплата определяется УНИКАЛЬНОСТЬЮ и ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ твоих навыков. Кассир в супермаркете, грузчик и уборщица - это профессии, с которых легко выкинуть одного и быстро нанять другого, без потери качества. Уникальности навыков тут нет, даже образование не обязательно. Так что "работы, на которые может попасть каждый" ВСЕГДА будут оплачиваться ниже, чем работы, куда могут попасть не только лишь все.

Если ты мне скажешь, что грузчики, кассиры и уборщицы в США, Великобритании, Германии или Франции получают на уровне лидов-разработчиков или инженеров-нефтяников - приведи такую статистику, я ознакомлюсь.
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Miron11
Ответ Ковид 07.10.52
Есть, но с такой в Москве доплачивают до 24000, чтобы не сдохли...
Минимальная пенсия в Москве 23313 рублей
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гилберт
А я могу спокойно прожить на 300.
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Shadow1882
Это со съёмом жилья ведь, да? Да?
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yrok77
Ответ Dmitry Orlov
Тех, кто живёт на пенсию в 12 тысяч (точно 12? Не 15, не 17, а именно 12?) в Москве, хочется спросить - а где ваши дети, почему они вам не помогают?
в смысле дети помогать? а государство на которое человек пахал и налоги платил не должно достойную пенсию выплачивать?
+4
-1
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Kuznets 09
Ответ Роман Ковачевич
Чтобы 100к заработать, нужно обычному человеку работать каждый день, так как платят максимум 2000-2500 за рабочий день 12 часов. Но если есть машина своя, Газель, то можно и больше 100к. Но если брать, обычных людей без этого, то честно говоря я в шоке, недавно смотрел вакансии в сетевые магазины в Москве, и прикиньте за 12 часов платят 2100 рублей фиксированную. В шоке из за того, что этих магазины зарабатывают миллионы, а работникам даже 3к за 12 часов не хотят платить в нынешнее время когда все цены выросли в 2-3 раза и все равно желающих там работать море даже за такие зарплаты. То есть труд человека оценён в 210 рублей в час , это же жест
А ты видел,кто в этих сетевых магазах работает?
+3
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Kirkoroff
Конечно можно когда батя тебе s класс под жопу выделит с безлимитом на заправки и хату нормальную купит. Уж с голоду не пропадёшь наверно.
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Милан 737..
А сколько средняя зарплата в Москве у обычных людей, работяг ?, 1000 долларов в среднем? 🤔 ...
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Мукунку хороший
А можно и на 20.000 прожить… если больше неоткуда взять..
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