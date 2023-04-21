Мбаппе вышел на 16-е место среди лучших бомбардиров Лиги 1 – в XXI веке никто не забивал больше него. У Килиана 45 мячей за «ПСЖ» и Францию в сезоне

Теги ПСЖ лига 1 Франция рейтинги Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги 1.

24-летний форвард «ПСЖ» сделал дубль в игре чемпионата Франции с «Анжером».

Теперь на счету француза 157 голов в Лиге 1, он делит 16-е место с экс-форвардом «Сета» Дезире Кораньи.

Кроме того, Мбаппе – лучший по голам в Лиге 1 в XXI веке. До рекорда по мячам в чемпионате Франции Килиану остается 142 гола – его установил Делио Оннис, забивший 299 мячей.

На счету Мбаппе также 45 голов в сезоне за «ПСЖ» и сборная Франции. В Лиге 1 нынешнего сезона он лидирует в гонке бомбардиров с 22 голами.

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49 комментариев

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Sanan1908
А сложно написать кому принадлежит рекорд??🤦🏻‍♂️
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madrilenos
А Вини и Холланд будут разыгрывать путёвку в Финал ЛЧ....)))
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Леван Мкртчян
Ответ Sanan1908
А сложно написать кому принадлежит рекорд??🤦🏻‍♂️
Тоже не понял. С кем Киллиан делит шестнадцатое место написали, а про лидера рейтинга не удосужились
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rigobersong
Ответ sonna
нет, не завидую прикинь
Странно, а чего так горишь:)
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udiekemen
Загубит карьеру в Лиге 1, ему пора в Испанию или в Англию
И в то время Холанд в АПЛ и в ЛЧ бьёт рекорды
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sonna
Ответ rigobersong
Родился в Париже, ставит рекорды в Париже. Настоящий патриот своей страны, если бы все игроки были такими, то в каждой бы стране были топ клубы играющие в финале ЛЧ!:)
выбрал 300 млн евро - стал настоящий патриотом
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Artuom Batishev
Ответ madrilenos
А Вини и Холланд будут разыгрывать путёвку в Финал ЛЧ....)))
Точнее их команды. Они ведь не сами играют)
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M. Shinoda
Ответ chiga
Вроде Бернар Лякомб (1970-1987), 255 мячей.
Если верить ТМ, то это Делио Оннис с 289 мячами
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НРИ
Набил стату в фермер лиге , уже пора в топ чемпионат
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Vinnipukh Vinni
Ответ Екн Лор
Светлое пятно в лиге фермеров. Тащил ПСЖ ещё до прихода гномов, в том числе и в ЛЧ. Но сейчас в методичке сказано, что Мбаппе без Месси ни о чём.
Ага, и дотащил до 2 места. Пришлось Месси всё исправлять.
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Совесть Черданцева
Можно ли про него сказать "Покоритель Анжеров"?
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Пацанчик реальный
Ответ sonna
выбрал 300 млн евро - стал настоящий патриотом
Вот Месси то да,остался играть в своем родном Росарио и боролся за Кубок Либертадорес!
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rigobersong
Ответ sonna
выбрал 300 млн евро - стал настоящий патриотом
Завидуешь?:)
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chiga
Ответ Sanan1908
А сложно написать кому принадлежит рекорд??🤦🏻‍♂️
Вроде Бернар Лякомб (1970-1987), 255 мячей.
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rigobersong
Ответ Крыс Пол
У Килиана есть всё, чтобы стать лучшим игроком в истории Лиги Фермеров
Вряд ли, не в бундеслиге же играет:)
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Пацанчик реальный
Ответ Vinnipukh Vinni
Хахахаха,давай еще жги!Не вышли бы из группы?? ------------------ Ты прикидываешься или реально такой? Когда он ушёл в ПСЖ, Барселона сразу же РЕАЛЬНО не вышла из группы, свалилась на 10 место в Испании и Куман пробкой вылетел из клуба. Тот же самый состав и тренер, но без Месси сразу же развалился. Это факт. Чего ты ржёшь???? Видимо, в твоих фантазиях Семеду должен был в отсутствие Месси порвать Лигу чемпионов. Ты небось без подсказки даже не скажешь, где он сейчас пропадает. Я ж говорю - недалёкий, как и прочая хейтерня. И это ещё мягко сказано.
