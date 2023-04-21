«Арсенал» на 27-й секунде пропустил от «Саутгемптона». Алькарас перехватил пас Рэмсдейла Зинченко

Теги премьер-лига Англия Арсенал Саутгемптон Александр Зинченко Аарон Рэмсдейл Карлос Алькарас Футбол

«Саутгемптон» повел в счете в матче с «Арсеналом» на первой минуте.

Гол в ворота «канониров» на 27-й секунде матча 32-го тура АПЛ забил полузащитник Карлос Алькарас.

Аргентинец перехватил передачу, которую из своей штрафной низом отдавал на хавбека Александра Зинченко голкипер Аарон Рэмсдейл. Подработав мяч, 20-летний игрок точно пробил в дальний угол ворот.

В текущем чемпионате Англии лишь один раз был забит более ранний гол – на 9-й секунде игры «Арсенала» с «Борнмутом».

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19 комментариев

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Отец Абду
Рэмсдейл принял челлендж от старшего брата Де Хеа:)
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Spartachh
Не знал, что Зинченко зовут Рэмсдэйл
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-5
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Монсеньор Мартинес
Алькарас и Арсеналу забивает, и в Барселоне в полуфинал выходит. Всё успевает
+28
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Ars Mount
Все, расходимся… Арсенал, мы тебя узнали
+10
-1
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Михо
Поплыл Арс, к 13 мин от Саутгемптона дома 2 уже получил, Сити чемпион🤷🏻‍♂️
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Hakuna Matata!
Ответ Spartachh
Не знал, что Зинченко зовут Рэмсдэйл
Зинсдэйлко
+5
-1
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Timeofinjoy
Ответ Rafael Nadal Parero
Внимание, чемпион играет
.. с последним местом)
+2
0
+2
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Rafael Nadal Parero
Внимание, чемпион играет
+6
-5
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инок
Уже второй получил Арсенал. Это похоже все, расходимся...
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klint
Сити, вперед!
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ДМ-1чемпион
Зинченко похоже расплакался!
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Нуртуган Нургалиев
Ы
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Stewart D.
пас Рэмсдейла Зинченко это что то вроде
Конденсат Бозе Эйнштейна или
Интеграл Ферми-Дирака
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Абдул Абакаев
Ответ Отец Абду
Рэмсдейл принял челлендж от старшего брата Де Хеа:)
намечается тенденция
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revo
Ответ Hakuna Matata!
Зинсдэйлко
Рэмсченко
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