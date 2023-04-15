Кассано о конфликте с Моуринью: «Я никогда не был жополизом, поэтому громкие имена на меня не влияют. Если команды Жозе и Аллегри играют дерьмово, я говорю об этом»

Теги Рома Лацио Жозе Моуринью Ювентус Антонио Кассано серия А Италия Массимилиано Аллегри Маурицио Сарри брань Футбол

Антонио Кассано продолжил пикировку с Жозе Моуринью.

Напомним, бывший форвард «Ромы» сперва заявил: «Рома» – позор итальянского футбола. Они могли бы занять 2-е место, но Моуринью ничего не показал. Он становился все хуже и хуже». Потом Кассано сказал: «Моуринью ##### на футбол. Жозе может перейти в «Реал», но только из-за своего статуса». Португалец ответил: «В «Реале» Кассано помнят за куртку, в «Роме» он выиграл Суперкубок, не выйдя на поле. А я знаю, чего добился там я. У него могут быть проблемы со мной, у меня с ним – нет». 

«Я никогда не позволяю громким именам влиять на меня, потому что я никогда не был жополизом. 

Моуринью должен понимать, что пока его команды играют так плохо, по крайней мере один человек будет говорить ему об этом – я.

Он много выиграл? Мне на это наплевать. То же самое касается и Аллегри. С теми сильными игроками, которые у них есть, они играют в непристойный футбол. У них есть трофеи? Ну и что? Если их команды играют дерьмово... Я говорю об этом и не скрываю.

Это [слова о том, что команда не справляется с поставленной задачей] – его любимое оправдание, чтобы свалить вину на других. Некоторые редакторы газет и некоторые телевизионные эксперты поддерживают его ложь. Но у «Ромы» третий по величине бюджет в Италии после «Интера» и «Юве». Самым сильным игроком на рынке был Дибала, и они подписали его. А потом Матича и Вейналдума, выполнили все его просьбы.

В «Роме» полно игроков сборных. Он [Моуринью] прикрывается алиби и никогда не говорит о футболе, он всегда уводит тему в сторону.

Существует огромный разрыв между составами «Лацио» и «Ромы», только Сарри заставляет команду играть экстраординарно, а [Моуринью] играет в другой футбол и отстает.

Я никого не сужу на личном уровне, я не смею, я не знаю жизни других, я только анализирую футбольные аспекты. Разница между мной и другими в том, что если ты отстой, я скажу тебе об этом», – сказал бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии в интервью La Gazzetta dello Sport. 

28 комментариев

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#SharkTeam
Ответ TiNO
Язык к куртке прилип? )) Да ты никто и звать тебя никак. Сам становись тренером и доказывай делом, сидеть в подкасте и умничать каждый вроде тебя может. Более странно, что бывший игрок "Ромы" сидит и задницу лижет "Лацио" и Сарри. А говорит - не лижет))))
Странные комментарии. Какой-то невиданный уровень "спервадобейся". Каким бы Кассано ни был, ему нельзя говорить? А вы тут на спортсе тогда вообще прав не имеете никаких? Ну и болелы на трибунах
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Рашпель793
Прям будто Быстрова читаю ))
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#SharkTeam
Ответ Старик Стариканов
Кассано продолжает позорится,Моур его и так уничтожил в словесной перепалке,а он продолжает жалко о себе напоминать.Даже Мостовой не такой упрямый
В чем уничтожил? Перешел на "да tы вобще у.од и лу3ер"? Ба, наверное никому нельзя говорить про демовый футбол команд моура
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Старый Волк
Какой же он **дак!… 🤦🏻‍♂️
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Blaumerc
Ответ Artem Piatkov
"Кассано: между Месси и Марадоной пропасть, Лионель уникален и неповторим" Ну как же, вот же лизнул 26 декабря 2022 года
ну тогда справедливости ради, ты самый большой жополиз на спортсе. То как ты 😛 Роналду, это отдельный вид искусства.
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Игорь Новиков
Ответ Тотто
То есть вести себя как хам, это значит не быть подлизой? Ибра вышиб из Кассано остатки мозгов инфа 100%
Там вышибать было нечего. Кассано сам рассказывал, что если бы не футбол, он бы сидел. Он по молодости в Бари мопеды угонял. Или что-то такое там было.
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Mega• Battman
Ответ Artem Piatkov
"Кассано: между Месси и Марадоной пропасть, Лионель уникален и неповторим" Ну как же, вот же лизнул 26 декабря 2022 года
спасибо. там еще куча жопализма месси была. найди их тоже. а то тут дауны думают что ты не прав.
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cukken
Согласен с ним! Он прав!
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Старик Стариканов
Кассано продолжает позорится,Моур его и так уничтожил в словесной перепалке,а он продолжает жалко о себе напоминать.Даже Мостовой не такой упрямый
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#SharkTeam
Ответ Тотто
То есть вести себя как хам, это значит не быть подлизой? Ибра вышиб из Кассано остатки мозгов инфа 100%
Ты точно не про моура хотел сказать?
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RedDevil1909
Кассано после ответа Моура и шутку про куртку - я не перехожу на личное я всесь белый и пушистый,он же несколько дней назад - «Моуринью хочет быть как Гвардиола, но он не станет им даже в мечтах. Футбол Жозе ужасен. Всем будет ##### на него, когда он закончит»
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#SharkTeam
А жузе только на сам удак может перейти)
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#SharkTeam
По фактам раскидал
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QWertY
Так то он прав. Ни для кого не секрет, что кроме автобуса Мавринья ничего не может предложить. И это тратя огромные бабки на состав. В МЮ он потратил почти поллярда, но его уволили с позором. Гвардиола потратив поллярда в Сити начал нагибать всех в АПЛ. Вот и разница между топ коучом и Мавриньей
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-1
-1
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Demyan Grachev
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Итальянский Мостовой
Кастовой
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Deni Magician
Итальянский мост 🤣
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AlexZhano__
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Итальянский Мостовой
Ну нет. Мостовой хотя бы игроком был сносным, этот даже футболистом был так себе.
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Dexter Dallas
Чел за последние годы из лидеров серии а. Разве что Лацио не поливал. Он оказался лациале? Или у Лацио все эти годы игра была лучшей в сериале?
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Bucefall
Нутеллы объелся?
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Number_2
Ответ Artem Piatkov
"Кассано: между Месси и Марадоной пропасть, Лионель уникален и неповторим" Ну как же, вот же лизнул 26 декабря 2022 года
А что в его словах не правда?) Между ними пропасть и каждый из них уникален и неповторим…
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Spaten
Играл тоже вечно со скандалами
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Итачи Учиха
Ну в какой-то степени он прав: игры Лацио в этом сезоне гораздо приятнее смотреть, чем Рому/Юве, под которые можно уснуть. С другой стороны, какое ему дело до стиля игры, если он дает результат, удолетворяющий руководство.
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TiNO
Язык к куртке прилип? ))
Да ты никто и звать тебя никак. Сам становись тренером и доказывай делом, сидеть в подкасте и умничать каждый вроде тебя может.
Более странно, что бывший игрок "Ромы" сидит и задницу лижет "Лацио" и Сарри.
А говорит - не лижет))))
+7
-2
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Тотто
То есть вести себя как хам, это значит не быть подлизой? Ибра вышиб из Кассано остатки мозгов инфа 100%
+11
-1
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Акыл Сатыбалдиев
Итальянский Мостовой
+14
-2
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