Антонио Кассано: «Я был хорошим игроком, а Моуринью – дерьмовый тренер. Даже вчера он говорил обо мне»
Антонио Кассано жестко ответил на шутку Жозе Моуринью после игры «Ромы» в Лиге Европы.
Римляне разгромили «Фейеноорд» (4:1) и вышли в полуфинал.
Во время интервью Sky Sport Italia португальцу сказали: «В студии много чемпионов, которые хотят задать вам вопрос». Моуринью со смехом спросил: «Антонио Кассано нет в студии?»
«Даже прошлым вечером он говорил обо мне. Я был сильным футболистом, но напоминал барабан.
Он, с другой стороны, дерьмовый тренер. Полная задница», – сказал в эфире BoboTV экс-форвард «Ромы».
«Когда он закончит карьеру, всем будет #####». Кассано – главный хейтер Моуринью в мире (может ругать часами)
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А про Маура он от бессилия уже
Антонио Кассано остро реагирует на искрометную шутку Моуринью (с)
П.С. Почему в новости можно употребить слово дерьм0вый, а комментарий не пропускает, засчитывая его как стоп-слово? Странное ограничение, которое не учитывает контекст комментария.
Сам пишешь, что играл за сборную. Это не уровень? Ба, а кто тогда 99% игроков за пределами клубов зоны ЛЧ первой пятерки европейских лиг? Игрок условного цска вообще не претендует на звание хорошего никогда)
сам же Кассано был очень талантливым футболистом, который мог бы добиться куда большего, если бы имел мозги и не был бы пустым балаболом.
но, футболистов нужно оценивать не по таланту, а по наследию, которое они оставили в мировом футболе.