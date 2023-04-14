«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются Гонсалвешем. Отступные за хавбека «Спортинга» – 80 млн евро
Хавбек «Спортинга» Педру Гонсалвеш может продолжить карьеру в АПЛ.
24-летний португалец интересен «Тоттенхэму» и «Арсеналу», которому полузащитник забил с центра поля в недавнем матче Лиги Европы.
Отступные за Гонсалвеша составляют 80 млн евро, при этом у «Спортинга» лишь половина прав на игрока, другая принадлежит «Фамаликану», но лиссабонцы продолжают переговоры о выкупе оставшихся 50% на хавбека, сообщает инсайдер Педру Алмейда.
В 26 матчах текущего чемпионата Португалии Гонсалвеш забил 13 голов. Подробнее его статистика – здесь.
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