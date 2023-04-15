Антонио Кассано: «Для меня лучшая команда – та, где играет Месси, сильнейший игрок мира. Самый красивый футбол у Гвардиолы, Моуринью и Аллегри не сравнятся с Пепом»

Теги ПСЖ Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Антонио Кассано лига 1 Франция серия А Италия Пеп Гвардиола Массимилиано Аллегри Роберто Де Дзерби Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Антонио Кассано рассказал, каким тренерам больше всего симпатизирует.

«Я исхожу из того, что лучшей командой для меня всегда будет та, в которой есть Месси – сильнейший игрок мира – и еще десять игроков. За исключением Месси, самый красивый и постоянно развивающийся футбол – это футбол гениального Пепа Гвардиолы. В этом году он открыл Стоунза в роли опорного полузащитника. Моуринью и Аллегри никогда и близко не сравнятся с Гвардиолой.

Кроме Пепа, мне нравится Нагельсманн. В прошлом году меня впечатлил Тухель, а из итальянцев – Де Дзерби. Я люблю футбол, смотрю его, изучаю его», – сказал Кассано в интервью La Gazzetta dello Sport.

57 комментариев

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Философ Востока
У Кассано два гражданства: итальянское и каталонское.
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ẞADIM TM
Ответ Артур Агабегов
Также с твоими комментариями :)
ох смешной, спасибо за 10 мин безудержанного смеха))
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predMBAPPE
Ответ zmsc4jxxhd
Эх ты Антоша , твой Лёня и Пеп никогда бы не пошли в кризисные команды , чтобы поднять их уровень . А Моуриньо я говорю браво , он тренер с большой буквы . Много ума не надо чтобы играть за сильные и богатые команды , а уж тем более тренировать их …
А куда пошел Моур? Как его земляк в Аль-Наср когда других вариантов не было? Тренер крутой не спорю, но как будто он мечтал о Роме
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predMBAPPE
Ответ Savarona25
Я люблю футбол, смотрю его, изучаю его. Поэтому я и пришел к выводу, что Холанд, забивающий постоянно голы, на самом деле не умеет играть в футбол. (для тех кто не в курсе - это одно из недавних высказываний Кассано).
Всё по делу сказано, играть не умеет, умеет только забивать)
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ B_Boris
Футбол Моуриньо очень сильно недооценен ☝🏻
Пеп безусловно высококлассный тренер, но было бы интересно за ним понаблюдать, если бы он с каким нибудь Порту взял ЛЧ, а то пока что он тренирует клубы с огромными бюджетами, и соответственно может себе позволить покупать игроков мирового уровня
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Фёдор Кузнецов
Есть турнир определяющий лучший клуб мира, и Месси его уже 8 лет не берёт
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Артур Агабегов
Ответ Имя Фамилия
Кассано типичный представитель фан-базы меси, немного туповат и агрессивен, люто комплексует из-за Роналду и Моуриньо, постоянно переобувается и поэтому его слова никто не воспринимает всерьёз.
Также с твоими комментариями :)
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Максим Фролов
Ответ zmsc4jxxhd
Эх ты Антоша , твой Лёня и Пеп никогда бы не пошли в кризисные команды , чтобы поднять их уровень . А Моуриньо я говорю браво , он тренер с большой буквы . Много ума не надо чтобы играть за сильные и богатые команды , а уж тем более тренировать их …
Зачем Месси или Пепу идти в кризисные команды? Это же бред, ты крутой? А та попробуй кризисную команду. Получилось? А теперь попробуй с Зенитом выиграть ЛЧ. Получилось, а теперь попробуй, что бы в команде все были правши и тд))))
Я скажу так. Моуринью, которого я обожаю, пришел в Челси, когда тот стал сильный и богатый. Оставил его в кризисе. Реал оставил в кризисе. МЮ особо не помог, взял в кризисе и оставил в кризисе. Ни для кого не секрет, что у Жозе команды быстро дают результат и так же быстро сдуваются.
Месси стал чемпионом мира, давайте будем честны, с очень средней командой. Бразилия, Франция, Германия, да даже Бельгия смотрелись предпочтительный.
Кроме этого есть же примеры и наоборот тренер хорош в кризисные момент и не очень, когда кризис миновал. Пожалуйста Эмери.
