Килиан Мбаппе вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги 1.

24-летний форвард «ПСЖ» сделал дубль в игре чемпионата Франции с «Анжером».

Теперь на счету француза 157 голов в Лиге 1, он делит 16-е место с экс-форвардом «Сета» Дезире Кораньи.

Кроме того, Мбаппе – лучший по голам в Лиге 1 в XXI веке. До рекорда по мячам в чемпионате Франции Килиану остается 142 гола – его установил Делио Оннис, забивший 299 мячей.

На счету Мбаппе также 45 голов в сезоне за «ПСЖ» и сборная Франции. В Лиге 1 нынешнего сезона он лидирует в гонке бомбардиров с 22 голами.

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