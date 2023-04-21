Антонио Кассано: «Я был хорошим игроком, а Моуринью – дерьмовый тренер. Даже вчера он говорил обо мне»

Теги Рома Жозе Моуринью Антонио Кассано серия А Италия Лига Европы УЕФА брань Футбол

Антонио Кассано жестко ответил на шутку Жозе Моуринью после игры «Ромы» в Лиге Европы.

Римляне разгромили «Фейеноорд» (4:1) и вышли в полуфинал.

Во время интервью Sky Sport Italia португальцу сказали: «В студии много чемпионов, которые хотят задать вам вопрос». Моуринью со смехом спросил: «Антонио Кассано нет в студии?»

«Даже прошлым вечером он говорил обо мне. Я был сильным футболистом, но напоминал барабан.

Он, с другой стороны, дерьмовый тренер. Полная задница», – сказал в эфире BoboTV экс-форвард «Ромы».

«Когда он закончит карьеру, всем будет #####». Кассано – главный хейтер Моуринью в мире (может ругать часами)

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34 комментария

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Михо
Наследие в футболе Моура, конечно неизмеримо больше чем Кассано
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Jan Paskel
Тем, кто пишет, что Кассано был хорошим игроком. Квальярелла дал футболу больше, чем этот Кассано. Да я даже Иакинту вспомнил, который построил карьеру круче и ровнее
+55
-2
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Shuller18
С чего вдруг Кассано решил, что он был хороший игрок? Очередной вечно перспективный, всего два серьезных трофея за карьеру (победы в Примере и Серии А), и в оба его вклад был минимальным. В сборной взял серебро, но конфузился гораздо чаще и пролетел мимо золота 2006. Такое себе, короче, абсолютно средняя карьера, запомнившаяся скорее скандалами.
А про Маура он от бессилия уже
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-3
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Андрей Хенто
Кассано действительно был хорошим игроком, а Жозе в одно время был одним из лучших на протяжении долгого времени и если сравнивать их карьеры, тож Жозе добился намного большего. Так что Кассано здесь абсолютно не прав и заведомо несет чушь.
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Инженер Управляющий
Мостовссано
+12
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Фанат спорта01
Ответ Андрей Хенто
Кассано действительно был хорошим игроком, а Жозе в одно время был одним из лучших на протяжении долгого времени и если сравнивать их карьеры, тож Жозе добился намного большего. Так что Кассано здесь абсолютно не прав и заведомо несет чушь.
настолько хорошим что кроме презентации ничего о нём и не вспомнить.
+12
-3
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Abid_88
«Да меня Царем в Реале называли , памятник хотели возле Бернабеу поставить»
+6
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Михаил Сафонов
Слабо ибра ему в…бал
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Black Phoenix
Да не бомбит у меня с Моура, отвалите от меня все!

Антонио Кассано остро реагирует на искрометную шутку Моуринью (с)
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Supreme Allah
Ответ Jan Paskel
Тем, кто пишет, что Кассано был хорошим игроком. Квальярелла дал футболу больше, чем этот Кассано. Да я даже Иакинту вспомнил, который построил карьеру круче и ровнее
Амаури и тот посильнее был
+4
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Momos
Кассано - классический пример, как можно обладая большим талантом испортить себе карьеру за счет взрывного характера, длинного языка и наплевательского отношения к своей работе.
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Ненавидящий2.0
Моуриньо, конечно, может говорить много неприятных вещей на прессконференциях, демонстрировать вызывающее поведение, но дерьм0вый тренер это точно не про него, он может даже ничего не отвечать, просто сослаться на статистику своих трофеев.

П.С. Почему в новости можно употребить слово дерьм0вый, а комментарий не пропускает, засчитывая его как стоп-слово? Странное ограничение, которое не учитывает контекст комментария.
+4
0
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Pb-SE
Если кто не в курсе: в 00-ые годы в итальянском языке даже было слово "кассаната", придуманное в честь сами знаете кого. Означало "фигня, глупый поступок".
+3
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Кокич
Судя по несвязности слов, Кеша наверное напился с горя.
+2
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Анатолий Дмитриевич
Кассано никто бы не вспомнил, если б эти его высказывания. человек понимает, как поддерживать популярность, поэтому эти слова всерьез воспринимать не стоит)
+3
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Старик Стариканов
Моуриньо может окончательно добить Кассано выиграв ЛЕ
+1
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#SharkTeam
Ответ Shuller18
С чего вдруг Кассано решил, что он был хороший игрок? Очередной вечно перспективный, всего два серьезных трофея за карьеру (победы в Примере и Серии А), и в оба его вклад был минимальным. В сборной взял серебро, но конфузился гораздо чаще и пролетел мимо золота 2006. Такое себе, короче, абсолютно средняя карьера, запомнившаяся скорее скандалами. А про Маура он от бессилия уже
Играл на высшем уровне, был в топ клубах. Плохой игрок? Моур кстати тоже пробовался футболистом, ну и какой он был футболист тогда)
Сам пишешь, что играл за сборную. Это не уровень? Ба, а кто тогда 99% игроков за пределами клубов зоны ЛЧ первой пятерки европейских лиг? Игрок условного цска вообще не претендует на звание хорошего никогда)
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Любитель пожрать
Ответ Aydin Mmdv
как можно всерьёз воспринимать человека, который говорит, что Моуриньо - д...мовый тренер ? сам же Кассано был очень талантливым футболистом, который мог бы добиться куда большего, если бы имел мозги и не был бы пустым балаболом. но, футболистов нужно оценивать не по таланту, а по наследию, которое они оставили в мировом футболе.
Честно говоря, я видел игры Кассано и всегда думал, почему его называют классным игроком? Я не видел ни одного топ матча в его исполнении. Видимо, они были редко. В те времена игроков, демонстрирующих по-настоящему классную игру было много и на их фоне Кассано был действительно просто заурядным футболистом.
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Тосканский_Виноградник
У него все еще бомбит от напоминания о куртке и леща от Ливайи ))
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Spaten
Эй голоногий! Бубен потеряешь!
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Aydin Mmdv
как можно всерьёз воспринимать человека, который говорит, что Моуриньо - д...мовый тренер ?

сам же Кассано был очень талантливым футболистом, который мог бы добиться куда большего, если бы имел мозги и не был бы пустым балаболом.
но, футболистов нужно оценивать не по таланту, а по наследию, которое они оставили в мировом футболе.
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Фанат спорта01
Ответ tm5pvbngvj
Да не, характер у него и правда дерьм0вый, но на евро 12 том же был тащером на равне с Бало
забив целый 1гол за турнир?
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Макс Петров
Его в студии держат, как местного шута ? Ибо другого варианта нет по тому, как этот клоун высказывается в отношении того, кто больше дал футболу
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Dexter Dallas
Кассано по ходу все таки любит налить горячей водички в ванну. Чтобы даже стенки покрылись конденсатом. Закинуть бомбочку полезную для кожи. Лечь в эту водичку, включить расслабляющую музыку. И пердеть и бздеьь и пердеть изображая джакузи. Когда температура начнёт падать, он добавит горячей водички, чтобы вонища была забористие. Наверное за два часа до этого по 3 банки консервированных бобов съедает.
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Metalloid
Ну вот правда, кринж от Кассано. Он же правда не очень умный, но говорливый, вот Мостовой один в один.
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