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Men77
Ответ zmsc4jxxhd
Эх ты Антоша , твой Лёня и Пеп никогда бы не пошли в кризисные команды , чтобы поднять их уровень . А Моуриньо я говорю браво , он тренер с большой буквы . Много ума не надо чтобы играть за сильные и богатые команды , а уж тем более тренировать их …
Моуриньо шел туда, куда его звали. А не так, типа у него был выбор между богатой/сильной и кризисной командой , а он выбирал кризисную.
Тот же Пеп, если не будет спроса после Сити, то вполне может пойти тренировать условную Рому. А Анчелотти вообще говорил, что "таких тренеров как я немного в мире, и при выборе нового клуба я не спешу, т.к. по любому у кого то из топ клубов уволят тренера и вспомнят в т.ч. обо мне"
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Lazizbek Gulyamov
Касанно вроде играл в Италии когда Миланцы брали ЛЧ и должен знать красивый футбол это далеко не атакующий. Красивый футбол это для меня результативный. И без разницы пусть это автобус Атлетико, Серия А с защитой, контр-атакующий футбол Реала....
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Ivan Ivanych
Т.е. псж - это лучшая команда??
Касано, похоже, пасху начал заранее отмечать и уже порядочно наотмечался перед последними своими высказываниями.
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МТБ
Я в прошлой новости говорил, что он просто фанатик Месси и Гвардиолы и хейтит всех остальных
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Lazizbek Gulyamov
Ответ shiko101
Стоунз , кстати , красивый сейчас год забил " Лестеру" . Футбол Маура убогий , тошнотворный , как по мне . Согласен с Кассано , как и то , что футбол Пепе 👍👍👍👍👍
Моуриньо брал ЛЧ с ноунеймами а Пеп после Барсы не показывает результат в ЛЧ
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Nick
Очередной аргентинец огорчает фанатов лучшего игрока в истории Аравийского полуострова.
Почитал про что новость?
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vel
Ответ Savarona25
Я люблю футбол, смотрю его, изучаю его. Поэтому я и пришел к выводу, что Холанд, забивающий постоянно голы, на самом деле не умеет играть в футбол. (для тех кто не в курсе - это одно из недавних высказываний Кассано).
про трудности перевода не слышали?
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zmsc4jxxhd
Эх ты Антоша , твой Лёня и Пеп никогда бы не пошли в кризисные команды , чтобы поднять их уровень . А Моуриньо я говорю браво , он тренер с большой буквы . Много ума не надо чтобы играть за сильные и богатые команды , а уж тем более тренировать их …
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Александра Чиркова
Он напару с Мостовым и Шмурновым в запое?
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Ocelot
лучшая команда с Месси из ЛЧ уже вылетела и еще может и Лансу чемпионство отдать, так что Месси явно не рецепт лучшей команды тем более это команда и не Месси а Мбаппе
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TJ tigra
Трава зелёная, небо голубое, - сказал Кассано.
+1
-1
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B_Boris
Ответ shiko101
Стоунз , кстати , красивый сейчас год забил " Лестеру" . Футбол Маура убогий , тошнотворный , как по мне . Согласен с Кассано , как и то , что футбол Пепе 👍👍👍👍👍
Футбол Моуриньо очень сильно недооценен ☝🏻
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Oleg
Ответ Slavick Nemkovsky
Какой там футбол Марадоны?) Кассано ещё пешком под стол ходил, когда Марадона выигрывал с Наполи чемпионат
А что бы оценить Марадону надо было родиться с ним в одно время, по другому видимо никак?))
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mansur_axe
Как по мне красивый футбол это про Марко Розе.
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mansur_axe
Какого лешего СПОРТС публикует инфу не связанную с АПЛ в приложении АПЛ, вам мало лизоблюдов !!! Немзасоряйте АПЛ всяким шлаком.
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хавбек+
бус Тухеля на одной парковке с Моу, Аллегри стоит, хейтер Жозика модных фамилий накинул чтобы показаться адекватным
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Lazizbek Gulyamov
Кассано ты смотришь матчи нинешней ПСЖ?
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