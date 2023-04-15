Кассано о конфликте с Моуринью: «Я никогда не был жополизом, поэтому громкие имена на меня не влияют. Если команды Жозе и Аллегри играют дерьмово, я говорю об этом»

Антонио Кассано продолжил пикировку с Жозе Моуринью.

Напомним, бывший форвард «Ромы» сперва заявил: «Рома» – позор итальянского футбола. Они могли бы занять 2-е место, но Моуринью ничего не показал. Он становился все хуже и хуже». Потом Кассано сказал: «Моуринью ##### на футбол. Жозе может перейти в «Реал», но только из-за своего статуса». Португалец ответил: «В «Реале» Кассано помнят за куртку, в «Роме» он выиграл Суперкубок, не выйдя на поле. А я знаю, чего добился там я. У него могут быть проблемы со мной, у меня с ним – нет».

«Я никогда не позволяю громким именам влиять на меня, потому что я никогда не был жополизом.

Моуринью должен понимать, что пока его команды играют так плохо, по крайней мере один человек будет говорить ему об этом – я.

Он много выиграл? Мне на это наплевать. То же самое касается и . С теми сильными игроками, которые у них есть, они играют в непристойный футбол. У них есть трофеи? Ну и что? Если их команды играют дерьмово... Я говорю об этом и не скрываю.

Это [слова о том, что команда не справляется с поставленной задачей] – его любимое оправдание, чтобы свалить вину на других. Некоторые редакторы газет и некоторые телевизионные эксперты поддерживают его ложь. Но у «Ромы» третий по величине бюджет в Италии после «Интера» и «Юве». Самым сильным игроком на рынке был Дибала, и они подписали его. А потом Матича и Вейналдума, выполнили все его просьбы.

В «Роме» полно игроков сборных. Он [Моуринью] прикрывается алиби и никогда не говорит о футболе, он всегда уводит тему в сторону.

Существует огромный разрыв между составами « » и «Ромы», только заставляет команду играть экстраординарно, а [Моуринью] играет в другой футбол и отстает.

Я никого не сужу на личном уровне, я не смею, я не знаю жизни других, я только анализирую футбольные аспекты. Разница между мной и другими в том, что если ты отстой, я скажу тебе об этом», – сказал бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии в интервью La Gazzetta dello Sport.