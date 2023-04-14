«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются Гонсалвешем. Отступные за хавбека «Спортинга» – 80 млн евро

Теги высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Фамаликан Педру Гонсалвеш Футбол

Хавбек «Спортинга» Педру Гонсалвеш может продолжить карьеру в АПЛ.

24-летний португалец интересен «Тоттенхэму» и «Арсеналу», которому полузащитник забил с центра поля в недавнем матче Лиги Европы.

Отступные за Гонсалвеша составляют 80 млн евро, при этом у «Спортинга» лишь половина прав на игрока, другая принадлежит «Фамаликану», но лиссабонцы продолжают переговоры о выкупе оставшихся 50% на хавбека, сообщает инсайдер Педру Алмейда.

В 26 матчах текущего чемпионата Португалии Гонсалвеш забил 13 голов. Подробнее его статистика – здесь.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уолтер Собчак
"Тоттенхэму" нужно в первую очередь интересоваться тренером. И только потом покупать футболистов уже под его систему.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ AL27
Уже два года жду его в Европе
А Португалия где?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AL27
Уже два года жду его в Европе
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey_kst
Для Ттх идеальный вариант - у них со временем Эриксена не было игрока такого типа, а Гонсалвешу давно пора на повышение
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий