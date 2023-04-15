Антонио Кассано: «Для меня лучшая команда – та, где играет Месси, сильнейший игрок мира. Самый красивый футбол у Гвардиолы, Моуринью и Аллегри не сравнятся с Пепом»
Антонио Кассано рассказал, каким тренерам больше всего симпатизирует.
«Я исхожу из того, что лучшей командой для меня всегда будет та, в которой есть Месси – сильнейший игрок мира – и еще десять игроков. За исключением Месси, самый красивый и постоянно развивающийся футбол – это футбол гениального Пепа Гвардиолы. В этом году он открыл Стоунза в роли опорного полузащитника. Моуринью и Аллегри никогда и близко не сравнятся с Гвардиолой.
Кроме Пепа, мне нравится Нагельсманн. В прошлом году меня впечатлил Тухель, а из итальянцев – Де Дзерби. Я люблю футбол, смотрю его, изучаю его», – сказал Кассано в интервью La Gazzetta dello Sport.
Я скажу так. Моуринью, которого я обожаю, пришел в Челси, когда тот стал сильный и богатый. Оставил его в кризисе. Реал оставил в кризисе. МЮ особо не помог, взял в кризисе и оставил в кризисе. Ни для кого не секрет, что у Жозе команды быстро дают результат и так же быстро сдуваются.
Месси стал чемпионом мира, давайте будем честны, с очень средней командой. Бразилия, Франция, Германия, да даже Бельгия смотрелись предпочтительный.
Кроме этого есть же примеры и наоборот тренер хорош в кризисные момент и не очень, когда кризис миновал. Пожалуйста Эмери.
Тот же Пеп, если не будет спроса после Сити, то вполне может пойти тренировать условную Рому. А Анчелотти вообще говорил, что "таких тренеров как я немного в мире, и при выборе нового клуба я не спешу, т.к. по любому у кого то из топ клубов уволят тренера и вспомнят в т.ч. обо мне"
Касано, похоже, пасху начал заранее отмечать и уже порядочно наотмечался перед последними своими высказываниями.