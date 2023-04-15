Антонио Кассано: «Для меня лучшая команда – та, где играет Месси, сильнейший игрок мира. Самый красивый футбол у Гвардиолы, Моуринью и Аллегри не сравнятся с Пепом»

Антонио Кассано рассказал, каким тренерам больше всего симпатизирует.

«Я исхожу из того, что лучшей командой для меня всегда будет та, в которой есть – сильнейший игрок мира – и еще десять игроков. За исключением Месси, самый красивый и постоянно развивающийся футбол – это футбол гениального . В этом году он открыл Стоунза в роли опорного полузащитника. Моуринью и никогда и близко не сравнятся с Гвардиолой.

Кроме Пепа, мне нравится . В прошлом году меня впечатлил , а из итальянцев – Де Дзерби. Я люблю футбол, смотрю его, изучаю его», – сказал Кассано в интервью La Gazzetta dello Sport.