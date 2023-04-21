Антонио Кассано: «Я был хорошим игроком, а Моуринью – дерьмовый тренер. Даже вчера он говорил обо мне»

Антонио Кассано жестко ответил на шутку Жозе Моуринью после игры «Ромы» в Лиге Европы.

Римляне разгромили «Фейеноорд» (4:1) и вышли в полуфинал.

Во время интервью Sky Sport Italia португальцу сказали: «В студии много чемпионов, которые хотят задать вам вопрос». Моуринью со смехом спросил: « нет в студии?»

«Даже прошлым вечером он говорил обо мне. Я был сильным футболистом, но напоминал барабан.

Он, с другой стороны, дерьмовый тренер. Полная задница», – сказал в эфире BoboTV экс-форвард «Ромы».

«Когда он закончит карьеру, всем будет #####». Кассано – главный хейтер Моуринью в мире (может ругать часами)

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