Погодь,смотри твоя риторика такова что Месси был в Барселоне и когда он ушел,тот же самый состав за небольшими изменениями не вышел из группы,значит по твоей логике на нем и держался результат!Ок,твою позицию я понял,ну тогда давай твои «чертежи» наложим на другую ситуацию,ПСЖ был в финале,затем в полуфинале и после прихода Месси тот же самый состав(с не самыми большими изменениями),вылетел два раза подряд в 1/8,тоесть тут случилось противоположное действие!Так объясни ка мне дружочек,если ты такой гений,почему в одном случае регресс ты связываешь с уходом Месси,а в другом случае регресс(который был и с этим не поспоришь)ты не связываешь с ним?почему в одном случае команда стала хуже,а ну это Месси ушел,а в другом,а ну это другие?Тоесть везде у тебя получается,что у тебя Месси нежный и пушистый!Ты знаешь как это называется?Это называется подстройка фактов!И ты еще будешь писать мне,что у меня что-то не так!Хахаха
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Пацанчик реальный
Ответ Vinnipukh Vinni
Хахахаха,давай еще жги!Не вышли бы из группы?? ------------------ Ты прикидываешься или реально такой? Когда он ушёл в ПСЖ, Барселона сразу же РЕАЛЬНО не вышла из группы, свалилась на 10 место в Испании и Куман пробкой вылетел из клуба. Тот же самый состав и тренер, но без Месси сразу же развалился. Это факт. Чего ты ржёшь???? Видимо, в твоих фантазиях Семеду должен был в отсутствие Месси порвать Лигу чемпионов. Ты небось без подсказки даже не скажешь, где он сейчас пропадает. Я ж говорю - недалёкий, как и прочая хейтерня. И это ещё мягко сказано.
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Кокич
Ответ Sanan1908
А сложно написать кому принадлежит рекорд??🤦🏻‍♂️
https://inlnk.ru/KeVvGk
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Митрандир цвета хаки
Ответ madrilenos
А Вини и Холланд будут разыгрывать путёвку в Финал ЛЧ....)))
Где были вини и пух когда этот лягушатник был в финале 2 года назад в ЛЧ? Или из свежего: несколько месяцев назад, когда Мбаппе был в финале ЧМ? Почему комментарий глора Реала, постоянно должен быть токсичным и надменным по отношению к другим?
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Екн Лор
Ответ Vinnipukh Vinni
Ага, и дотащил до 2 места. Пришлось Месси всё исправлять.
А в ЛЧ что? После полуфинала ЛЧ два вылета в 1/8, отлично исправил
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Пацанчик реальный
Ответ Vinnipukh Vinni
Когда я говорил, что без Месси Барселона сольётся из ЛЧ в ЛЕ, персонажи вроде тебя тоже ржали. И вот уже два года Барселона не может выйти из группы ЛЧ. Абсолютная ржака. Так что пишу, как есть. Если ты думаешь, что Мбаппе затащит, то у меня для тебя плохие новости.
Вроде меня??!Так я вообще писал,что Барселона не выйдет из группы!И предсказывал это еще после жеребьевки!Мне тут местные «Кулес» с пеной у рта доказывали,что у них все будет тип-топ!Так она и с ним сливала или по-твоему отлеты без шансов от Баварии и ПСЖ это так,ниче особенного??!Ну и что,что тз группы выходили?По поводу ПСЖ,лично я больше чем уверен,что без него будет все лучше,тебя не смущаю результаты в ЛЧ до Месси и после его прихода?Есть разница??И я даже не в том,что проиграли Баварии,как говорится а кто ей не проигрывал,но сама безыдейность,безвыходность этого поражения говорит о многом!Реальность такова,что под Месси нужна особая система,очень специфический подбор футболистов,которые будут возле него как тот же Де Пауль на ЧМ выгрызать все и нападающие типо Альвареса,которые прессенгуют без остановки!
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Leo Messi
Ответ НРИ
Набил стату в фермер лиге , уже пора в топ чемпионат
8 голов и хет- трик в финале ЧМ Карл !
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Пацанчик реальный
Ответ Vinnipukh Vinni
Не Месси. Без Месси они даже в 1/8 не прошли бы. Месси их как раз вытащил из группы.
Спасибо,поржал!Придумаешь еще приколов,не стесняйся,пиши!
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Vinnipukh Vinni
Ответ Пацанчик реальный
Хахахахаза,ну Месси то исправил,пришел и команду которая до него играла в финале и полуфинале сразу опустил до 1/8!КРАСАУЧИГ!
Не Месси. Без Месси они даже в 1/8 не прошли бы. Месси их как раз вытащил из группы.
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Alipkairov87
Ответ Екн Лор
А в ЛЧ что? После полуфинала ЛЧ два вылета в 1/8, отлично исправил
например если по силе то по факту Монако, Милан, Арсенал, Милан, Челси, Барселона, второй раз Барселона должна была ей гора помешала, 3 раз и так взяла, Бавария хотя тогда тоже Челси тоже повезло пройти Барсу, Дортмунд, Атлетико Мадрид, Барселона хотя Ювентус тоже был крут и но Реал был сильнее Ювентуса и здесь была бы битва под вопросом кто бы взял, Атлетико Мадрид, Реал, Ливерпуль, Сити хотя в финал прошел Тотенхем и её деклассировал Ливерпуль да Ливерпуль тоже в принципе достоин, Бавария хотя ПСЖ тоже достоин был, Сити, Ливерпуль
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