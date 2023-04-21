«Арсенал» на 27-й секунде пропустил от «Саутгемптона». Алькарас перехватил пас Рэмсдейла Зинченко

«Саутгемптон» повел в счете в матче с «Арсеналом» на первой минуте.

Гол в ворота «канониров» на 27-й секунде матча 32-го тура АПЛ забил полузащитник Карлос Алькарас.

Аргентинец перехватил передачу, которую из своей штрафной низом отдавал на хавбека Александра Зинченко голкипер Аарон Рэмсдейл. Подработав мяч, 20-летний игрок точно пробил в дальний угол ворот.

В текущем чемпионате Англии лишь один раз был забит более ранний гол – на 9-й секунде игры «Арсенала» с «Борнмутом».

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